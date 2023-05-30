YOON JONG WOO Fanmeeting in Ja…
［株式会社 キッス・エンタテインメント］
Special guest：HWAN HEE
大人気グローバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演し、最終結果18位という好成績を収め、大きな話題となったYOON JONG WOOが2023年7月 東京・大阪で
YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定！
2023年2月から4月に日韓で同時放送された大人気グローバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演し、最終結果18位という好成績を収め、大きな話題となったYOON JONG WOOが2023年7月 東京・大阪で
YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定！
東京公演・大阪公演ともに、 「BOYS PLANET」で共演したLEE HWAN HEE×LEE DONG YEOLがSpecial guest として出演いたします！
YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]をぜひ会場に見に来て、 JONG WOOを応援してください。
終演後にはご来場様限定のハイタッチ会を実施いたします。
熱い夏をJONG WOOと一緒に楽しみましょう！
[公演詳細]
タイトル：YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]
◆東京公演
日 時 : 2023年7月1日(土)
OPEN 13:00 / START 14:00
会場 ：品川ステラボール
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/stellarball/
◆大阪公演
日 時 : 2023年7月8日(土)
OPEN 13:00 / START 14:00
会場 ：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
https://cjpo.jp/access/
Special guest：LEE HWAN HEE×LEE DONG YEOL
東京公演・大阪公演ともにゲスト出演いたします。
[チケット販売価格]
スタンディング / 座席指定：9,900円(税込)
※スタンディング / 指定席をお選びいただくことは出来ません。
※年齢制限 : 3歳以下入場不可、4歳以上有料
※購入制限 : お1人様各公演4枚まで
※座席をお選び頂くことは出来ません。
※東京公演：入場時ドリンク代別途必要
※予定枚数終了次第、発売終了となります。
★スペシャル特典★
ご来場者様 全員ハイタッチ会
[チケットお申し込み日程]
◆キッスエンタ.jp会員最速先行販売（抽選）
[受付期間]
6月2日（金）18:00～ 6月8日（木）23:59
[抽選結果発表]
6月12日（月）13:00頃
[入金期間]
6月2日（金）18:00～6月14日（水） 21:00
♫ 詳細はこちら
https://kissent.jp/contents/644197
【公演に関する問い合わせ】
https://kissent.jp/mailform
※会場へのお問い合わせはお控えください。
【主催】KISS Entertainment Inc.
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/30-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
「ツキウタ。」10周年記念生特番～月歌語り・皐月～鳥海浩輔・KENNインタビュー＆6月ゲストは蒼井翔太(05/30 20:46)
DMM GAMES×f4samurai、『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』にてメインストーリー「ロストゼロ編」3章追加！(05/30 20:46)
小学館の青年漫画誌が集結したサイト「ビッコミ」本日オープン！ 無料で『土竜の唄』723話、『アオアシ』115話、『重版出来！』116話が読めるキャンペーン開催中！(05/30 20:46)
累計生産数100万個＆商品化100体を突破！今大注目の「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』が登場。(05/30 20:46)
【東京エディション虎ノ門】プライド月間を祝福するルームアメニティとカクテルを提供 | 6月21日(水)はドラァグクイーンと愉しむ「QUEENS High Tea」と「PRIDE Night」を開催(05/30 20:46)
「ミクチャ」にて初開催！年に1回のチャンス！LARMEレギュラーモデルオーディション開催決定(05/30 20:46)
「Bitfan」にて、俳優・伊藤裕一の公式ファンクラブ「keep pace」をオープン！6月3日15時より入会受付開始！(05/30 20:46)
HATTRICK、女子だけのプロ修斗公式戦！『COLORS(カラーズ)』の開催を記念して COLORS Produce by SHOOTO チャリティーオークションを開催中(05/30 20:46)
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』各ユニット衣装のメンバーたちの「アクリルスタンド」や「はんぺん Tシャツ」が二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】(05/30 20:46)
日中間の民間交流事業再開(05/30 20:46)
TVアニメ「あやかしトライアングル」ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付)、アクリルキャラスタンドの受注を開始！(05/30 20:46)
ワントゥーテン、「書店DX」を推進するソリューションとしてほぼ全ての書籍の検索・注文が可能なアンリミテッド本棚や表情分析を導入したAIエージェントを開発(05/30 20:46)
アパレルブランド「axes femme」が独自のファッションショーを開催♪(05/30 20:46)
モバイルファクトリー、位置情報共有アプリ「NauNau」を運営するSuishowを完全子会社化(05/30 20:46)
4年ぶりの開催！「本多荘輔の情熱にんにく畑」でにんにく収穫祭 ＜伝統にんにく卵黄＞でおなじみの健康家族(05/30 20:46)
NANGA×Shuntaro Takeuchi コラボTEE販売！(05/30 20:46)
『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』期間限定イベント “宿命の炎と復讐の風”を5月30日（火）より開催！新キャスト「餓狼伝説(カソード)」が登場！(05/30 20:16)
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2023 KAGOSHIMA ぷよぷよ部門」『めざせ！エントリー2424人！？スペシャル壁紙プレゼントキャンペーン』がスタート！(05/30 20:16)
低学年向け王道シリーズ『おすしかめんサーモン』の４コマまんがが電子化(05/30 20:16)
エンターテインメント花火ショー「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」開催決定！(05/30 20:16)
【ウェスティンホテル東京】プレミアムな海鮮丼など北海道から直送された新鮮な素材を楽しむメニュー＆夏のうなぎ御膳 期間限定の夏に堪能する日本料理メニュー(05/30 20:16)
新作ゲームアプリ『魔石騎士団 Puzzle War』二人目の伝説☆6騎士「グランヒルト」登場！ 明日31日から最大でダイヤ10,000個がもらえるイベントも！(05/30 20:16)
「精霊幻想記」マグカップ、アクリルキャラスタンド、アクリルポートレート、B2タペストリーの受注を開始！(05/30 20:16)
「クラシル」が映画『水は海に向かって流れる』とコラボし、劇中の料理「ポトラッチ丼」のレシピ動画を公開 広瀬すずさんが特別出演！(05/30 20:16)
REAL AKIBA BOYZメンバー高校生ダンサー「龍」が世界へ繋がる大会『Red Bull Dance Your Style Japan』最年少タイで東京予選制覇、個人TikTokが10万人突破！(05/30 20:16)
YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story] 開催決定！(05/30 20:16)
LEE HWAN HEE×LEE DONG YEOL Fanmeeting in Japan [New Page]開催決定！(05/30 20:16)
【イベント開催】重版御礼『ずぼらに健康、やせ体質！ 瞬食オートミールダイエット』オンライントークイベント6月15日開催(05/30 20:16)
株式会社天職市場 コーポレートサイトリニューアルのお知らせ(05/30 20:16)
K-POPグループ AB6IX(エイビーシックス)日本初コンサート開催決定! 2023 AB6IX WORLD TOUR [THE FUTURE] in JAPAN(05/30 20:16)