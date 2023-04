[Mouser Electronics, Inc.]



半導体と電子部品の幅広い品揃え™と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)の、シニア・バイスプレジデントを務めるジェフ・ニューウェルとクリスタル・ジャクソンが、グローバル・サプライ・チェーン雑誌『Supply & Demand Chain Executive』において「2023 Pros to Know賞」を受賞いたしました。

「Pros to Know賞」は、サプライチェーンを活用して競争優位に立とうとするリーダーに、その功績がロードマップとなるような優れたエグゼクティブを表彰するもので、毎年開催されています。







『Supply & Demand Chain Executive』および『Food Logistics』の編集長のコメント



『Supply & Demand Chain Executive』および『Food Logistics』の編集長を務めるマリーナ・メイヤー氏は、次のように述べています。「本年の受賞者リストで掲載しているサプライチェーンの専門家たちが成し遂げた成功事例は、サプライチェーンに大きな変化をもたらすような貢献しています。彼らは、安全性・持続可能性・労働力開発を推進し、サプライチェーンの回復を目指して努力のため、サプライチェーンの中に身を置いているのです。

また、今年はこの賞はじまって以来最高となる、400件近い推薦が寄せられました。今日、サプライチェーン専門家がサプライチェーンのために優れた功績を残していることは確かであり、彼らは本物のリーダーとしてのあるべき姿を体現しています。実際、彼らのイニシアチブ、プログラム、共同作業の努力がなければ、今日のサプライチェーンはもっと悪い状態だったでしょう。」



マウザーのコメント



マウザーで製品担当シニア・バイスプレジデントを務めるジェフ・ニューウェルは、次のように述べています。「このようなすばらしい栄誉をいただけたこと、感謝いたします。この賞は、業界で最も幅広い電子部品の品揃えを製造業パートナー各社に提供し、グローバル顧客層と取り引きを通じてニーズを満たすための弊社の専心的な働きを認めていただいた結果だと思っています。」



また、サプライヤー管理担当バイスプレジデントを務めるクリスタル・ジャクソンは、次のように述べています。「この名誉ある賞をいただき、非常に光栄です。弊社の世界中のチームの優れた努力を評価してくださった『Supply & Demand Chain Executive』誌に感謝いたします。サプライチェーンは、弊社の成功に欠かせない役割を担っており、この点を強く意識しています。」



「2023 Pros to Know賞」の全受賞者は、下記URLよりご覧いただけます。

https://sdce.me/4ss5cl



『Supply & Demand Chain Executive』のその他受賞者は、シカゴで開催されるProMatにおいてライブで発表されます。詳細は、下記URLにて今後発表されます。

https://www.sdcexec.com/awards



