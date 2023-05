[株式会社フォッシルジャパン]





テキサス州リチャードソン - 2023年5月1日 - 『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還 (エピソード6)』の40周年を記念して、フォッシルは「スター・ウォーズ×フォッシル」コレクションを発表。「スター・ウォーズの日」である5月4日(木)から世界同時発売します。このコレクションは、反乱軍の象徴的なキャラクターやシンボルに敬意を表し、細部に渡り特別に作られたウォッチとジュエリーのカプセルコレクションです。



発表にあたり、フォッシル チーフ・ブランド・オフィサーのメリッサ・ローウェンクロンは以下の通り述べています。「世代を超えて文化的なインパクトを与え、またフォッシル ブランドと同様に、多くの人々にとってノスタルジーを感じさせるこのストーリーを記念した特別なコレクションを共有できることを大変嬉しく思います。映画からインスパイアされ、お気に入りのパートを集めたこの特別なコラボレーションによって、映画の精巧なディテールを見つけていただける、スター・ウォーズ ファンによるスター・ウォーズ ファンのためのコレクションと言えるでしょう。」



「スター・ウォーズ × フォッシル」コレクションには、映画で最も愛されている反乱軍にちなんで綿密にデザインされた限定タイムピースを6型ご用意しています。それぞれにシリアルナンバー付きのタイムピースは、映画のサウンドエフェクト、コミックブックスタイルのイラスト、映画チケットのレプリカピンが入ったコレクターズボックスに収められており、以下の通りキャラクターの真髄を表現しています:





● ルーク・スカイウォーカー(TM)(税込 44,000円):ライトサイドとダークサイドの戦いをイメージした大胆なダイアルに、ルーク・スカイウォーカーのライトセ―バー(TM)をモチーフにした秒針。さらに蓄光塗料により、フォースライトニングが暗闇で光ります。6時位置にはジェダイ・オーダーのエンブレムを配置し、12時位置にはロゴとオーラベッシュ(銀河共通言語)でFOSSILと書かれています。

● レイア・オーガナ(TM)(税込 44,000円): レイアのアイコニックなエンドアの戦いにインスパイアされたこのデザインには、暗闇で光る反乱軍のエンブレムや、彼女のヘルメットを思わせるパッド入りレザーストラップ、そしてケースバックにはヘアスタイルにちなんだ三つ編み模様のエッチングが特徴的です。



● ハン・ソロ(TM)(税込 44,000円): フォッシルのHERITAGEウォッチをベースに、リッチなダブルレザーストラップと、ハン・ソロが履いているゴールデンイエローのパンツストライプを組み合わせたリラックスした雰囲気のウォッチ。



● チューバッカ(TM)(税込 44,000円): 毛並みをデボス加工で表現したダイアルに、チューイTM のアイコンでもある弾帯ベルトを彷彿とさせるストラップ。



● R2-D2(TM)(税込 61,050円):日本製自動巻きムーブメントを搭載したR2-D2のタイムピースは、あらゆる手法を駆使して立体的にR2-D2を表現。時間をあらわすのは中央のアワーディスクと、ドロイドのインターフェースアームを模した分針、5時位置のセカンドディスク、そして9時位置の反乱軍のエンブレムでデイ&ナイト表示。



● C-3PO(TM)(税込 61,050円): C-3POの顔を大胆にカットアウトし、自動巻きムーブメントをフロントからも楽しめる斬新なスタイル。C-3POのシルバーレッグと同じく左下のラグのみシルバートーンになっており、ケースバックにはドロイドのケーブルをイメージしたエッチングを施しています。





スター・ウォーズ×フォッシルでは、限定タイムピースに加え、コミックブックスタイルのグラフィック・ダイアルにシリコンストラップを採用したスペシャルエディションも取り揃えます。クラシックなTin缶パッケージに入ったウォッチ5型(税込 各25,850円)。



さらに、ヨーダ、R2-D2、C-3POなどの人気キャラクターとアイコンをセミ3Dシルエットとシグネチャークラフトマンシップでデザインしたスター・ウォーズx フォッシルの限定ジュエリーコレクションで、フォースを身近に感じることができます。ゴールドトーンのチャームネックレス(14,300円)、チャームブレスレット(19,250円)、スタッズピアスセット(14,300円)は、グリーンアベンチュリンと繊細な輝きが特徴で、ピアス(9,900円)は反乱軍のエンブレムを表現しています。シルバートーンのネックレス(13,200円)には、R2-D2(TM)をイメージしたデザインのIDプレートとブラッシュ仕上げのセカンドプレートが、ゴールドトーンのネックレス(13,200円)には、C-3PO(TM)をイメージしたデザインのプレートとハンマー仕上げのセカンドプレートが、それぞれ刻印されています。







