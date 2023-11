[K-1実行委員会]

ギリシャのアントニア・プリフティと激突!ポスタービジュアルも公開



12月9日(土)エディオンアリーナ大阪「K-1 ReBIRTH2」でKANA選手のタイトル防衛戦が決定いたしました。こちらで全対戦カードが発表されました。(https://www.k-1.co.jp/schedule/16606)







◆KANA vs アントニア・プリフティ





K-1女子・不動のエースKANAが、保持するK-1女子フライ級王座・4度目の防衛戦に臨む。2019年12月、4選手参加の初代王座決定トーナメントを制して戴冠。昨年6月から今年7月の約1年の間に外国人ファイターを相手に4試合を行い、すべてKO勝利をマーク。そのうち3試合はタイトル防衛戦であり、現在のK-1王者のなかで最多の防衛回数を誇る“戦う王者”だ。

対する挑戦者アントニア・プリフティはギリシャから初来日する22歳。キックボクシングで24戦21勝の高い勝率を飾り、並行してMMAでは4戦(2勝1敗1分)のキャリアを持つ二刀流ファイター。武器とする左右のフックは“ハリケーン”の異名を持ち、これまでにWKUとVendettaの2団体で-57kgの世界王座を獲得。そこから5kg絞ったフライ級(-52kg)でどこまで動けるかがカギとなるが、KANAより6cm高い166cmの長身とパワーは脅威となるだろう。



対戦カードとプロフィールは下記ご参照:

[K-1 WORLD GP女子フライ級タイトルマッチ/3分3R・延長1R]





KANA(王者/日本/K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ)Kana

92.7.29生/三重県松阪市出身/31歳/160cm/オーソドックス/25戦22勝(11KO)3敗

<主なタイトル歴>

初代K-1 WORLD GP女子フライ級王者

第2代・第4代Krush女子フライ級王者

第4回・第5回K-1アマチュア チャレンジBクラス 女子-50kg優勝

X:@KANA_sw_d

instagram:@kana_silverwolf

小学生で空手を始め、高校・大学時代には陸上でも活躍。大学卒業後にK-1ジム三軒茶屋シルバーウルフの門を叩き、2015年9月にプロデビュー。第2代・第4代Krush女子フライ級王座に就き、18年3月にK-1デビュー戦を果たす。19年12月に初代女子フライ級王座決定トーナメント決勝でヨセフィン・ノットソンと激突し、延長戦までもつれる接戦を制して、初代王座に就いた。20年3月は王者として初のスーパーファイトでグロリア・ペリトーレにKO勝利。11月のK-1福岡大会では壽美とのスーパーファイトに敗れ、VS日本人初黒星を喫した。その後は怪我の治療で長期欠場を余儀なくされたが、22年2月にスーパーファイトでRANから判定勝利を収めた。6月2にK-1初の女子大会「K-1 RING OF VENUS」では自ら防衛戦を志願。スーリ・マンフレディをハイキックでKOし、K-1女子エースとしての役目を果たした。12月に欧州の格闘技団体エンフュージョンの王座獲得歴を持つオロール・ドス・サントスをパンチでKO。23年3月にフンダ・アルカイエスをカーフキックで戦闘不能に追い込み、2度目の王座防衛を果たした。7月はイギリスのマッケンナ・ウェイドとベルトをかけて対戦。左ミドルキック一発でマッケンナをKOし、3度目の王座防衛に成功した。[2023年11月9日現在]



vs



アントニア・プリフティ(挑戦者/ギリシャ/Fight Club Galatsi/Theofanous Elite Team) Antonia Prifti

01.8.10生/ギリシャ・アテネ出身/22歳/166cm/オーソドックス/24戦21勝(5KO)2敗1分

<主なタイトル歴>

WKU -57.5kg世界王者

WKU -55kgギリシャ王者

Vendetta -57kg世界王者

instagram:@antonia_thepanthe

MMAでも試合をしている二刀流のキックボクサーで、WKUの-57.5kg世界と-55kgギリシャの王者。ファイトスタイルは、とても攻撃的で左右のフック連打は“ハリケーン”のごとく襲い掛かり回転が止まらないほど強力だ。前蹴りで自分の距離を作り、パンチの連打に持ち込むのが必勝パターン。24戦21勝と勝率が高く、相手を恐れずに前へ出ていくスタイルは、なかなか止められないことだろう。[2023年11月9日現在]



※出場選手はケガ等により変更となる場合があります。





K-1 WORLD GP 2023 ~K-1 ReBIRTH.2~ 全対戦カード & 大会ポスタービジュアルが公開!





今回のカード発表をもち、全対戦カードが発表となりました。詳細はこちらよりご覧いただけます。

全対戦カード:https://www.k-1.co.jp/schedule/16606



こちらに伴いチャンピオンをはじめとする大会ポスターが公開されました。











































2023年12月9日(土) K-1 WORLD GP 2023 ~K-1 ReBIRTH.2~大会情報





<開催日>

2023年12月9日(土)

開場 12:00(予定)/試合開始 13:00(予定)

※有料会員先行入場 11:45



<会場>

エディオンアリーナ大阪 第1競技場 (大阪府)



<席種> ※全て税込価格

◇チケット情報

ロイヤルシート≪特典付≫ 100,000円 (当日100,500円)

アリーナSRS席 60,000円 (当日60,500円)

アリーナRS席 35,000円 (当日35,500円)

アリーナS席 18,000円 (当日18,500円)

スタンドS席 18,000円 (当日18,500円)

アリーナA席 10,000円 (当日10,500円) ×完売

スタンドA席 10,000円 (当日10,500円)

スタンドB席 7,000円 (当日7,500円)

※消費税込み/全席指定/小学生からチケットが必要となります。



<チケット発売所>

企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-19:40)