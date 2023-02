[株式会社デイトナ・インターナショナル]

コーチジャケットなどのアウターから、春夏ならではのショートスリーブシャツ&ショーツも!



Daytona Park(旧FREAK'S STORE ONLINE SHOP)では、人気インフルエンサー3名を起用したWEBページもアップ!







1952年に日本で誕生したスキーウエアブランド“ PHENIX”。ブランド発祥当時のプロダクトコンセプトを継承し、新たなフィールドをプラスした、多方面に進化する新しいフェニックスとして展開している「+Phenix(プラスフェニックス 」と「FREAK'S STORE( フリークス ストア) 」とのコラボレーションアイテムが、2023Spring&Summerは計7型展開!



全てのアイテムに、GOREーTEX INFINIUM WINDSTOPPER(R)ファブリクスが使用され、高い防風性と透湿機能が備わった、シンプルでタウンユースしやすいスペシャルコラボレーションモデル。裏地がメッシュ仕様となり、これからのシーズンにも快適に着ていただけるコーチジャケットなどのアウター類から、春夏ならではのショートスリーブシャツやショーツを展開。袖や襟裏には、「GOREーTEX INFINIUM」や「+Phenix」ロゴを同色でプリントし、さりげないアクセントをつけている他、ブラック、ネイビー、チャコールグレーの3色展開でスタイルに合わせたカラーをお選びいただけます。



※当コラボレーションのウェアには、環境への影響に懸念のあるフッ素化合物を含まない、環境負荷の低減を考慮した撥水加工が採用されています。



Daytona Park(旧FREAK'S STORE ONLINE SHOP)では、InstagramやYoutubeなどで人気のインフルエンサー3名がモデルを務め、新作コラボレーションウェアを着用したWEBコンテンツ「それぞれのライフスタイルに寄り添う、三者三様の+Phenix」がアップ!

【出演インフルエンサー】

■@Sleepyboy_zzz



■@casi_namiki



■@ivybeat0710









アイテムラインナップ



■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER COACH JACKET







Price:¥22,000 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

襟裏には“+phenix”、左袖には“GORE‐TEX INFINIUM”をそれぞれ同色でプリント。裏地はメッシュ仕様。

■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER TRACK PANTS





Price:¥16,995 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

右脚フロントには“GORE‐TEX INFINIUM”、右足バックには“+phenix”をそれぞれ同色でプリント。また、左腿に記された刺しゅうロゴもアクセントになっています。

■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER HOOD JACKET





Price:¥29,700 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

襟裏には“+phenix”、左袖には“GORE‐TEX INFINIUM”をそれぞれ同色でプリント。裏地はメッシュ仕様。少しゆとりをもたせたボックスシルエットで、前立て、腰ポケットフラップ、フードツバを圧着仕様にし、シャープな印象に仕上げています。

■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER VEST





Price:¥19,800 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

襟裏には“+phenix”、左袖には“GORE‐TEX INFINIUM”をそれぞれ同色でプリント。裏地はメッシュ仕様。ヴィンテージのベストをモチーフにし、ゆとりをもたせたボックスシルエット。

■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER COAT





Price:¥36,300 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

襟裏には“+phenix”、左袖には“GORE‐TEX INFINIUM”をそれぞれ同色でプリント。裏地はメッシュ仕様。

■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER SHORT SLEEVE SHIRT





Price:¥16,995 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

襟裏には“+phenix”を同色でプリントし、左肩には“GORE‐TEX INFINIUM”のロゴ刺しゅうでアクセントを付けました。裏地はメッシュ仕様。圧着仕様にした胸のポケットやフロントポケットのコンシールファスナーなどシャープな印象に仕上げています。

■GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER SHORTS





Price:¥29,975 (tax in)

Color:BLACK、NAVY、CHARCOAL GRAY

SIZE:S、M、L

右脚フロントには“GORE‐TEX INFINIUM”、右足バックには“+phenix”をそれぞれ同色でプリント。また、左腿に記された刺しゅうロゴもアクセントになっている。ウエストはゴムスピンドルとストッパーで簡易に絞れるイージー仕様に。膝が少し隠れるくらいのレングスに仕上げています。

ブランドインフォメーション



■+Phenix/プラスフェニックス

1952年に日本で誕生したスキーウエアブランド“PHENIX”。『スノーアクティビティーの楽しさを追求し、伝え続けること。』 このゴールのないブランドコンセプトと共に70年間走り続けています。 当時アメリカやヨーロッパから大きく遅れをとっていたデザインや技術も日本という恵まれた環境の中で開発することで, 世界トップレベルを走り続けられるまでになりました。ブランド発祥当時のプロダクトコンセプトは70年の時を経てDNAとなり、 新たなフィールドと絡み合ってそのパッションを広げることになります。 新たなフィールドが+(プラス)され、多方面に進化する新しいフェニックス。



■GORE‐TEX INFINIUM/ゴアテックスインフィニアム

2018年FWシーズンよりスタートした、快適性とパフォーマンスを優先するプロダクトシリーズ”ゴアテックス インフィニアム ブランド”。GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER(R)プロダクトテクノロジーは高い防風性と優れた透湿性を提供している。





■FREAK’S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリア、アートなど自分たちが本気で良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、アメリカンライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。



ショップインフォメーション





・FREAK’S STORE渋谷 / フリークス ストア渋谷

住所:東京都渋谷区神南1-13-1/TEL:03-6415-7728



・Daytona Park / デイトナパーク

企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-11:46)