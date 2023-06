[西川株式会社]

いつもの椅子で、理想の姿勢とラクな座りを同時に叶えます



西川株式会社は、理想の姿勢とラクな座りを同時に叶える「Keeps(キープス)」シリーズの第二弾として“腰のまくら”『Keeps ランバークッション』を開発し、6月5日(月)から応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行予約販売(一般販売予定価格11,000円(税込)、Makuakeサポーター向け各種割引あり)を開始します。また、一般発売は8月を予定しています。

<プロジェクトページ> https://www.makuake.com/project/keeps-2/







西川は、長年眠りに向き合い、睡眠中に無意識に動いてしまう体を支え、首や腰への負荷の少ない寝姿勢を追求してきました。「眠る」の知見を活かして「座る」を徹底的に追求し、生まれたのが「Keeps」シリーズです。昨年6月に発売した“おしりの枕”「Keeps 骨盤サポートクッション」は、発売から9ヶ月で約3億円(※1)を販売する大ヒット商品となりました。



「Keeps」シリーズ第二弾となる『Keeps ランバークッション』は、西川のまくら開発を腰のサポートに応用し、座姿勢でも理想的な姿勢をキープできるよう開発した“腰のまくら”です。睡眠時のまくらの役割は、頭や首とマットレスとの隙間を埋め、理想的な寝姿勢を保つことです。“腰のまくら” 『Keeps ランバークッション』は、椅子に座ったときの背中と背もたれの隙間に着目し、椅子の背もたれに装着して隙間を埋めることでラクに良い姿勢を保つことを可能にしました。腰椎・腸骨・肋骨の3つの部位をやさしくホールドするこだわりの設計で、背面(背中)だけでなく両サイド(腰)からもしっかり支えて骨ポジションを安定させ、長時間でも疲れにくい姿勢をキープします。様々なタイプの椅子に簡単に装着でき、座る人の体型を選ばずフィットします。第一弾の“おしりの枕”「Keeps 骨盤サポートクッション」にぴったりフィットするので、セットで使用することでより良い姿勢に導きます。



世界で一番“座っている時間が長い”日本人

日本人は、世界で一番座っている時間が長いと言われ、一日の約3分の1にあたる7時間もの間、座っています。世界と比べて最も長く、その時間はアメリカの約1.7倍(※2)にもなります。実は、座っているときの腰には立っているときの約1.4倍(※3)の負担がかかっています。さらに悪い姿勢で座っていると、その負担は約2倍にもなります。悪い姿勢で長時間座っていると、体にムダな負担をかけるため、正しい姿勢で座ることが健康にとってとても大切です。



(※1) 2022年9月~2023年5月当社出荷実績より

(※2) The descriptive epidemiology of sitting. A 20-country comparison using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Am J Prev Med. 2011 Aug;41(2):228-35.

(※3) Nachemson,A:Lumbar intradiscal pressure.In Jayson,MIV(ed):The lumbar spine and Back pain,pp257-269,london:Secton publishing,1976





『Keeps ランバークッション』商品特長





■ 骨ポジションを安定させて理想の座姿勢に導く西川独自の技術「W Fit System(TM)️」

「腰椎」「腸骨」「肋骨」 の3つの部位をサポート

3点をやさしくホールドして理想的なS字の腰椎ラインのキープと骨盤を安定させることで、理想の姿勢を自然に保つことができ、長時間でも疲れにくいラクな姿勢をキープします。







■ 両端の羽(Wing)が可動するから、様々な体型にフィット

『Keeps ランバークッション』へ寄りかかったときに、両側の羽根部分が可動することで、様々な体型にしっかりフィットします。背面と両サイドからしっかり支えることで、瞬時に姿勢をサポートします。



■ 坐骨に集中する圧力を分散

クッションなしで座った場合、圧力が坐骨に集中します。『Keeps ランバークッション』を使用した場合、坐骨にかかる圧力を分散し、心地よく長く座れます。



■ まくら開発を応用して設計した、理想的な腰専用まくら

「眠る」を長年研究してきた西川が「座る」を徹底的に追求。頭や首とマットレスとの隙間を埋めて支えるまくらの理論を応用し、背中と椅子の背もたれとの隙間を埋めて腰をしっかりサポートする理想的な腰専用まくらが誕生しました。



