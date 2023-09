[森永製菓株式会社]

描き起こしイラストを使用したオリジナルのリラックマグッズが当たるキャンペーンやマーシュ彩さん出演「ザ・クレープ」の美味しい魅力が伝わるWEB動画も公開!



森永製菓株式会社(東京都港区芝、代表取締役社長・太田栄二郎)は、今年で20周年を迎える人気キャラクター「リラックマ」デザインパッケージ(全2種)の「ザ・クレープ<チョコ&バニラ>」を2023年9月11日(月)より期間限定で発売いたします。





「ザ・クレープ」は、バニラアイスやザクザク食感のチョコを、冷凍でもしっとり・もちもち食感のクレープシートで包んだクレープアイスです。食べ進めるごとに変化する食感に癒される「ザ・クレープ」の商品特徴と、「リラックマ」のごゆるりとした世界観がマッチし、『ザクもちごゆるりデザートアイス』をコンセプトにプロモーションを展開いたします。

今回のために描き起こされたイラストを使用したオリジナルの食器セット(プレート・ボウル・マグカップ)や、もっちもちクッション、QUOカード(500円)など豪華リラックマグッズが当たるキャンペーンを実施します。

また、マーシュ彩さんが出演、リラックマたちも登場するWEB動画も2023年9月4日(月)より公開いたします。「ザ・クレープ」を一口食べると、あまりの美味しさにマーシュ彩さんの頭にはぴょこっと耳が生え、食べ進める毎に「ザ・クレープ」の美味しい魅力が伝わるなんとも可愛らしい動画に仕上がりました。ぜひご覧ください。

本プロモーションにより「ザ・クレープ」の魅力を伝えるとともに、お客様に笑顔をお届けしてまいります。





■特設サイト

https://www.morinaga.co.jp/ice/the_crepe/rilakkuma2023/



■パッケージデザイン全2種







■WEB動画について

「ザ・クレープ」を一口食べると、あまりの美味しさで頭にぴょこっと耳が生えるマーシュ彩さん。なめらかなバニラアイス、その中のザクザク食感のチョコ、もっちもちのクレープ…食べ進める毎に変化する食感に癒されます。最後に、先端のホイップクリーム部分を頬張るとおしりにはしっぽが…!リラックマたちも登場し、仕事終わり、家事終わりに”ごゆるり”とした気持ちになれる「ザ・クレープ」の美味しい魅力が伝わる動画に仕上がりました。







■出演者プロフィール





マーシュ彩

2000年9月29日生まれ! モデル・タレント・女優。

2015年に「ミスセブンティーン2015」に選ばれ、その後約6年間ファッション雑誌『Seventeen』(集英社)の専属モデルを務める。2018年にはAbema TV『真冬のオオカミくんには騙されない』に出演し、同世代をはじめとする視聴者から大きな反響を得る。女優としても活躍の幅を広げており、2023年にはMBS/TBSドラマ特区『あなたは私におとされたい』、CX『#who am I』に出演。現在は日本テレビ系『ZIP!』(毎週月~金 朝5:50~9:00)の8代目お天気キャスターとして活躍中。クレープの日※生まれ!

※毎月9がつく日〈9日・19日・29日〉はクレープの日



■キャンペーンについて

X(旧ツイッター)で動画を見て、「ザ・クレープ」の好きなところを選んでポスト(ツイート)すると、Amazonギフトカードが当たるキャンペーンや、描き起こしイラストを使用したオリジナルリラックマグッズが当たるキャンペーンの2種類を実施いたします。



\1.3,902(ザ・クレープ)円分のAmazonギフトカードが当たる!X(旧ツイッター)キャンペーン!/

森永製菓アイス公式X(旧ツイッター)アカウントをフォローし、キャンペーン対象の投稿に添付された動画を見て、「ザ・クレープ」の好きなところを選んでポスト(ツイート)してくださった方の中から抽選で10名様に、3,902(ザ・クレープ)円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。



○実施期間:2023年9月19日(火)~2023年12月8日(金)23:59まで

○応募方法:

(1)森永製菓アイス公式X(旧ツイッター)アカウント(@MorinagaIce)をフォロー

(2)キャンペーン対象の投稿に添付された動画を見て、「ザ・クレープ」の好きなところを選んでポスト(ツイート)

(3)当選された方にはダイレクトメッセージ機能でご連絡します。

○賞品:Amazonギフトカード 3,902円分(計10名様)



\2.商品を購入したレシートで応募!リラックマオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン!/

「ザ・クレープ各種」を購入したレシートで応募できるキャンペーンを開催します。対象商品3個購入で「オリジナル食器セット(プレート・ボウル・マグカップ)」が100名様に、対象商品2個購入で「オリジナルもっちもちクッション」が50名様に、対象商品1個購入で「オリジナルQUOカード(500円)」が500名様に抽選で当たります。商品を購入したレシートで特設サイトからご応募ください。



○実施期間:2023年9月11日(月)~2023年12月8日(金)23:59

○応募方法:ザ・クレープ各種を購入したレシートを撮影のうえ、特設サイトからご応募ください。

特設サイト(https://www.morinaga.co.jp/ice/the_crepe/rilakkuma2023/)

対象商品3個購入で「オリジナル食器セット(プレート・ボウル・マグカップ)」1口分、

対象商品2個購入で「オリジナルもっちもちクッション」1口分、

対象商品1個購入で「オリジナルQUOカード(500円)」1口分の応募ができます。

当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。







■「リラックマ」について

いきなりOLのカオルさんの家におじゃましたまま、お世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明。いそうろうなのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしている。一番の関心事は、 毎日のごはんとおやつらしい。



「リラックマ」オフィシャルサイト

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/



(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



■商品情報

商品名:ザ・クレープ<チョコ&バニラ> ※「リラックマ」デザイン2種

種類別:アイスミルク

発売日:2023年9月11日(月)~なくなり次第終了

発売地域:全国/全ルート

内容量:105ml

参考小売価格:160円(税別)/173円(税込)







