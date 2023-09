[ペルノ・リカール・ジャパン株式会社]

限定デザインボトル『ジェムソン Dickies リミテッド』の発売を記念して開催



ペルノ・リカール・ジャパン株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長:トレイシー クワン)が展開するアイリッシュウイスキー「JAMESON(ジェムソン)」は、クラフトマン(職人)たちに愛されるアメリカ発のワークウェアブランド、「Dickies(ディッキーズ)」とのグローバルコラボレーションにより、限定デザインボトル『ジェムソン Dickies リミテッド』を9月4日に日本市場で数量限定(※2)にて発売開始いたしました。発売を記念し、 今の東京のスケートシーンを総合的に体感できるスケートイベント「 Tokyo Skate Plaza by Jameson & Dickies 」を9月22日に国立競技場・大型駐車場にて開催、総勢220人の来場者とともに大きな盛り上がりを見せました。

https://www.jamesonwhiskey.com/jp







スケーターに愛され、スケーターをサポートし続けるディッキーズとのコラボレーションを記念した今イベントでは、中田海斗氏、森中一誠氏、榊原佳耶氏をはじめとした男女のプロスケーターやストリートスケーターたち総勢10名によるスケートコンペが開催され、それぞれに個性ある滑りを披露しました。会場を最も湧かせ優勝した池田大亮氏には、賞品としてジェムソン1年分が授与されました。



スケートボードの廃材で作る作品が世界的な人気を博しているアーティストのHaroshi氏や“YOPPI”こと江川芳文氏、プロスケーターの小島優斗氏が参加したトークセッションでは、オリンピック種目になり競技としての盛り上がりを見せている一方で、スケートパークでしか滑ることができない風潮が強い今の東京のスケートシーンに対する熱い議論が繰り広げられました。





Haroshi氏:「厳しい上下関係がある部活とは違い、スケートボードは自由なのがよかったですね。今はコンペとして注目されることが多いですが、それによってそれとは対極のスタイルのものも出てくるものだと思うので、刺激があっていいと思います。街の中のスケートプラザとしては、大阪の三角公園は世界的に見ても貴重な場所だと思います。色んなジャンルの人がいて、スケートボードをすることも許されていたりもする。あらゆる人達を受け入れてくれる懐の深さのある場所ですね。アメリカではプッシュをしていたら、おじいちゃんが「お前はトニー・ホークか」と話しかけてきたりするので、国民がみんな知っているくらいの有名なスケーターが日本でも増えることでイメージも変わっていくと思います」



小島優斗氏:「14歳で出会って以来、国を超えて様々な場所へ連れて行ってくれたのがスケートボードです。スケートボードがなければ全く違う人生になってしまっていたと思います。スケートプラザというものを知ったのは10年ほど前で、なかなか日本では浸透していない考え方ですが、スケーター以外の人たちも場を共有して、色々な人と繋がれる空間としてヨーロッパなどではよく知られています。ダンサーがいたり、絵を描いている人がいたり、コミュニティが繋がる場です。また、バルセロナにはスケーターを中心に2-30年盛り上がっているエリアがあったりもします。スケートボードは上手い下手じゃなくて、どれだけ好きか。年齢国籍問わず、世界中のみんなと繋がれるツール。大人の遊びでもあるので、年上の人がやっているのを見ると僕もモチベーションが上がりますね」



江川“YOPPI”芳文氏:「15歳くらいからスケートボードをやっていて、渋谷の宮下公園や東京駅の周りでよく滑っていました。90年代はスケボーをしている人も少なく、ボードを持って電車に乗るのも嫌がられるくらい異端児でした。でも今は、カルチャーとしての面白さに惹かれる人も多いので、”うまくはないけどスケートボードが好き”という人がたくさんいて、それがとてもいいと思っています。かつて秋葉原の駅前にいいスケートスポットがあって日本中のスケーターが集まっていましたが、電車でも車でも行きやすい場所は活性化しやすくて、街にとってもいいのではと思います」



その他、「滑る人だけでなく、見てくれる人がいるから楽しい。例えばジェムソンを飲みながら、1年間とりためたスケートビデオを観る“ジェムソンオブ・ザ・イヤー”みたいな会を定期的にやってもらいたい」などの声も。ジェムソン ソーダを飲みながらのリラックスした雰囲気もあり、普段あまり話すことのないそれぞれの意見が交わされました。



1780年の創業以来、アイリッシュパブなどで労働後の“至福の一杯”として多くの方に愛されてきたアイルランド発祥の「ジェムソン」。スケーターたちは、練習とコンペ後の一杯としてジェムソン ソーダを楽しみ、観客もウイスキーを堪能しながら、スケートボードならではの挑戦するエネルギーを体験する熱気を帯びたイベントとなりました。



カルチャーをサポートし、「人と人とを繋げる」理念を持つジェムソンはどんなシーンでもマルチに楽しむことができ、仲間たちと過ごす“時間”そのものに重きを置く今のライフスタイルの最高の相棒となります。



JAMESON × Dickies コラボレーション 『ジェムソン Dickies リミテッド』商品概要







コラボレーションラベルは、デニムをモチーフにしたデザインをベースに使用し、各ラベルはステッチで縁取られ、「ジェムソン」ボトルがワークウェアを纏ったようなデザインに仕上がっています。フロントラベルには、「ジェムソン」と「ディッキーズ」、2者のコラボレーションを力強く表現すると共に、LIMITED EDITIONのゴールド文字が輝きます。ネックラベルには、「ジェムソン」のアイコンとして親しまれている「バレルマン(樽職人)」が「ディッキーズ」のロゴを担いだグラフィックとなってあしらわれているのもポイントです。





