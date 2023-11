[株式会社JIMOS]

【2023年12月1日~フレグランスのSINN PURETE、表参道カフェのTHE CAFE by cadet.、インテリアのTom Dixonのスペシャルコラボ企画開始!】



『SINN PURETE(シンピュルテ)』(製販元:株式会社アナイスカンパニー 東京都港区、発売元:株式会社JIMOS 福岡県福岡市)は、2023年12月1日より、表参道の人気カフェTHE CAFE by cadet.とのコラボ企画を開始いたします。纏う人すべての個性を解き放ち、より際立たせる“SIGNATURE PERFUME(R)”をイメージした3種のオリジナルドリンクを共同で開発。TOM DIXONのアート性高いグラスが、SINN PURETEのフレグランスの世界観を際立たせるスペシャルなコラボ企画です。









【期間限定】2023年12月1日~SINN PURETE×THE CAFE by cadetコラボレーション

シグネチャーパフューム アトマイザー付きオリジナルドリンクセットを販売!



SINN PURETE(シンピュルテ)は、MINDFUL BEAUTY(R) をコンセプトに、脳波解析に基づいた香りを採用した日本生まれのビューティーケアブランド。個性を解放するSINN PURETE のシグネチャーパフュームが、表参道の人気カフェTHE CAFE by cadet. とコラボレーション。



SIGNATURE PERFUMEのミニサイズアトマイザーとそれぞれの香りに呼応するオリジナルドリンクをセットに発売いたします。イギリス発の世界的ライフスタイル・ブランド TOM DIXONの上質なデザインで造られた照明やインテリア空間で、没入感溢れる至福な体験を。期間限定セットをぜひお楽しみください。



<販売時期>

・第1弾 2023年12月1日(金)~

・第2弾 2024年1月4日(木)~

・第3弾 2024年2月1日(木)~

・販売店舗:東京都港区南青山6-13-1 IDEALビル1F TOM DIXON内 THE CAFE by cadet.





【提供メニュー】

シグネチャーパフューム アトマイザー付きオリジナルドリンクセット



第1弾 OVER THE MOON 月を超えるくらい甘く幸せな状態 1,200円(税込)[単品900円]







































バニラ香るピーチミルク。華やかに香り立つバニラとピーチのシロップにミルクのまろやかさがマッチ。ネクターのゼリーを忍ばせたフルーティーな味わいは、月夜の甘い関係性をイメージ。



【販売予定】2023年12月1日(金)~なくなり次第終了

[セット内容]

・シグネチャーパフューム OVER THE MOON オリジナルドリンク

・シグネチャーパフューム アトマイザー|OVER THE MOON





第2弾 SELF EMPOWERMENT 自分に力を与えるもの 1,200円(税込)[単品900円]





































スパイス香るティーソーダ。爽やかなアールグレイのティーソーダにシナモンシロップやグリーンカルダモンなどのスパイスが香る、シンプルながら個性が際立つ味わい。



【販売予定】2024年1月4日(木)~なくなり次第終了

[セット内容]

・シグネチャーパフューム SELF EMPOWERMENT オリジナルドリンク

・シグネチャーパフューム アトマイザー|SELF EMPOWERMENT





第3弾 LOVE UNLOCK 解き放たれた愛情 1,200円(税込)[単品900円]







































ストロベリーとバラのローズソーダ。甘酸っぱいストロベリーに品よく香るバラのシロップをソーダで割り、バラの花びらを浮かせた、深い愛情と愛する人の面影を演出。



【販売予定】2024年2月1日(木)~なくなり次第終了

[セット内容]

・シグネチャーパフューム LOVE UNLOCK オリジナルドリンク

・シグネチャーパフューム アトマイザー|LOVE UNLOCK





【商品詳細】



オードパルファム

シグネチャーパフューム(全3種) 40mL | ¥12,500(税込)





LOVE UNLOCK /SELF EMPOWERMENT/OVER THE MOON





纏う人すべての個性を解き放ち、より際立たせるシグネチャーパフューム。まるでアートのように、五感を研ぎ澄ます3種の香り。人間の本質的な美しさを呼び覚まします。



商品詳細はこちら▶ https://sinnpurete.com/Page/signature.aspx





香りの展開



LOVE UNLOCK(ラブアンロック) 解き放たれた愛情

































愛らしいカーネーションとジャスミンの花束。

愛らしいカーネーションとジャスミン、ローズの花束。奥深く洗練されたレザーとアンバーが、記憶に残る後ろ姿を演出。たとえもう会えなくても、会えないからこそ、記憶の中で鮮明に描く愛する人の面影イメージした、神秘的な愛が溢れるフローラル調の香り。大切な人に尊敬を込めて、喜びと愛を。





SELF EMPOWERMENT(セルフエンパワーメント) 自分に力を与えるもの

































恐れや不安を手放し、自分を解き放ってみる。

柔らかなウッディノートに、ピリッとした印象のスパイスが合わさったスモーキーウッディの香りが、自信を与え、自分らしくあることを後押しする。これは、最も静かで、最もシンプルで、最も強力な革命。理想の自分へ導き、世界観や価値観さえも変えていく。





OVER THE MOON(オーバーザムーン) 月を超えるくらい甘く幸せな状態

































嗅いだ瞬間に表情がやわらぐ、中毒性のある甘い関係を表現。

愛しい人と月夜に語らう、ともに過ごした美しい日々。思わず表情がやわらぐ甘美な時間のように、華やかなチューベローズとピーチやバニラのまったりとした甘さまとわりつく、中毒性のあるフローラルオリエンタル調の香り。「月が綺麗ですね」という言葉の奥に、秘かな愛を込めて。





プロフィール



THE CAFE by cadet.(ザカフェ・バイ・カデット)について









イギリス発の世界的ライフスタイル・ブランド TOM DIXON(トム・ディクソン)が新たに展開する旗艦店TOM DIXON TOKYO と神保町のフレンチレストランcadet(カデット)が協業という形で南青山IDEALビルにて2023年5月8日にカフェをオープン。フレンチティストのポットパンや、 オリジナルブレンドコーヒーをTom Dixonの上質なデザインで造られた照明やインテリア空間で、没入感溢れる至福な体験を。



店舗名:THE CAFE by cadet.

住所:東京都港区南青山6-13-1 IDEALビル1F TOM DIXON内

アクセス:表参道駅から徒歩8分

営業時間:11:00~18:00

定休日:水曜日・日曜日

➤公式Instagram:https://www.instagram.com/thecafe_bycadet/



TOM DIXON(トム・ディクソン)について









2002年に設立された Tom Dixon(トム・ディクソン) は、ブランドのアイコンである照明を中心に、家具、インテリア・アクセサリーを展開するイギリスの上質なライフスタイル・デザイナー・ブランドです。ロンドンをはじめ、ミラノ、香港、ニューヨーク、東京、杭州、北京、上海を拠点に、世界約90カ国で展開しています。ブランドのルーツであるイギリスの伝統、文化からインスパイアされたデザインは、その先駆的で独創的な素材や技術の活用方法が世界中で広く認知され、高く評価されています。



➤公式Instagram:https://www.instagram.com/tomdixonjapan/





SINN PURETE(シンピュルテ)について









SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。



香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。

フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。





➤ SINN PURETE(シン ピュルテ)公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/



➤公式LINE:https://lin.ee/U7toMaJ

➤公式Twitter:https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram:https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL:0120-465-952(受付時間 10:00~17:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-19:46)