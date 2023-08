[株式会社 キッス・エンタテインメント]

次なる期待の新星としてK-POP界に現れたいま最もエキサイティングな5人組 CIX!





CIX待望のワールドツアー日本公演『2023 CIX FAN MEETING <Curtain Call> in JAPAN』がついに決定致しました!



CIXは「Complete In X」の略で、未知数による完成を意味し、BX、スンフン、べ・ジニョン、ヨンヒ、ヒョンソクの個性的かつ魅力的なメンバーで構成された5人組ボーイズグループ。

5人の未知数のメンバーが一緒に集まった時に初めて完成されるという「未知数の完成」という意味が込められている。

CIXは次なる期待の新星としてK-POP界に現れたいま最もエキサイティングな5人組!世界中から高い関心が寄せられている!



CIX待望のワールドツアー日本公演『2023 CIX FAN MEETING <Curtain Call> in JAPAN』で、たくさんの皆様にお会いできることを楽しみにしています!



※先日足の負傷を公表したメンバーのスンフンは舞台に着席する方法で参加予定です。ただし、専門医の所見上回復に支障が憂慮される場合、スンフンのスケジュールを全面中断する可能性もございます。









[公演詳細]

タイトル:2023 CIX FAN MEETING <Curtain Call> in JAPAN



◆公演概要

日 時 : 2023年9月16日(土)

1部OPEN 13:00 / START 14:00

2部OPEN 17:30 / START 18:30

会 場 : 東京 新宿文化センター大ホール

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/traffic-access/



[チケット販売価格]

全席指定:11,000円(税込)

※年齢制限 : 3歳以下入場不可、4歳以上有料

※購入制限 : お1人様各公演4枚まで

※座席をお選び頂くことは出来ません。

※予定枚数終了次第、発売終了となります。



[チケットお申し込み日程]

◆CIX JAPAN OFFICIAL FANCLUB最速先行販売(先着)

[受付期間]

8/8(火)18:00 - 8/13(日):23:59

CIX JAPAN OFFICIAL FANCLUB

※上記期間内までにファンクラブへのご入会とご入金の両方が完了した方が、申し込み可能です。※いかなる理由でも、上記期間を過ぎてからの超最速先行受付期間の申し込みは一切出来ません。これからファンクラブのご入会を希望される方は、余裕を持ってファンクラブにご入会・ご入金ください。



◆キッスエンタ先行販売(先着)

[受付期間]

8/16(水)18:00 - 8/21(月):23:59



◆e+ (イープラス)先行販売(先着)

[受付期間]

8/23(水)18:00 - 8/28(月):23:59





※チケットの発券開始:9月4日(月)18:00~





【注意事項】

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。

転売行為やオークションサイト等へ出品されております本公演の入場チケットについて公演日時、座席番号が判明した場合は、購入者情報を確認の上、該当チケットにてご入場の際に、身分証明書をご提示によるご本人様確認をさせていただいておりますので予めご了承ください。

※公演内容、公演日、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記以外の内容に関するお問い合わせにつきましては キッスエンタ.jpにお問い合わせいただいても一切お受けできません。あらかじめご了承ください。



【公演に関する問い合わせ】

https://kissent.jp/mailform

※会場へのお問い合わせはお控えください。



【主催】

KISS Entertainment Inc.

HANTEO global Inc.