[ 商品概要]

商品名: ジェムソン Dickies リミテッド

価格: オープン / 参考小売価格:2,506円(税込)

アルコール度数: 40度

容量: 700ml

原産国: アイルランド





(※1) 出典:2020年の一年間。アイリッシュウイスキーカテゴリー 世界販売数量ベース(IWSR Report 2021)(※2) 9月4日(月)から弊社出荷開始。お取扱い開始日は各お取扱い企業様によって異なります。

JAMESON × Dickies コラボレーション 『ジェムソン Dickies リミテッド』商品概要







[ Dickies(ディッキーズ)について ]



C.N.ウィリアムソンとE.E.ディッキーがDICKIES(R)の共同創業者であり、いとこ同士の2人がワークウェアの生産を開始したのは1920年代。国中がアメリカンドリームの実現に向けて沸いていた頃でした。2人は全米各地の

「働く現場」を回り、農夫や炭鉱夫などそれぞれの仕事に必要な作業着の特性を調べ、労働者のニーズに合わせ工夫が施された製品は瞬く間にアメリカ全土に深く浸透しました。モノ作りへのこだわりは途切れることなく、地元テキサスの石油労働者向けに創り出したのが今なお世界で最も愛されるワークパンツ「874」です。丈夫で汚れにくく、どんな体型の人にもフィットする「労働者の声を聞く」というDICKIES(R)のアイデンティティーはその後も引き継がれ、ポリシーである「FIT YOU, FIT YOUR JOB」の礎となっています。90年代以降は西海岸のスケーターたちが「874」を愛用したことで各分野のアーティストへも浸透。カルチャーシーンへと飛び火し、ワークウェアとしてだけでなく、ファッションブランドとしての地位を確立しています。



[ JAMESON(ジェムソン)について ]



18世紀のアイルランドはウイスキー発祥の地として知られ、ダブリンのウイスキーは当時世界最高と称されていました。「ジェムソン」は、スコットランドからアイルランドへ渡ったジョン・ジェムソンによって1780年に生み出されました。

ピートを使わず、大麦、モルト、グレーンの3つを原料とし、3回蒸留によって造られる「ジェムソン」の豊かな香味とスムースな味わいは、No.1アイリッシュウイスキーとして世界中で愛されています。

日本では、フラッグシップの「ジェムソン スタンダード」をはじめ、「ジェムソン スタウト エディション」と「ジェムソン ブラック・バレル」の3アイテムを展開しています。



[WEB] https://www.jamesonwhiskey.com/jp/

[facebook] http://www.facebook.com/Jameson.Japan

[Twitter] http://twitter.com/JamesonJapan

[Instagram] @jameson.japan

[Hashtag] #ジェムソン



★ おすすめの飲み方



No.1アイリッシュウイスキー(※1)「ジェムソン」の

どこまでもスムースな味わいを「ジェムソン・ソーダ」で楽しもう!



「ジェムソン」はピートを使わず、大麦、モルト、グレーンを原料とし、3回蒸留によって造られる豊かな香味とスムースな味わいが特長です。そのスムースな味わいを存分に味わうには、ガーニッシュを加えないシンプルなソーダ割りがおすすめです。





ペルノ・リカールについて





ペルノ・リカールは世界第2位(※3)のワイン&スピリッツメーカーであり、スピリッツとワインの世界市場におけるリーディングカンパニーです。2022年度の連結売上は107億100万ユーロでした。当グループは、世界のトップ100スピリッツブランドのうち17のブランドを保有し(※4) 、160カ国に240以上のプレミアムブランドを販売する業界有数の著名で幅広い商品群を有しています。ペルノ・リカールの商品群には、アブソルートウオッカ、リカール(パスティス)、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット(スコッチウイスキー)、ジェムソン(アイリッシュウイスキー)、マーテル(コニャック)、ハバナクラブ(ラム)、ビーフィーター(ジン)、マリブ(リキュール)、メゾン マム、ペリエ ジュエ(シャンパン)など数多く保有しております。

ペルノ・リカールは、約19,480名の社員と、6社の「ブランドカンパニー」、そして各市場に設立された「マーケットカンパニー」からなる分社化された組織です。ペルノ・リカールの戦略と熱意は、「起業家精神」「相互の信頼関係」「強い倫理観」という3つの主要な価値観に基づいており、これに従って事業を展開しています。また、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を支持する「サステナビリティ・企業の責任に関する2030年までのロードマップ―楽しい時を安心の現場から」に示すとおり、持続可能な発展を目指すと同時に、責任ある飲酒の普及に努めています。その精力的な取り組みが認められ、エコヴァディス社からゴールド評価を受けた、国連のグローバルコンパクトのリーダー企業でもあります。

NYSEユーロネクストに上場しており(ティッカー:RI、ISINコード:FR0000120693)、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

(※3), (※4)の出典 = IWSR 2021



アジア市場におけるペルノ・リカール

1983年にタイ、香港、免税店市場に進出して以来、現在、日本、中国、台湾、韓国、インド、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナムを含む主要国に16の支社を構えてビジネスを展開しています。各国では、グループの地域統括会社の指揮の下、現地法人の卓越したマーケティング・営業活動を生かしながら、卸販売事業を展開しています。



ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは、ペルノ・リカール・アジア S.A.S.の100%子会社として、1990年に設立されました。以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から32年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。



【商品のお問い合わせ先】

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

[TEL] 03-5802-2756

[WEB] https://www.jamesonwhiskey.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-20:16)