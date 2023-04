[プレイド]

プレイドグループの株式会社エモーションテックとアジト株式会社も共同出展し、顧客/従業員リサーチ領域やインターネット広告領域にも対応



株式会社プレイド(東京都中央区:代表取締役CEO 倉橋健太)は4月5日(水)~4月7日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第32回 Japan IT Week 春」内の「デジタルマーケティング EXPO」と「第6回 Japan マーケティング Week【春】」内の「CX・顧客育成EXPO」(主催:RX Japan株式会社)に、CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」のブースを出展します。







Japan IT Week 春 KARTEブース





Japan マーケティング Week【春】 KARTEブース



「 Japan IT Week 春」と「Japan マーケティング Week【春】」はこちらから来場予約が可能です。

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/visit.html

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/visit.html









ブースについて







東京ビックサイト東展示棟で開催される「デジタルマーケティング EXPO」と東京ビックサイト南展示棟で開催される「CX・顧客育成EXPO」にブースを出展します。データ活用やCX(顧客体験)向上における悩みをお持ちの方向けに、CXプラットフォーム「KARTE」のデモやご案内をさせていただきます。

Web・アプリマーケティング、データ統合、メール・メッセージ送信、サイト運営・改善、広告連携、カスタマーサポートなどの分野におけるご相談をお待ちしております。















「第32回 Japan IT Week 春」開催概要







・日時:2023年4月5(水)~7日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

・場所:東京ビッグサイト 東展示棟

・小間番号:東16-26, E16-26

・参加費:無料

・参加方法:こちらのURLよりお申し込みください。

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/visit.html

・イベントURL:

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/about/webmo.html

・主催:RX Japan株式会社









「第6回 Japan マーケティング Week【春】」開催概要







・日時:2023年4月5(水)~7日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

・場所:東京ビッグサイト 南展示棟

・小間番号:S19-24

・参加費:無料

・参加方法:こちらのURLよりお申し込みください。

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/visit.html

・イベントURL:

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/about/cx.html

・主催:RX Japan株式会社









KARTEについて







「KARTE」は、ウェブサイトやアプリを利用するお客様の行動をリアルタイムに解析して一人ひとり可視化し、個々のお客様にあわせた自由なコミュニケーションをワンストップで実現するCX(顧客体験)プラットフォームです。2015年3月にサービスを開始しました。高い拡張性を備えており、オンサイトに限らず様々なシーンでのマーケティング課題やニーズに合わせた活用が可能です。KARTEは、あらゆるデータを個客軸で統合・解析することで圧倒的な顧客理解を可能とし、エンドユーザーにおける体験価値(CX)の向上を実現します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)