『Battle Of The Year』大会公式Webページはこちら:https://www.boty-worldfinals-usc.com/



1990年の初開催より、ダンスイベントとしては世界最長の歴史と観客動員規模(1万人以上)を誇る世界最大のブレイクダンス大会 『Battle Of The Year』 。

今年2022年の開催で32周年を迎える本大会は、その開催地として大会史上初めてアジアの会場を選ぶこととなった。その会場とは日本、沖縄県沖縄市の「沖縄アリーナ」である。

2022年12月2日(金)・3日(土)。アジア各国はもちろん欧州など世界各国から厳しい予選を勝ち抜いてきた世界最高峰のダンスチームが一堂に会する、 『Battle Of The Year』 の世界決勝大会 『BATTLE OF THE YEAR 2022 WORLD FINAL』 が先述の沖縄アリーナにて開催される。

ISARIBI株式会社はその傘下レーベル「METEORA st.」を代表し、アニソンダンスチームの「REAL AKIBA BOYZ」メンバー「マロン」と「ムラトミ」が、記念すべき本大会の公式解説者として出演することを発表する。







『Battle Of The Year』 について







『Battle Of The Year』 とは、2024パリ五輪にも選出されたダンス競技「Breakin’(ブレイキン)」の世界規模大会である。



『Battle Of The Year』が他のブレイクダンス大会と一線を画する最大の特徴は、選手同士が互いのダンスの腕前や表現力を競い合うバトルの前に「ショーケース審査」があることだ。このショーケース審査で上位8位に選ばれたチームだけが、決勝戦である「バトルトーナメント」に進出する事ができる。

従来の大会ではバトルだけが主な要素であり、それを最大限に堪能するためには観客側もダンスに精通している必要があった。つまりコアなファンしか満足出来なかったイベントに比して、本イベントは「ショーケース審査」というエンターテイメント要素により、より多くの観客の注目を集めることに成功した。このショーケース審査で披露されるパフォーマンスは、各国の代表選手たちが自分自身や自国の持ち味を存分に出すものになる。ダンスイベントとしてはもちろん、国際的にも意義深いステージとなっている。

今年開催される 『BATTLE OF THE YEAR 2022 WORLD FINAL』 は、30年以上に渡る大会史上において初となるアジア、日本の「沖縄アリーナ」での開催となる。先述のショーケース審査やバトルトーナメントはもちろん、様々なサイドコンテンツも目白押しとなる世界最高峰ダンスエンターテインメントを、ぜひ実際にご体感いただきたい。



【公演名】

BATTLE OF THE YEAR 2022 WORLD FINAL



【開催日時】

2022年12月2日(金)~12月3日(土)

14:30開場 15:00開演

※開場/開演時間は変更になる場合がございます。



【会場】

沖縄アリーナ(〒904-0034 沖縄県沖縄市山内1丁目16−1)



【参加決定国】

アメリカ/インド/オランダ/ギリシャ/韓国/台湾/中国/ドイツ/ナイジェリア/日本/フランス/ベトナム

その他、サイドコンテンツにも出演チーム多数!



【大会公式Webサイト】

https://www.boty-worldfinals-usc.com/



【大会公式各種SNS】

Instagram:https://www.instagram.com/botyofficial/

YouTube:https://www.youtube.com/@BOTYTV

Twitter:https://twitter.com/botyofficial

Facebook:https://www.facebook.com/battleoftheyear/



【チケット】

全席指定席

・アリーナ席 9,800円(税込)

・1階スタンド席 8,500円(税込)

・2階スタンド席 7,000円(税込)

以下プレイガイドなどからお求めいただけます。

https://diamond-ticket.com/blog/2022/10/18/battle-of-the-year-world-final-2022/



【主催】

BOTY制作委員会(一般社団法人アーバンスポーツ&カルチャーコミュニティー)



【後援】

沖縄市



【協力】

Redbull/SEIKO/KOSE/U-NEXT/ISARIBI/FNMD ほか



【制作】

ソニーミュージックソリューションズ







「REAL AKIBA BOYZ」







ネット上の関連動画総再生数3億再生超!

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」!

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2022年にはシンガポールにて開催された全世界規模のYouTubeオフィシャルイベント「YouTube FanFest 2022」に出演。また世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live 2022」への出演や、松崎しげる主催音楽フェス「黒フェス」への出演など、歌わないダンスアーティスト/YouTuberとして活躍の幅を広げる。



・REAL AKIBA BOYZ Official Web

http://abstreem.co.jp/RAB/



・REAL AKIBA BOYZ Official Twitter

https://twitter.com/RAB_CREW



・REAL AKIBA BOYZ Official Facebook

https://www.facebook.com/RAB.AKIBA



・REAL AKIBA BOYZ Official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A



・REAL AKIBA BOYZ Official ビリビリ動画

https://space.bilibili.com/434705993?from=search&seid=10354377284792782806



・REAL AKIBA BOYZ Official TikTok

https://www.tiktok.com/@realakibaboys







会社情報











ISARIBI株式会社

設立:2020年4月

代表者:榊原敬太

WEB:https://www.isaribi.net/

所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C

事業内容:エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント



ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、13個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。



企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。



《実績》

■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の831」宣伝プロデュース

■城北信用金庫「COSA ON online(コーサ オン オンライン)」クリエイティブ

■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ/主題歌 クリエイティブ(楽曲/振付/MV)

■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム 株式会社コーセー「KOSÉ 8ROCKS」プロデュース、運営サポート

■TBS「第63回輝く!日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ

■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション

■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース

など

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



