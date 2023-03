[ブルーミング中西株式会社]

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。2023年3月6日(月)~4月20日(木)まで、二子玉川 蔦屋家電で行われるフェア「触れる、感じる、ワクワクを始める」にてクラシクス・ザ・スモールラグジュアリのハンカチーフを展開します。







二子玉川 蔦屋家電 2階 SEASON STREETにて、化学肥料の使用が少ない「ヘンプ」素材をはじめ、発売以来人気の動物がハンカチの縁にぶら下がっている刺繍がユニークな「HIKKOMI 」シリーズや、カラフルなスイーツモチーフまで、ホワイトデーギフトや春の贈り物におすすめのラインアップを展開します。







ピックアップ商品





ヘンプストライプ

¥1,650(税込)サイズ:23×23cm 植物繊維(ヘンプ)100% 日本製



環境に優しい素材「ヘンプ」を使用。薄手でかさばらず、コンパクトなサイズですのでポケットにスマートに入れられます。アイロン不要でお手入れが簡単なのも魅力のひとつです。



HIKKOMI ねこ

¥2,750(税込)サイズ:41×41cm 綿50% 麻50% 日本製



ハンカチーフの縁に猫が片手でぶら下がっているシーンを刺繍で表現。綿と麻で織られた生地は、綿の柔らかさと麻の自然なシャリ感の双方を感じることができます。



マカロン

¥2,200(税込)サイズ:41×41cm 綿100% 日本製



全面にマカロンを配し"There is always room for sweets."(甘いものは別腹)というメッセージが描かれたユーモラスでスイートなハンカチーフ。



※画像はイメージとなります。ポップアップショップでは、一部商品において、展開のないカラーがございますので予めご了承くださいませ。







「触れる、感じる、ワクワクを始める」フェア クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ展開場所







開催期間: 2023年3月6日(月)~4月20日(木)

場所:〒158-0094東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 2階 SEASON STREET

営業時間:10:00~20:00 ※短縮営業







ブランドについて





クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。



・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/



・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/



・Twitter

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL



・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ







会社概要





社 名:ブルーミング中西株式会社

創 業:1879年11月16日

代 表 者:取締役社長 中西 一

本 社:東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331(代表)

事業内容:繊維製品企画販売

取扱商品:1.ハンカチーフ&ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類(テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他)

4.その他OEM商品

営業拠点:東京、大阪、福岡

直 営 店:CLASSICS the Small Luxury 5店舗

(六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店、丸の内店、福岡大濠公園店、アミュプラザ鹿児島店)

お問い合わせ







企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-13:15)