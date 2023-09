[株式会社タカラトミーアーツ]

ゲームがますます盛り上がる、新たな「EXカード」が登場!



株式会社タカラトミーアーツは、アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材とした対戦カードアーケードゲーム『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』(以下『クロスブレイド』)の「エクスブレイク2弾」を、2023年9月21日(木)から稼動開始いたします。

「エクスブレイク2弾」では、“エクスブレイクシリーズ”から加わった大好評の「EXカード」に新たな11種類がラインアップいたします。

さらに「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち」、「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」の2タイトルのキャラクターやモンスターたちが参戦するなど、今弾もバラエティーに富んだ超豪華な弾となっております。





■より多彩なバトルが楽しめる好評の「EXカード」に新たなラインアップが追加!









「エクスブレイク2弾 コレクション1」では、特別な効果を発揮する「EXカード」が新たに11種類登場します。 「EXカード」は、バトル中に溜まる「EXゲージ」を必要コスト分消費することでセットでき、様々な効果を発動することができるカードで、今弾では『クロスブレイド』初登場となる「ノヴァ」をはじめ、「エクスブレイク1弾」でも好評だった“ドラゴンクエスト”シリーズのパッケージイラストを用いたカードなどがラインアップされています。

さらに「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の家庭用ゲーム機向けアクションRPGゲーム「インフィニティ ストラッシュ」とのコラボカードも加わり、バトルのみならずバリエーション豊かなカードデザインも楽しむことができます。



















■「極大ボスストーリー」に新たなボスたちが登場!

「エクスブレイク2弾」では、 「極大ボスストーリー」に「ハドラー」「クロコダイン」「フレイザード」に続く4人目となる新たな極大ボス「竜魔人バラン」が登場します。極大ボスは、バトルモード「極大ボスストーリー」にのみ出現する『クロスブレイド』ならではの敵で、パーティで協力してバトルを進めます。

極大ボスはとてつもなく巨大なサイズで、今までのバトルとは違った大迫力のバトルを楽しむことができます。







■『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』の2タイトルのキャラクターたちが「エクスブレイク2弾」に参戦!

9月21日からはじまる「コレクション1」では『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』のキャラクターたちが、 「ギガレアカード」として参戦します。

『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』からは、クロスブレイド初登場の「エビルプリースト」をはじめ「勇者ソロ」「アリーナ」「マーニャ」「魔剣士ピサロ」「ミネア」、 『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』からは、クロスブレイド初登場の「デボラ」をはじめ「伝説のまもの使い」「パパス」「ビアンカ」「フローラ」「邪教の使徒ゲマ」「大魔王ミルドラース」がラインアップされます。



『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』











『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』











TVアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」情報

現在Blu-ray全8巻好評発売中!アニメ全話を各配信サイトにて好評配信中です。

■公式サイト:https://dq-dai.com/





【概要】



■タイトル:『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』

■プラットフォーム:アーケードゲーム機

■ジャンル:対戦カードアーケードゲーム

■プレイ料金:1プレイ100円(税込)~(カード1枚~配出)

■稼動時期:エクスブレイク1弾好評稼動中/エクスブレイク2弾9月21日(木)稼動開始予定

■企画・開発・制作:株式会社タカラトミーアーツ

■企画監修:株式会社スクウェア・エニックス

■監修:堀井雄二

■公式サイト:www.dqdai-xb.jp

■権利表記:

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

(C) 2020-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)T-ARTS

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.



※画像は開発中のものです。実際の商品・映像とは一部異なる場合がございます。



