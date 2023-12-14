ホリデーシーズンは自分に学びのごほうびを！LFオンラインコー…
［The Linux Foundation Japan］
2023年も終わりに近づき、オープンソースコミュニティへの感謝の気持ちを込めて Linux Foundation Training & Certification のオンラインコースと認定試験を35%割引で提供します。貢献者や消費者として、オープンソースコミュニティの維持と発展をご支援くださり、ありがとうございます。
自分自身のキャリアにつながる学びのごほうびに、または他の人へのプレゼントに (製品ページ右側のナビゲーション下「プレゼントする」を選択してください)、この機会をご利用ください。
キャンペーンサイト : https://training.linuxfoundation.org/ja/december-2023-promo/
キャンペーン期間 : 2023年12月14日から 12月22日8:59AM (日本時間) まで
割引コード : HOLIDAY23
* 購入時にCoupon Code欄に割引コードを入力してください。
* 本キャンペーンは、個人購入が対象となります。企業による既存の従業員のリスキリングなど、チームで取り組む場合はこちらまでご連絡ください : https://training.linuxfoundation.org/ja/solutions/corporate-solutions/
日本語版の認定試験とオンラインコースも対象です
世界共通のオープンソース スキルを日本語で習得し認定の取得を目指せる以下のラインアップをご活用ください。
◆ バンドル製品
認定試験と受験準備に役立つオンラインコース、または認定試験と関連する認定試験のセット
プリプロフェッショナル認定 ー クラウドコンピューティング/最新のITシステム
Linux Foundation認定ITアソシエイト (LFCA-JP) ＋ 認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp-kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp-exam-bundle/
Linux ー システム管理/エンジニアリング
Linux Foundation認定システム管理者(LFCS-JP) ＋ Linuxシステム管理入門 (LFS201-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/essentials-of-linux-system-administration-lfs201-jp-lfcs-jp/
Kubernetes ー クラウド & コンテナ
認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP)＋Kubernetes とクラウドネイティブ基礎 (LFS250-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-and-cloud-native-essentials-lfs250-jp-kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-exam-bundle-2/
認定Kubernetes管理者(CKA-JP) ＋ Kubernetes基礎 (LFS258-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs258-jp-cka-jp/
認定Kubernetesアプリケーション開発者 (CKAD-JP)＋Kubernetes アプリ開発 (LFD259-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-for-developers-lfd259-jp-ckad-jp/
認定Kubernetes管理者 (CKA-JP) + 認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/certified-kubernetes-administrator-cka-jp-certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp-exam-bundle/
認定試験のみ日本語版 (オンラインコースは英語版)
認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) ＋ Kubernetes Security Essentials (LFS260) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-security-essentials-lfs260-cks-jp-exam-bundle/
OSSベストプラクティス (一連のオンラインコース)
オープンソース管理と戦略 https://training.linuxfoundation.org/ja/training/open-source-management-strategy-jp/
◆オンラインコースと認定試験、それぞれ個別で
プリプロフェッショナル認定
認定試験
Linux Foundation 認定 IT アソシエイト (LFCA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp/
Linux ー システム管理/エンジニアリング
オンラインコース
Linuxシステム管理入門 (LFS201-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/essentials-of-linux-system-administration-lfs201-jp/
認定試験
Linux Foundation認定システム管理者 (LFCS-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/linux-foundation-certified-system-administrator-lfcs-jp/
Kubernetes ー クラウド & コンテナ
オンラインコース
Kubernetes とクラウドネイティブ基礎 (LFS250-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-and-cloud-native-essentials-lfs250-jp/
Kubernetes基礎 (LFS258-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs258-jp/
Kubernetes アプリ開発 (LFD259-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-for-developers-lfd259-jp/
認定試験
認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト (KCNA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp/
認定Kubernetes管理者 (CKA-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-administrator-cka-jp/
認定Kubernetesアプリケーション開発者 (CKAD-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad-jp/
認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト (CKS-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp/
Hyperledger Fabric ー ブロックチェーン
オンラインコース
Hyperledger Fabric管理 (LFS272-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/hyperledger-fabric-administration-lfs272-jp/
開発者が学ぶHyperledger Fabric (LFD272-JP) https://training.linuxfoundation.org/ja/training/hyperledger-fabric-for-developers-lfd272-jp/
制限事項: このプロモーションは、2023 年 12 月 14 日から 2023 年 12 月 21 日 23:59 UTC までの間に、該当するクーポンを使用して上記の製品を購入したすべての人が利用できます。他のコースや認定資格の組み合わせには無効です。プロモーション価格は個人購入のみに限定されます。この特典は他の割引の組み合わせとは併用できません。このオファーには、THRIVE-ONE サブスクリプション、FinOps コースおよび認定資格は含まれません。
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/14-12:46）
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