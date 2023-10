[グラビティゲームアライズ株式会社]

「sonna banana」デザインのアイテムを使って島づくりを楽しもう!



グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、本日より、のんびり気ままな島ぐらしシミュレーションゲーム『フォレストピア』にて、バナナジュース専門店「sonna banana」とのコラボイベントを開催したことをお知らせいたします。









『フォレストピア』と「sonna banana」のコラボイベントが本日より開催!







「sonna banana」のデザインが入った動物やデコレーションが、期間限定で『フォレストピア』の世界に登場します!

イベント中は専用ページより、毎日バナナボックスから色んなアイテムを入手できますよ。

この機会にコラボアイテムを手に入れて、素敵な島づくりをお楽しみください!



さらに、「sonna banana」の店舗を模した着せ替え商品も同日より販売開始!

2023年10月17日(火) 23:59までの期間限定販売となりますので、ぜひお見逃しなく!





「sonna banana」の各店舗にて、コラボを記念したオリジナルカップでのバナナジュースの提供を開始!







「sonna banana」の各店舗にて、『フォレストピア』のイラストがデザインされたオリジナルカップでのバナナジュースの提供を開始しております!

店舗にお立ち寄りの際は、ぜひチェックしてみてください!

※オリジナルカップは数に限りがございます。なくなり次第提供終了となります。





「sonna banana」について





バナナジュース専門店「sonna banana」。

賞味期限20分のお砂糖なし、牛乳とバナナのみで作られた超濃厚バナナジュースが強みの全国チェーン店。

ぜひこの機会に「そんなバナナ!」な味変が楽しめる、甘くておいしいバナナジュースをお召し上がりください!

「sonna banana」公式サイト:http://sonnabanana877.com/



【店舗一覧】

■sonna banana 八丁堀本店

住所:東京都中央区八丁堀2-15-5 1F

営業時間:平日11:30~20:00 / 土日祝日 11:00~20:00

定休日:なし

電話番号 : 03-3297-6933

公式Instagram:https://www.instagram.com/sonnabananatokyo/



■sonna banana 横浜駅アソビル店

住所:神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル1階 (※横浜駅みなみ東口直通)

営業時間:平日12:00~19:00 / 土日祝日11:00~20:00

定休日:なし

電話番号:03-3297-6933

公式Instagram:https://www.instagram.com/sonnabananayokohama/



■sonna banana 兵庫西宮店

住所:兵庫県西宮市今津曙町7-6 (※阪神今津駅・阪急今津駅から徒歩4分)

営業時間:日曜日のみ 10:00~19:00 ※夜バナナ自粛中

詳しくはInstagramにてお知らせさせていただきます

電話番号:090-3033-0877

公式Instagram:https://www.instagram.com/sonnabanana_nishinomiya/



■sonna banana 恩納村店

住所:沖縄県国頭郡恩納村字仲泊880

営業時間:平日11:00~17:30/土日祝日10:00~17:30

定休日:水曜日 ※祝日営業

詳しくはInstagramにてお知らせさせていただきます

公式Instagram:https://www.instagram.com/sonnabanana_onnason





基本情報





タイトル:『フォレストピア』

ジャンル:のんびり気ままな島ぐらしシミュレーション

対応OS: iOS 14.0以上 / Android OS 11.0以上

配信開始日:2022年10月4日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://forestopia.gravityga.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/forestopia_dp



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) sonna banana All Rights Reserved.

(C)2017 Gamtropy Co., Ltd. (C) 2022 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.







グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/







