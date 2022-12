[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔)が展開するアジアIP特化レーベルCHET Asiaから、F.HEROの新曲「OOOWEE(ft. Twopee Southside & YUGYEOM)」の日本配信を開始いたします。





「OOOWEE」

▼各配信サイトリンクはこちら

https://linkco.re/ZPXaaqTT?lang=en





「OOOWEE」は、F.HEROが韓国のシンガーソングライターYUGYEOMとタイのラッパー兼歌手Twopee Southsideとコラボした。

ソフトなボーカルとキャッチーなトーンが調和した、ヘビーなビートが特徴的な楽曲です。

「OOOWEE」YouTube Official MV: https://youtu.be/md_0AesFmRw





【F.HERO (Natthawut Srimok)】について ※写真右



タイの人気ラッパーであり、音楽プロデューサー、作詞家として活動する傍ら俳優としても活動。音楽レーベル「What The Duck」に所属の後、2020年に自身のレーベルHigh Cloud Entertainmentを設立、Hip-Hopやラップなど、さまざまな音楽ジャンルと融合したオルタナティブな音楽を生み出し、作詞・作曲・プロデュース楽曲はタイの主要音楽チャートで1位を獲得し、2022年The Guitar Mag Awards のBest Collaboration Song of the Yearをはじめ、タイ国内外で様々な賞を受賞している。





【YUGYEOM (Kim Yu-gyeom)】について※写真中



韓国出身のシンガーソングライター。ボーイズグループ「GOT7」の最年少メンバーとしてメインダンサー、ボーカル、ラッパーを務め、サブユニット「Jus2」のメンバーでもある。





【Twopee Southside (Phitawat Pruekkit)】について※写真左



タイのラッパー、歌手。Hip-Hopデュオ「Southside」のメンバー。2020年にWorkpoint TVで放送されたリアリティ・サバイバル番組「Girl Group Star」のMC(ホスト)を務めるなどマルチに活躍中。





▼High Cloud Entertainment公式SNSはこちら

▼YouTube

https://www.youtube.com/c/HighCloudEntertainment

▼Twitter

https://twitter.com/highcloudent

▼Instagram

https://www.instagram.com/highcloudent/

▼TikTok

https://www.tiktok.com/@highcloudent

▼Facebook

https://www.facebook.com/Highcloudentertainment/

■CHET ASIA公式LINE

↓最新のアジア情報が満載!ぜひ登録して各種情報をお待ちください!

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=793umqoj





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp



