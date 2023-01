[株式会社文藝春秋]



株式会社文藝春秋(本社:東京都千代田区 社長:中部嘉人)発行のビジュアル・スポーツ総合誌「Sports Graphic Number」は、2023年3月12日(日)、スポーツの聖地・国立競技場でランニングイベント『Number Run Fes. in 国立競技場』を開催します。





イベントは、4人で襷をつなぐ駅伝大会『Number Do EKIDEN』、オリンピアンが指導する子供向けランニング教室『大迫傑ランニング教室 Sugar Elite × Number Sports Academy』、個人タイム計測会『Number Time Trial 1500m/5000ⅿ』の3部構成です。





■『Number Do EKIDEN』





1チーム4人で襷をつなぎます。男性の部/女性の部/男女混合の部/合計160歳以上の部の4カテゴリーで参加チームを募集中。コースは陸上トラックを含む1周1.85kmの特別コースです。

https://number.bunshun.jp/articles/-/855689





■『大迫傑ランニング教室 Sugar Elite × Number Sports Academy』





小学4~6年生対象で経験不問。参加無料。日本を代表するランナー・大迫傑選手による本アカデミー初めてのランニング教室。大迫選手が主宰する「Sugar Elite KIDS」とコラボして、走るために必要な動き方と目標設定の大切さを学ぶ、トレーニング(60分)とトーク(40分)を組み合わせたプログラム。

https://number.bunshun.jp/articles/-/856173





■『Number Time Trial 1500m/5000ⅿ』





カテゴリーは小中学生向けの「1500m」の部と中学生以上向けの「5000m」の部の2つ。なかなか走る機会の少ない憧れの舞台で行う個人向けタイム計測会です。

https://number.bunshun.jp/articles/-/856174





なお、参加者以外の方も競技場内での見学が可能です。



