長引くコロナ禍の地域支援として過去3回実施した取り組みの第4弾として



感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし」「びずめし」「さきめし」「GOCHI for ビジネス」「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、奈良県生駒市(市長:小紫雅史)と連携し、物価高騰に対する市民の生活を支援するとともに市内の飲食店の売上向上を目指す「さきめしいこま+プレミアムキャンペーン」第4弾を12月1日(木)13:00から開始します。







さきめしいこま+プレミアムキャンペーン 特設サイト

https://ikoma.sakimeshi.com/



コロナ禍の市内の店舗を支援するため、弊社は生駒市と連携し、地域の消費を喚起するための取り組みである「さきめしいこま+プレミアムキャンペーン」を、2020年、2021年、2022年8月と三度、実施してきました。



今回は物価高騰対策として、過去三回の実施で地域の消費喚起に貢献した本キャンペーンを、以下の通り実施します。





「さきめしいこま+プレミアムキャンペーン」概要



「さきめしいこま+」の取り組みでは、登録店で利用できる2種類の「さきめしチケット」を用意します。



先払いで購入することにより、市内の店舗の皆様は売り上げを先に受け取ることができ、また、利用者は、支払金額の30%上乗せした「プレミアム」価格で地元の店舗を支援することができます。



【「さきめしいこま+プレミアムキャンペーン」チケットの種類】

・ 500円電子チケット購入→ 650円分として利用可能

・1,000円電子チケット購入→ 1,300円分として利用可能



【期間】

チケット販売・利用期間:2022年12月1日(月)13時 ~ 2023年2月28日 (火) まで



※プレミアム分が予算額に達し次第終了となります。



注意事項

・本キャンペーンのチケットは、「さきめしいこま+」キャンペーン特設サイトからご購入ください。

・チケットの購入金額上限は、ご購入1回あたり100,000円までです。

・チケットはおつりがでません。



・本キャンペーンチケットの発行は、予算に達し次第終了となります。



■生駒市概要

自治体名:生駒市

市長:小紫雅史

役場所在地:奈良県生駒市東新町8番38号

役場ホームページ:https://www.city.ikoma.lg.jp/



■「さきめしいこま+プレミアムキャンペーン」事務局コールセンター

TEL : 0570-044-844 / FAX:0570-029-184

営業時間:平日10:00~17:00(土・日・祝・年末年始(12/29~1/3)は休業)



■ プレミアムチケット事業に興味をお持ちの自治体・法人からの お問い合わせは、こちら

https://forms.gle/Aso1hVJVo4evJ9bY9





【Gigi株式会社 会社概要】

”Your Happiness is My Happiness”

私たちは、人とお店と地域にやさしいビジネスモデルを実現し、‘Pay it forward’(ペイフォワード:恩送り・利他)の気持ちが社会に拡がり循環するサステナブルで新しい価値観を創造していきます。

本社:

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11

代表取締役:

今井了介(作曲家・音楽プロデューサー 。安室奈美恵『Hero』やTEE/シェネル『Baby I Love You』などを手がける)

ホームページ:https://www.gigi.tokyo/



【受賞歴】

2020年 7月 日本ギフト大賞2020 緊急特別賞「飲食店応援賞」

2020年10月 グッドデザイン・ベスト100 / グッドデザイン・グッドフォーカス賞 【新ビジネスデザイン】

2020年11月 2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS「ACCブロンズ」

2021年3月 TANGRAMS STRATEGY & EFFECTIVENESS @Spikes 2021 ブロンズ受賞

2021年4月 Forbes 30 Under 30 Asia 2021 Retail-Ecommerce部門(受賞者:ファウンダー 古川賢人)



※ ごちめし(R)︎ さきめし(R)︎ びずめし(R)︎は、Gigi株式会社の登録商標です。



