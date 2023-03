[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、3月10日(金)より墓場の画廊ONLINE STOREにて【ハリウッドコレクション2022AW 眠たくなってきちゃった FINAL】のグッズのオンライン販売を開始致します。









ハリウッドザコシショウと墓場の画廊が三度タッグ!!



2022年初頭に開催した「ハリウッドコレクション2022(通称ハリコレ)」が新グッズと共に秋冬コレクションを開催!渋谷からスタートして、なんば、名古屋、横浜、福岡、広島と日本を縦断したハリコレ2022AWが遂にファイナルとして遂に墓場の画廊オンラインストアにて3月10日(金)12時より開催!



ザコシショウファンならマストゲットなTシャツなどのアパレルや人気のソフビ、また日本のみならず世界中のプロレスファンの度肝を抜いたBULLET CLUBとのコラボ「HOLLYWOOD CLUB」に、地方会場にて発売していたザコシぬいぐるみなど、秋冬の新商品すべて墓場の画廊オンラインストアでシュシュッと販売いたします!ええやんええやん!







ハリウッドザコシショウがかわいくミニサイズになっちゃった!【ミニミニザコシ】発売!





「シュー」「は?」「でさーね」「ウェッヘ」など代表的なポーズ6種をペールオレンジ、イエロー、ピンク、ブルー、ミントグリーンの全5色で成型。どのザコシショウが出てくるかは運次第!価格はお求めやすい税込825円(ブラインド式)。

ミニミニザコシ(全6種×5色)/825円(税込)

全高:約6cm





ハリウッドザコシショウTシャツ&テンガロンハット付きソフビ人形 11,000円(税込)

サイズ:高さ210mm(帽子なし:190mm)

Tシャツは簡単に脱がせることが出来るので、その日の気分によって着脱可能!!



★数量限定★ザコシショウが一頭身になっちゃった?思わず眠たくなってきちゃうぬいぐるみが登場!





ハリウッドザコシショウぬいぐるみ 3,850円(税込)

材質:ポリエステル、樹脂

半目が可愛いザコシショウぬいぐるみは、枕元に置けば思わず眠たくなってきちゃって熟睡熟睡大熟睡!





しゅー3Dフィギュア 38,500円(税込)

サイズ:高さ150mm

ハリウッドザコシショウの全身を最先端の3Dスキャナーでキャプチャした誇張一切ナシ超リアルな3Dフィギュア第二弾はしゅー3Dフィギュア。シュシュッと行っとくしかないだろ!そのリアルさは是非会場でご確認ください!



■”HOLLYWOOD CLUB” is HERE!!! 寄席 4 LIFE!!!











ハリウッドザコシショウ x BULLET CLUB Tシャツ(S~XXL) 各5,500円(税込)





ハリウッドザコシショウ x BULLET CLUB パーカー(S~XXL) 各9,900円(税込)





ハリウッドザコシショウ x BULLET CLUB MA-1(S~XL) 各18,700円(税込)





ハリウッドザコシショウ x BULLET CLUB メッシュキャップ 4,400円(税込)





サイズ:68mm × 70mm

ハリウッドザコシショウ x BULLET CLUB アクリルキーホルダー 1,100円(税込)



サイズ:84mm × 95mm以内

ハリウッドザコシショウ x BULLET CLUB ステッカーセット 1,100円(税込)



ハリウッドザコシショウ本人による新グッズの紹介紹介大紹介でええやーん!











ハリウッドザコシショウのYoutubeチャンネル「ザコシの動画でポン!」の中でも屈指の大人気動画「誇張しすぎたものまね研究所」より、思わず、眠たくなって着ちゃったと言わざるをえないTシャツが登場!カチカチカチカチカチ…

眠たくなってきちゃったTシャツ(S~XXL) 各4,400円(税込)



2022年2月、概念を飛び超えて宇宙まで届いてしまい、2022年9月現在はシーズン3を迎えるなど我々の想像を遙かに超えるスピードで膨張する「誇張しすぎたものまね研究所」が全面プリントTシャツで登場!加速可能。進化可能。ビッグバン可能なこのTシャツで、我々は宇宙となり概念を超える。

宇宙Tシャツ(M~XL) 各6,600円(税込)



ワタクシ、狂い咲きザコシ太夫と申します。チャンチャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャン

ザコシ太夫 Tシャツ(S~XXL) 各4,400円(税込)



大人気東京喚き倶楽部Tシャツに新色登場ですわ!!ア”−−−−−−−−−−−!!パウッッ!!

東京喚き倶楽部 Tシャツ Ver.2 (S~XXL) 各4,400円(税込)



胸の刺繍ロゴがおしゃれな肌寒くなるこれからの季節に1枚は持っておきたいジャージ。

Hollywoodジャージ (S~XL)9,350円(税込)



3D刺繍が存在感をより際立たせるふらっとバイザーなHollywoodベースボールキャップ。

Hollywoodベースボールキャップ 4,730円(税込)



プリントにこだわったバスタオルサイズのフルカラータオル。シュシュッといっとく?!

サイズ:340×850mm

シューフルカラータオル 2,420円(税込)



■関連グッズ税込5,000円以上ご購入で眠たくなってきちゃったお面とHollywoodステッカーをセットでプレゼント!







関連グッズ税込5,000円以上の購入で、思わず「あー眠たくなってきちゃった」と言わずにはいられない?!実物大のハリウッドザコシショウお面とHollywoodステッカーを1組プレゼント!

※数に限りがあり、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。



(C) Sony Music Artists Inc. (C)NJPW



【「ハリウッドコレクション2022AW 眠たくなってきちゃった FINAL」オンライン販売】

期間 2023年3月10日(金) ~

会場 墓場の画廊 ONLINE STORE

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct262



