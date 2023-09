[株式会社 キッス・エンタテインメント]

10月21日(土)東京ガーデンシアターで開催決定!









韓国のMBC「少年ファンタジー」を通じて結成されたボーイズグループFANTAST BOYS(ファンタジーボーイズ) 。



FANTAST BOYSには、いつもそばにいるような、夢見てきた想像の中のファンタジー少年たち、皆のファンタジーを満たしてくれる少年たちという意味が込められている。



2023年7月9日に国際フォーラムで開催された少年ファンタジー FAN CONCERT IN JAPAN [~Welcome to your Fantasy~ ]は、2公演で8,000名を動員!成功裏に終えた彼らが、再び日本を訪れる。



10月21日(土)東京ガーデンシアターでFANTASY BOYS 1ST TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW] 開催決定!



チケットの申し込みは、

FANTASY BOYS JAPAN OFFICIAL FANCLUB年額会員 とFANTASY BOYS JAPAN OFFICIAL FANCLUB月額会員 の最速先行販売(抽選)が 9/9 (土)本日17:00 からスタート!



FANTASY BOYSは、9月21日(木)午後6時に韓国デビューアルバム「NEW TOMORROW」で正式デビューを果たす。

少年のときめきと情熱を込めた1st Mini Album 『NEW TOMORROW』でBandi(ファン名:バンディ)と共に作っていく明日に向けた大切な誓いを叫ぶ!

これからも活躍の幅を広げ続けるFANTASY BOYSから目が離せない!!

FANTASY BOYSのデビューを一緒に盛り上げてください。

FANTASY BOYSの記念すべき1ST TOKYO FAN CONCERTをぜひ一緒に楽しみましょう!



FANTASY BOYS 1ST TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW]







◆公演概要

日 時 : 2023年10月21日(土)

1部 OPEN 11:30 / START 13:00

2部 OPEN 16:30 / START 18:00

会 場 : 東京ガーデンシアター

(〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1−6)







[チケットお申し込み日程]

◆FANTASY BOYS JAPAN OFFICIAL FANCLUB年額会員 最速先行販売(抽選)/ FANTASY BOYS JAPAN OFFICIAL FANCLUB月額会員 最速先行販売(抽選)

[受付期間]

9/9 (土)17:00 - 9/18 (月・祝) 23:59

[抽選結果発表]

9/20 (水) 18:00頃~

[入金期間]

9/20(水)18:00~9/22(金) 21:00

(クレジットカードの方は当選された場合のみ、決済されます)





FANTASY BOYS 1ST TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW] 公演チケットを

各公演1会計につき、チケット3枚以上ご購入いただいた方に日本語 ver CD (非売品)をチケット購入枚数に応じてプレゼント致します!

CDお届け方法は後日詳細を発表いたします。お楽しみに!



▼詳細はこちら

https://fantasyboys.jp/contents/671648