■ 快適な座りをキープする多様な機能

○ 衛生的

表地に抗菌加工を施しています。側生地は取り外し洗濯ができ清潔に使用できます。

○ 耐久性

高反発・高耐久なウレタンを使用。リッチな座り心地が長く続きます。



○ 固定ベルト

固定ベルトを使い、様々なサイズの椅子にしっかりフィットします。

○ おしりの枕とセットでより快適

“おしりの枕” 「Keeps 骨盤サポートクッション」とのセット使用で、骨ポジションがさらに安定します。





<寝姿勢」を研究してきた西川のデータを「座り姿勢」に応用>

日本睡眠科学研究所 所長 野々村琢人 コメント



日本睡眠科学研究所では、膨大な体形データを使い、これまで多くのマットレスやまくらを研究してきました。それらのデータや化学的な知見をクッションの設計に活かし、腰椎をサポートし姿勢を整える「W Fit System(TM)️」を開発しました。W型に設計されたクッションが腰椎と肋骨と腸骨の3点をやさしくホールドすることで、理想的なS字ラインの座り姿勢を自然と保つことができ、長時間でも疲れにくいラクな姿勢をキープします。



[日本睡眠科学研究所]

人間の睡眠生理の解明やより良い睡眠環境の開発を目指し、寝具業界としては先駆けとなる研究所として、1984年に設立しました。企業・大学・研究機関とも協力して様々な研究活動を推進。その結果は、西川の数々の画期的な寝具や寝環境の開発に活かされ、睡眠の質の向上に貢献しています。



■ 金沢大学と共同研究で効果を実証

金沢大学 医薬保健研究域保健学系 宮地利明教授、大野直樹准教授と共同研究を行い、『Keeps ランバークッション』の効果を検証しました。

金沢大学が開発したグラビティMRIは、任意の姿勢で人体のさまざまな部位の形態・機能を画像化できる世界初の装置です。この装置を使用して、『Keeps ランバークッション』の効果を健常ボランティア10名の協力を得て評価しました。

座位において高速スピンエコー画像を取得して腰椎前弯角を測定したところ、『Keeps ランバークッション』の使用により腰椎前弯角は非使用時の約0.6°から20.1°に増加しました(被験者平均)。また、-2°から30°に大きく増加した事例もありました。以上のように、『Keeps ランバークッション』使用により腰椎前弯角の増加が見られました。





『Keeps ランバークッション』商品概要







商品名:Keeps(キープス) ランバークッション



カラー:イエロー、グレー、ブラック



サイズ:幅約51cm、奥行き約31cm×高さ21cm



組成:外装生地 / ポリエステル100% 詰めもの / ウレタンフォーム



[先行販売]

取り扱い場所:応援購入サービス「Makuake」

<『Keeps』プロジェクトページ>

https://www.makuake.com/project/keeps-2/



予約開始日:6月5日(月)から先行予約販売を開始

※商品は8月中旬~8月末にお届け予定です。



価格(税込):

・【超早割25%オフ】先着200名/Keeps ランバークッション1個 8,250円

・【早割15%オフ】先着800名/Keepsランバークッション1個 9,350円

・【セット割20%オフ】Keeps ランバークッション2個セット 17,600円

・【セット割30%オフ】Keeps ランバークッション3個セット 23,100円

・【超早割30%オフ】先着50名/Keeps ランバークッション+おしりの枕セット 15,400円

・【早割20%オフ】先着250名/Keeps ランバークッション+おしりの枕セット 17,600円

・【マクアケ割15%オフ】Keeps ランバークッション+おしりの枕セット 18,700円



[一般発売]

発売時期: 8月末から発売予定



価格(税込): 販売予定価格 11,000円





“おしりの枕”「Keeps 骨盤サポートクッション」との併用もおすすめ!





商品名: Keeps(キープス) 骨盤サポートクッション



カラー: イエロー、グレー、ブラック



サイズ: 幅約44cm、奥行き約41cm×高さ18cm



価格(税込): 希望小売価格 11,000円



[組成 ]

外装生地 / 表面・側面:ポリエステル100% (抗菌加工)

裏面:ポリエステル65%、ポリウレタン35%

詰めもの / ウレタンフォーム







〈 一般のお客様からの商品に関するお問合せ先 〉

西川株式会社

☎ 0120-36-8161 (受付時間:平日10:00~17:00)

https://www.nishikawa1566.com/keeps/





