2023年5月6日に執り行われた英国新国王チャールズ3世の戴冠式を祝して制作されたコロネーション マグ。英国で生産され4月に英国内のみで発売された記念マグが、ついに日本にも届きました。



フィスカース ジャパン株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:ジェフリー ダゲット)が展開する英国王室御用達ブランド「ウェッジウッド」は、英国国王チャールズ3世の戴冠式を祝して制作されたコロネーションマグを日本でも数量限定で発売しました。





Embrace a truly momentous occasion in British history

英国史に残る記念すべき日を祝う特別なマグ







2023年5月6日に執り行われた英国チャールズ3世国王陛下の戴冠式を祝して制作されたコロネーションマグ。英国で生産され、4月に英国内のみで発売された記念マグが、ついに日本にも届きました。このマグのデザインは、1953年に発売されたエリザベス2世女王のコロネーションマグが基になっています。王冠を中心として、チャールズ3世を表すCIIIRがグレー、イエロー、ブラックで描かれていて、それを支えるように英国国王の紋章であるライオンとユニコーンが配されました。内側の文字はイギリスの愛国歌として知られている“GOD SAVE THE KING(国王陛下万歳)”です。(数量限定)



ウェッジウッド コロネーションマグ 2023(数量限定)

サイズ:350ml

税込 16,500円



▼ウェッジウッド公式オンラインショップ

https://www.wedgwood.jp/products/detail/899854