▼「スターウォーズ x フォッシル」 取扱店舗と予約可能店舗

本コレクションは、以下の販売店にて5月4日(木・祝)より数量限定発売予定です。



【リミテッドエディション&ジュエリーコレクション 取扱店】

- フォッシル 公式オンラインストア https://www.fossil.com/ja-jp/

- フォッシル 原宿明治通り店(5/2(火)より店頭予約 受付*)

- フォッシル/スカーゲン LUCUA1100店、さんすて岡山店(5/2(火)より店頭予約 受付*)

- フォッシル/スカーゲン 京王百貨店 新宿店 POP UP STORE

- STAR WARS GALAXY in GINZA (POP UP STORE)東急プラザ銀座3階にて受注販売

- フォッシル 楽天市場公式ストア https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/

- フォッシル ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/fossil/



【コミックブックスタイル スペシャルエディション 取扱店】

- フォッシル 公式オンラインストア https://www.fossil.com/ja-jp/

- フォッシルアウトレット 入間店、長島店、土岐店、竜王店(5/2(火)より店頭予約 受付*)

- フォッシル/スカーゲン LUCUA1100店、さんすて岡山店(5/2(火)より店頭予約 受付*)

- フォッシル/スカーゲン 京王百貨店 新宿店 POP UP STORE

- STAR WARS GALAXY in GINZA (POP UP STORE)東急プラザ銀座3階にて受注販売

- フォッシル 楽天市場公式ストア https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/

- フォッシル ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/fossil/





▼本コレクションのご予約について

*ご予約は、5/2(火)より対象店舗へのご来店にて承ります。おひとり様1品番につき1品までご予約可能です。ご予約受付時間は、各店舗の営業時間に準じます。電話やLINEでのご予約はお受け致しかねます。



*商品のご購入は、ご予約頂いた店舗のみで可能です。



*おひとり様「1品番につき1点」までご予約が可能です。



*予約商品のお取り置き期間は、5/4(木・祝)から5/10(水)までとなります。期間内にご来店・ご購入いただけない場合は、予約キャンセルとなります。



*各店舗の販売予定数に達した場合、予約完売することもございます。尚、各店舗ごとの入荷本数は公表しておりません。



*時計について指定のシリアルナンバー購入のご希望がある方は、5/4(木)発売以降に来店されたお客様順にお選び頂けます。



*お客様都合による返品・交換はお受け致しかねます。初期不良があった場合は返金のみの対応とさせて頂きます。



*5/8(月)以降は、お電話とストアLINEアカウントにてECコレクト、現金書留、銀行振込でのお支払いを受付いたします。



*お取り置きは、5/8(月)以降にお電話、ストアLINEアカウント、店頭にて受付いたします。







▼オリジナルステッカー プレゼント

フォッシルストア、フォッシル/スカーゲンストア及びフォッシルアウトレット対象店舗での先着購入特典として、オリジナルステッカーのノベルティをご用意しております。なくなり次第配布終了となります。





▼FOSSIL

フォッシルは、1984年に創業したアメリカの創造性と独創性にインスパイアされたライフスタイルブランドです。楽しさと親しみやすさを兼ね備えた高品質でファッショナブルな時計を作ることで、時計業界に新たな息吹を吹き込みました。フォッシルのクリエイティビティを余すことなく表現した豊富なコレクションは、楽観的価値観のもと 、素材や本質へのこだわりから展開しています。伝統的な時計をはじめ、スマートウォッチ、バッグ&革小物 、ジュエリーからギフトまで、あらゆるスタイルを引き立て、あらゆるライフスタイルにフィットし、ありのままの自分らしさを演出します。





STAR WARSおよび関連するプロパティは、Lucasfilm Ltd.および/またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または著作権です。(C) & TM Lucasfilm Ltd.





▼お問い合わせ先

フォッシルジャパン 03-5992-4611



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/02-10:46)