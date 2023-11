[ベルキン株式会社]

2023年11月7日(火)ベルキン ディズニー新製品・戦略発表会&体験会 事後レポート



電子機器関連製品の先駆者企業である「ベルキン」の日本法人、ベルキン株式会社(以下ベルキン、所在地:東京都中央区京橋)は、創業40周年を記念し、今年創立100周年を迎えたディズニーをテーマにした初の製品を2023年11月7日(火)より、国内にて販売開始します。それにともない、Disney100、MARVEL、PIXARを含む5つのテーマの全31種類のラインアップの新製品発表を行う、プレス向けイベントを実施いたしました。





ベルキンインターナショナル General Manager, Asia Jenny Ngよりご挨拶とプレゼンテーション、ベルキン株式会社 Head of Offline Sales 古賀 淳とベルキン株式会社 Merchandiser 河野 有実からは製品紹介が行われました。今年40周年を迎えたベルキンの今までのあゆみや進化や特長、グローバルでの展開、持続可能性へのコミットメントまで、広くブランドについて紹介を行ったほか、今回のメインテーマであるディズニーの新製品紹介では、スローガンの「Be Ready For Magic」というかけ声と共に、アンベールの演出が行われました。テクノロジーで人々をつなぐベルキンとストーリーテリングで人々をつなぐディズニーならではの取り組みの背景や、ラインナップやコンセプトについて、Disney100、「トイ・ストーリー」、『アナと雪の女王』、そして「MARVEL」と、ベルキンならではの製品の魅力が語られました。



プレゼンテーション終了後には、今回初のラインナップをお披露目したディズニーデザインのアイテムや、ベルキンが販売している、人気/最新のApple関連製品についての体験会も行われ、多くのメディアやインフルエンサーが手に取り、体験を行いました。

※ワイヤレス充電カテゴリーでトップシェア

(米国小売追跡サービス (US Retail Tracking Service) 及びStacklineのデータに基づく)

























開催概要





名称 :ベルキン ディズニー新製品・戦略発表会&体験会

日時 :2023年11月7日(火)

登壇者 :ベルキン株式会社 Merchandiser 河野 有実(かわの ゆうみ)

ベルキン株式会社 Head of Offline Sales 古賀 淳(こが あつし)

ベルキンインターナショナル General Manager, Asia Jenny Ng(ジェニー・ゴ)

ベルキン株式会社 日本・韓国統括本部長 金 大元 Dae Won Kim(キム・デーワン)

ベルキン株式会社 Eコマース マーケティングマネージャー 川北 篤史 (かわきた あつし)

内容 :主催代表挨拶

プレゼンテーション

製品紹介

フォトセッション

質疑応答

製品体験会



発表会レポート





2023年11月7日(火)に、ベクトルスタジオ(東京都港区)にて「ベルキン ディズニー新製品・戦略発表会&体験会」を開催しました。当日は、最初にベルキンインターナショナル General Manager, Asia Jenny Ngよりご挨拶を行い、ベルキン株式会社 Head of Offline Sales 古賀 淳とベルキン株式会社 Merchandiser 河野 有実(かわの ゆうみ)からは、本日2023年11月7日(火)から全国およびオンラインでの販売開始となったディズニーデザインの新製品についての紹介が行われました。



〈ご挨拶:ベルキンインターナショナル General Manager, Asia Jenny Ngより〉

ベルキンのジェニーです。本日は、皆さまをお招きすることができ、大変光栄です。本日は、 ベルキン初のローンチイベントにご参加いただき、ありがとうございます。 ベルキンは今年、創立40周年を迎えます。

ベルキンは、人とテクノロジーが出会う交差点でイノベーションを起こすデザイン&テクノロジー企業です。ベルキンインターナショナルは1983年初頭にガレージで設立され、アップル初のポータブルコンピューターであるアップルIIcとパラレルプリンターを接続する最初のインテリジェントケーブルを製造しました。 2005年のApple MFiのチャーター採用から、 2020年にAppleと共同開発したワイヤレス充電パッド、MagSafeアクセサリーの発売まで、この40年の進化の中で様々な目標を達成し、多くの「市場初の製品」を開発してきました。また、ベルキンは、グローバル市場での製品販売を通じてビジネスの成功を収めるだけでなく、研究開発、コミュニティ、教育、そして持続可能性を常にフォーカスしています。そして、世界をより良い場所として残すことを目指し、持続可能な未来に向けて取り組み続けます。グローバルなリサイクル活動により、ベルキンは二酸化炭素排出量を大幅に削減することに成功しました。例えば、65WのUSB-C充電器の場合、PCRを使用して製造されたもので、1個につきペットボトル3.5本相当のプラスチックを埋め立て処分から削減することができ、ベルキン製品が売れれば売れるほど、削減できるプラスチックも増える仕組みです。



〈製品紹介:ベルキン株式会社 Head of Offline Sales 古賀 淳

ベルキン株式会社 Merchandiser 河野 有実(かわの ゆうみ)より〉

ディズニー様創立100周年おめでとうございます。私たちベルキンも40周年目にあたりまして、このプロジェクトが始まった時から何かの応援を頂きながら、このプロジェクトを進めてまいりました。ディズニー様のキャラクターを通じて、人と人をつなぐ、ベルキンのテクノロジーを通じて、またスマートフォンのアクセサリーを通じて、人と人をつなぐ両者のエッセンスを捉えて、今回の発売開始となります。

ディズニーのデザインの製品は、中華圏、韓国、ASEAN、そしてインドを含む、アジア太平洋(APEC)地域で発売となっており、今回日本で販売開始になるのは、5つのコレクションになっております。Disney 100 Prism、それからDisney 100 MUSICAL WONDER、そして「トイ・ストーリー」からロッツォ、『アナと雪の女王』、MARVELになります。

製品のラインナップは、MagSafe対応iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxケース、iPhone向けのスタンド付きMagSafe対応マグネットバッテリー5000、パワフルな65W USB-C急速充電器、長さ2メートルの超耐久編組シリコンケーブル、ワイヤレスキッズヘッドホンを取り揃えています。































































































<本日発表した製品について>



11月7日(火)13:00にPRTIMESにて、

リリースを配信しております。

製品情報の詳細は下記URLよりご覧下さい。



URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000248.000017218.html



<ベルキンについて>

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。



<会社概要>

会社名 :ベルキン株式会社

本社所在地 :東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋2F #Room 211-212

代表 :Chet Pipkin

Belkin Japan公式ウェブサイト:http://www.belkin.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-19:46)