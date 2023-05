[株式会社 キッス・エンタテインメント]

Special guest:HWAN HEE



大人気グローバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演し、最終結果18位という好成績を収め、大きな話題となったYOON JONG WOOが2023年7月 東京・大阪で



YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定!





東京公演・大阪公演ともに、 「BOYS PLANET」で共演したLEE HWAN HEE×LEE DONG YEOLがSpecial guest として出演いたします!



YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]をぜひ会場に見に来て、 JONG WOOを応援してください。



終演後にはご来場様限定のハイタッチ会を実施いたします。



熱い夏をJONG WOOと一緒に楽しみましょう!









[公演詳細]

タイトル:YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]



◆東京公演

日 時 : 2023年7月1日(土)

OPEN 13:00 / START 14:00

会場 :品川ステラボール

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/stellarball/



◆大阪公演

日 時 : 2023年7月8日(土)

OPEN 13:00 / START 14:00

会場 :COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

https://cjpo.jp/access/



Special guest:LEE HWAN HEE×LEE DONG YEOL

東京公演・大阪公演ともにゲスト出演いたします。



[チケット販売価格]

スタンディング / 座席指定:9,900円(税込)

※スタンディング / 指定席をお選びいただくことは出来ません。

※年齢制限 : 3歳以下入場不可、4歳以上有料

※購入制限 : お1人様各公演4枚まで

※座席をお選び頂くことは出来ません。

※東京公演:入場時ドリンク代別途必要

※予定枚数終了次第、発売終了となります。



★スペシャル特典★

ご来場者様 全員ハイタッチ会



[チケットお申し込み日程]

◆キッスエンタ.jp会員最速先行販売(抽選)

[受付期間]

6月2日(金)18:00~ 6月8日(木)23:59

[抽選結果発表]

6月12日(月)13:00頃

[入金期間]

6月2日(金)18:00~6月14日(水) 21:00



♫ 詳細はこちら

https://kissent.jp/contents/644197







【公演に関する問い合わせ】

https://kissent.jp/mailform

※会場へのお問い合わせはお控えください。



【主催】KISS Entertainment Inc.





