[シンクイノベーション株式会社]



『初音ミク&ピアプロキャラクターズ』の【あたり付き!ビビット缶バッジ】

第3弾がシンクイノベーション(株)より発売決定!



キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社(代表取締役:三輪直之、本社:愛知県名古屋市)が、『初音ミク&ピアプロキャラクターズ』の【あたり付き!ビビット缶バッジ】第3弾を発売決定!









大好評につき第3弾!

あたりが出たらBIGアクリルスタンドが貰える缶バッジくじです。

最後のくじを引いたら

高さ最大約15cmのアクリルスタンドが6体すべてセットでGETできる豪華仕様♪









キュートなイラストはイラストレーター 小奈きなこ様の描き下ろし!









【くまのぬいぐるみ】をテーマに、今回のために描いていただきました!

全キャラクター揃えたくなる可愛さです…♪









【あたり付き!ビビット缶バッジ】第3弾は

2024年3月2日(土)より全国的に展開予定♪





取扱い店舗など、詳細は追ってリリースされます!

続報をお見逃しなく。







Art by 小奈きなこ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





シンクイノベーション株式会社ではこれからも

アニメ・漫画・球団関連のグッズを続々と販売予定です。

乞うご期待ください!





<会社概要>

シンクイノベーション株式会社(Twitter:@sync_innovation)

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル8階

大阪営所 MD事業部





<事業概要>

アニメキャラクター、野球球団等の商品企画、製造、販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-14:16)