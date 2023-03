[ロイヤルホールディングス株式会社]

軽やかな春の味 ~肉や魚のグリルをサルサ、ライムで爽やかに~



ロイヤルグループで外食事業を担う、ロイヤルフードサービス株式会社が展開するカジュアルレストラン「Royal Garden Cafe(ロイヤルガーデンカフェ)」は、テキサス発祥のメキシカンフード『テクス・メクス料理』をテーマに、こだわりの肉や魚のグリル料理を爽やかな辛さのサルサやライムと合わせて”軽やかな春の味”を表現した企画商品「Tex-Mex by Royal Garden Cafe」を3月13日(月)より都内5店舗で販売いたします。







2023年3月13日

ロイヤルホールディングス株式会社





本企画では、香ばしくグリルしたビーフ、骨付きチキン、カジキマグロなどを、たっぷりの野菜とピリ辛サルサソースやライムで風味豊かにお楽しみいただける「アンガスビーフと季節野菜のファヒータ」、「骨付きチキンと季節野菜のグリル ライムサルサソース」、「メカジキのグリル テクス・メクスコールスローを添えて」や、テクス・メクスの中にもほんのり和テイストを感じる「マグロのレアステーキ サルサソースとレホール醤油」など、ロイヤルガーデンカフェらしいアレンジが効いた計4品をご用意しました。



春の門出や新たな出会いを祝う会食が増える季節、ご家族でのお食事や、親しい方々とワインやビールで乾杯するパーティーシーンなどに、ロイヤルガーデンカフェの期間限定メニューをぜひお楽しみください。





「Tex-Mex by Royal Garden Cafe」 販売概要







販売期間:2023年3月13日(月)~5月中旬予定

販売時間:15:00~(グランドメニュー販売時間内)

販売商品:計4品

・アンガスビーフと季節野菜のファヒータ 2,980円

・骨付きチキンと季節野菜のグリル ライムサルサソース

2,980円

・メカジキのグリル テクス・メクスコールスローを添えて 2,300円

・マグロのレアステーキ サルサソースとレホール醤油

2,300円

販売店舗:Royal Garden Café 都内5店舗

●青山 ●渋谷 ●飯田橋

●日比谷(Q CAFE byロイヤルガーデンカフェ)

●豊洲(ロイヤルガーデンカフェ&タバーン)

ホームページ:https://royal-gardencafe.com/

※画像はイメージです。

※商品は単品価格(税込み)です。

※店舗ごとの営業時間はホームページをご参照ください。





「Tex-Mex by Royal Garden Cafe」 メニュー紹介







アンガスビーフと季節野菜のファヒータ 2,980円

テクス・メクスの代表料理"ファヒータ"をロイヤルガーデンカフェ風にアレンジ。グリルしたアンガスビーフと季節野菜を、ワカモレ、サルサ、サワークリームをのせてトルティーヤで包んでお召し上がりください。





メカジキのグリル テクス・メクスコールスローを添えて 2,300円

マリネしたメカジキを低温でじっくり加熱してふっくら柔らか、香り高く仕上げました。菜の花と優しい酸味のテクス・メクスコールスローを彩りよく添えて。





骨付きチキンと季節野菜のグリル ライムサルサソース 2,980円

骨付きチキンのもも肉と菜の花、タケノコ、赤パプリカ、黄パプリカをグリルして素材の旨みを引き出しました。トマトたっぷりのサルサソースと相性抜群です。





マグロのレアステーキ サルサソースとレホール醤油 2,300円

マグロの表面をさっと焼き、中はレアに仕上げました。ピリ辛のサルサソースとレホール醤油がよく合い絶妙な味わいです。



【追加トッピング】 各100円・・・ワカモレ・サルサ・サワークリーム・パクチー・トルティーヤ(1枚)

お好きな料理にプラスして気軽にテクス・メクス風味をお楽しみいただけます。

※価格は単品価格(税込み)です。





Royal Garden Cafeについて



Royal Garden Cafe(ロイヤルガーデンカフェ)は『サスティナブル・コミュニティ』をブランドコンセプトに、”地域の皆様になくてはならないお店”として、持続的な街のコミュニティ基盤となる店舗づくりを目指しています。日常のランチ、ディナーやカフェタイムはもちろん、小規模~大人数のパーティーまで、さまざまなシーンにご利用いただけます。



ホームページ https://royal-gardencafe.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-13:16)