NetEase Gamesが開発する、童話をテーマにしたスマホ向けRPG『ネバーアフター~逆転メルヘン~』が、5月20日(土)に開催されたNetEase Connect 2023 オンライン発表会にて初公開しました本タイトルは同日より事前登録の受付を開始しています。



事前登録の受付はこちらから:http://www.neveraftergame.com/jp/





『ネバーアフター~逆転メルヘン~』とは?



本作は、童話をテーマにしたスマホ向けRPGです。『赤ずきん』や『白雪姫』、『不思議の国のアリス』など有名な童話の世界に飛び込み、物語に登場する場所を自由自在に探索できます。



しかし、子どものころから知っている童話の世界とは、ちょっぴり様子が異なります。本来の童話の世界とは違った波乱万丈なストーリーを、白雪姫や赤ずきん、シンデレラなど憧れのキャラクターたちといっしょに体験しましょう。



痛快なバトル以外にも、採掘、栽培、釣りに加えて自身の荘園を自由に装飾したり、友だちを誘って舞踏会を開催したりと、悠々自適な生活を楽しめます。自分に合った楽しみかたが、きっと見つかるはずです。



●豪華声優陣が出演!

・白馬の王子(CV:花江夏樹)

・アリス(CV:釘宮理恵)

・赤ずきん(CV:種崎敦美)

・シンデレラ(CV:中原麻衣)

・白雪姫(CV:M・A・O)

・氷の女王(CV:佐藤利奈)

・黒马王子(CV:内山昂辉)

・主人公・ナイト(CV:小林裕介)

・精霊王(CV:白井悠介)

・マッチ売りの少女(CV:石見舞菜香)など



発表会にプリンセスたちが登場!?



NetEase Connect 2023 オンライン発表会にて本作のPVが初公開され、童話のプリンセスたちが登場。そのかわいらしい姿を、コミカルな動きとともに披露してくれました。



【巨大な鎌を持つ二重人格の狼少女】

赤ずきん・ルーシー(CV:種崎敦美)









【美味しいものを食べるとすぐ我を忘れる天然のんびり屋】

白雪姫・マーガレット(CV:M・A・O)







【ハムスター研究員と共に毎日錬金術に没頭する可愛い女の子】

灰かぶり姫・シンデレラ(CV:中原麻衣)







【女王になる道を進む弱気な姫】

ワンダーランドの姫・アリス(CV:釘宮理恵)







さらにイベントでは、本作に出演する声優の釘宮理恵さん、中原麻衣さん、M・A・Oさんによる音声コメントを公開しました。自身が演じたキャラクターの印象やいちばん好きなセリフについて語ってくれました。発表会の模様はYouTubeにてアーカイブが視聴できますので、見逃した方は以下よりご覧いただけます。



NetEase Connect 2023 オンライン発表会

https://www.youtube.com/live/F_uU-wSuQGU?feature=share



『ネバーアフター~逆転メルヘン~』PV&声優さんからのメッセージ

https://www.youtube.com/watch?v=nb7ElEWSd0M







■作品概要

タイトル:ネバーアフター~逆転メルヘン~(略称:ネバアフ)

配信予定:2023年

料金:基本無料、アプリ内課金あり

ジャンル:RPG



公式サイト:http://www.neveraftergame.com/jp/

Twitter(@NeverAfterJP):https://twitter.com/NeverAfterJP



(C) ネバーアフター~逆転メルヘン~

(C) 2023 NetEase, Inc.





NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、「ハリーポッター:魔法の覚醒」「荒野行動」「第五人格」「NARAKA: BLADEPOINT」などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテイメントブランドとの提携も行っています。



NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、株式会社ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、カナダのBad Brain、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。







