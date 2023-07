[N-ONE]

セール期間:7月29日-7月31日





Amazonセール情報









NPad Sスペック紹介





Android 12 10.1インチ タブレット wi-fiモデル、 1200*800解像度 HD IPSディスプレイ、MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz、1TB TF拡張可能+4GB RAM+64GB ROM、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、 タブレット10.1インチ、Bluetooth5.0+GPS+2MP/5MPカメラ、日本語取扱説明書付き



12900円リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C52YJFTG

NPad Airスペック紹介





Android 12 10.1インチ タブレット wi-fiモデル、 N-one NPad Air タブレット,HD IPSディスプレイ、T310 CPU最大2.0GHz、1TB TF拡張可能+ 8GB(4+4拡張)RAM+64GB ROM、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、4G LTE SIM通話 タブレット10.1インチ、Bluetooth5.0+GPS+2MP/5MPカメラ、日本語取扱説明書付き



12900円リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW47WY36

NPad Plusスペック紹介





Android 12 10.4インチ タブレット wi-fiモデル、 N-one NPad Plus タブレット、MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz、2000*1200 2K解像度 FHD IPSディスプレイ、8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張可能+、13MP/5MPカメラ、GMS認証+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、Bluetooth5.0+GPS



18900円リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1V7GRQS

NPad Proスペック紹介





10.4インチ Wi-Fiモデル Unisoc T616 8コアCPU、2000*1200 2K解像度 FHD IPSディスプレイ、8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張可能、13MP/5MPカメラ、4G LTE SIM通話+2.4G/5G Wi-Fi対応、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C 急速充電、Bluetooth5.0+GPS、子供にも適当贈り物/子供用タブレットPC+日本語取扱説明書付き



20900円リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4DFBL6D





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/30-14:16)