株式会社マクアケ(以下、当社)の運営するアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」が、サウナ啓蒙活動に貢献した個人や企業・団体を表彰する「Saunner of the Year 2023(サウナー オブ ザ イヤー2023)」を受賞したことをお知らせします。







「Saunner of the Year 」は、サウナプロデュース事業などを展開するTTNE株式会社(以下、TTNE)が行っている取り組みです。TTNEは、毎年11月11日の「ととのえの日」に、革新的なサウナ施設を“今行くべき全国のサウナ施設”として発表・表彰する「SAUNACHELIN(サウナシュラン)」と同時に、サウナ啓蒙活動に貢献した11名(個人・団体・企業・イベント)を「Saunner of the Year」として発表・表彰しています。今年「Makuake」が受賞した理由はサウナ関連プロジェクトの累計応援購入総額が3.5億円を突破し、サウナーだけではなく一般の人々にも親しまれるサウナプロジェクトが数多く誕生し、サウナ人口の裾野を広げることに貢献した点が評価されました。



「SAUNACHELIN(サウナシュラン)」:https://www.saunachelin.com/



「Makuake」では2022年までにも多数のサウナ関連のプロジェクトが実施されていました(※1)が、新型コロナウイルス感染症の5類移行後にリアル消費が加速した影響を受け、2023年も多くのサウナ関連プロジェクトが「Makuake」から誕生しました。2023年10月31日(水)時点のサウナ関連プロジェクトを対象にしたデータでは、累計応援購入総額が3.5億円を突破、前年比1.6倍となり、「Makuake」の中でも人気のジャンルとなっています。また、サウナ関連のプロジェクト数も前年比1.5倍となり、サウナ関連の実行者による「Makuake」活用が進みました。





■サウナ関連プロジェクトの増加と傾向の変化

2023年に「Makuake」で実施されたサウナ関連プロジェクトの傾向としては、地方のサウナ施設への注目が集まったことが挙げられます。新型コロナウイルス感染症の5類移行によるリアル消費の加速や旅行ニーズの高まりを受け、九州や北海道など地方のサウナ施設のオープンやリニューアルに向けたプロジェクトが「Makuake」のサポーターから人気を集めました。



これまでに「SAUNACHELIN(サウナシュラン)」で唯一の殿堂入りを果たした佐賀県のサウナ施設「らかんの湯(※2)」が新たな薬草スチームサウナオープンに向けてMakuakeを実施し900万円を超える応援購入総額を集め、現在もプロジェクトを進行中です。また、大分の老舗旅館「萬屋(※3)」が「サウナ旅館」へのリニューアルに向けて「Makuake」でプロジェクトを実施し、2,000万円超の応援購入総額を集めるなど、地方の実行者による「Makuake」活用が増加し、サポーターから注目を集めています。



また、大分県の「寒の地獄温泉」の冷泉に注目し、TTNEが世界に通用するサウナをプロデュースする「暖の地獄サウナ(※4)」プロジェクトや、スノーピークが運営する広大なキャンプ施設「十勝ポロシリキャンプフィールドに本格的なサウナを作る(※5)」プロジェクトなど、日本各地の特性を活かした地方サウナのチャレンジが増加しています。





■地方サウナ事業者が「Makuake」を活用する理由

実行者の声をもとに地方サウナ事業者が「Makuake」を活用する主な理由をまとめました。



1. サウナ施設オープン前の話題化や実績作り・集客力

一般的には、サウナ施設がオープンしてからプロモーションや集客を開始しますが、「Makuake」を活用することで、施設のオープン前からサポーターの反響を得たり集客ができます。また、プロジェクトの実績をPRに活用することで、オープン前からメディアからの注目を集めたり、SNSを通して話題化する可能性を高めることができます。



2. 施設来店前からストーリーや想いを知ったサポーターとつながることができる

「Makuake」を活用することで、施設の認知拡大だけでなく、施設に訪れる前からプロジェクトページを通して施設への想いやストーリー・こだわりを深く知ったサポーターとつながることができます。施設を訪れる前のサポーターとも活動レポートを通したコミュニケーションを行うことで、価格競争ではなく、施設のファンになり得るサポーターとつながることができます。



3. キュレーターのコンサル・伴走力

「Makuake」でプロジェクトを実施する際、1プロジェクトに1キュレーターが担当としてつきます。2013年に「Makuake」を開始してから、3万5千件以上のプロジェクトをサポートしてきたノウハウをもとに、プロジェクト、そして実行者の挑戦を後押しすべく、プロジェクトの準備段階からプロジェクト終了後、応援購入したサポーターがリターンを体験するまで一貫して伴走します。客観的な視点からプロジェクトの魅力を引き出すアドバイスや、集客・プロモーションに関するアドバイス、サポーターとのコミュニケーションのアドバイスまで、幅広くサポートしている点が、多くの実行者から評価されています。





■ Makuakeで実施中のサウナ関連プロジェクト



サウナシュラン殿堂入りの「らかんの湯」に、「薬草スチームサウナ」がオープン。

https://www.makuake.com/project/mifuneyama/

※ 2023年12月16日までプロジェクト実施中





【もう戻れない】ムレずに快適!ビジネスでもノーパンで穿ける!?『ととのうパンツ』

https://www.makuake.com/project/totonoupants2023/

※ 2023年12月30日までプロジェクト実施中





[広島・猫屋町]飲食店+オフィス+サウナが揃う新名所が誕生!初代サウナ会員募集!

https://www.makuake.com/project/suppose/

※ 2023年11月29日までプロジェクト実施中





ロッテ・飲むアイス「クーリッシュ」の新たな挑戦【その一口が、一日を変える。】

https://www.makuake.com/project/coolish/

※ 2023年12月28日までプロジェクト実施中

※ サウナ後のドリンクとして親しまれている「からだにユーグレナ」とのコラボプロジェクト





サウナ業界の事業者の多くは、サウナを一過性のブームではなく文化として定着させることを目指し、サウナの本場であるフィンランドと並び世界から注目されるような、独自の「日本のサウナ文化」づくりに取り組んでいます。



今後も当社は、そんなサウナ事業者の挑戦を後押しし、全国各地のサウナプロジェクトの支援を通して、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指していきます。



※1:2022年に発表したサウナ関連プロジェクトについて https://www.makuake.co.jp/3362/

※2:https://www.makuake.com/project/mifuneyama/

※3:https://www.makuake.com/project/yorozuya/

※4:https://www.makuake.com/project/ttne/

※5:https://www.makuake.com/project/destination-tokachi





■プロジェクト実施に関するお問合せ:https://lp-mk-1.makuake.com/





■ 「Makuake」サービス概要

サービス名:アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景などのストーリーと共に発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

Web URL:https://www.makuake.com/

iOSアプリ:https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android





■株式会社マクアケ 会社概要

代表者:代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F

設立:2013年5月1日

事業内容:「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事業

URL:https://www.makuake.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-13:46)