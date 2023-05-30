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YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定！

［株式会社 キッス・エンタテインメント］

Special guest：HWAN HEE

大人気グローバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演し、最終結果18位という好成績を収め、大きな話題となったYOON JONG WOOが2023年7月 東京・大阪で

YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定！


2023年2月から4月に日韓で同時放送された大人気グローバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演し、最終結果18位という好成績を収め、大きな話題となったYOON JONG WOOが2023年7月 東京・大阪で
YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定！

東京公演・大阪公演ともに、 「BOYS PLANET」で共演したLEE HWAN HEE×LEE DONG YEOLがSpecial guest として出演いたします！

YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]をぜひ会場に見に来て、 JONG WOOを応援してください。

終演後にはご来場様限定のハイタッチ会を実施いたします。

熱い夏をJONG WOOと一緒に楽しみましょう！




[公演詳細]
タイトル：YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]

◆東京公演
日　時 : 2023年7月1日(土)
OPEN 13:00 / START 14:00
会場 ：品川ステラボール
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/stellarball/

◆大阪公演
日　時 : 2023年7月8日(土)
OPEN 13:00 / START 14:00
会場 ：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
https://cjpo.jp/access/

Special guest：LEE HWAN HEE×LEE DONG YEOL
東京公演・大阪公演ともにゲスト出演いたします。

[チケット販売価格]
スタンディング / 座席指定：9,900円(税込)
※スタンディング / 指定席をお選びいただくことは出来ません。
※年齢制限 : 3歳以下入場不可、4歳以上有料
※購入制限 : お1人様各公演4枚まで
※座席をお選び頂くことは出来ません。
※東京公演：入場時ドリンク代別途必要
※予定枚数終了次第、発売終了となります。

★スペシャル特典★
ご来場者様 全員ハイタッチ会

[チケットお申し込み日程]
◆キッスエンタ.jp会員最速先行販売（抽選）
[受付期間]
6月2日（金）18:00～ 6月8日（木）23:59
[抽選結果発表]
6月12日（月）13:00頃
[入金期間]
6月2日（金）18:00～6月14日（水） 21:00

♫　詳細はこちら
https://kissent.jp/contents/644197



【公演に関する問い合わせ】
https://kissent.jp/mailform
※会場へのお問い合わせはお控えください。

【主催】KISS Entertainment Inc.


企業プレスリリース詳細へ （2023/05/30-20:16）

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