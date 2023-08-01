［株式会社アイエスエフネット］

ITインフラソリューションを中心に、クラウド環境や、ネットワークシステムの構築・保守・運用におけるサービスを提供する、株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉幸義、社員数：2,475名）は、2023年8月22日（火）の日程にて、情シス担当者のためのPC管理強化セミナー 第2弾を開催いたします。







（ https://www.isfnet-services.com/seminar/avd/02 )

セミナー概要





本セミナーでは、情シス担当者のための 「Azure Virtual Desktop 運用事例」をご紹介します。

AutopilotとAzure Virtual Desktopを組み合わせることで、Autopilotのみでは限界があった業務環境のプロビジョニングの自動化を実現することができます。

Azure Virtual Desktopの運用のヒントもお伝えしますので、システム運用に課題を感じている情シス担当者様必見です！







こんな方へおすすめです





・情報システムの担当者様

・システム管理の工数を減らしたい方

・システム運用を見直したい方

・クラウド、あるいはオンプレミスとクラウドのハイブリッド運用に課題を感じている方







セミナー内容詳細













当日の講演内容





■1.Autopilot のおさらい

■2. Autopilot に AVD をプラスすればここまでできます ～究極のモダン プロビジョニング～

■3. AVD の展開は ”○○”クリック

展開イメージのご紹介

■4. 気になるコスト

「運用費用の高止まり」脱却のヒント

■5.質疑応答







登壇者情報





株式会社アイエスエフネット

技術本部 クラウドエンジニア部 第1グループ Grpリーダー 黒田 真未

2018年アイエスエフネットへ中途入社

2019年からMicrosoft 365導入支援を担当

現在はMicrosoft 365導入の他、Azure環境へのWindows Server、Active Directoryの構築や、AVD環境の導入支援も担当しています。







株式会社アイエスエフネットについて







社名：株式会社アイエスエフネット（ISF NET,Inc.）

代表者：代表取締役 渡邉 幸義（アイエスエフネットグループ 代表）

本社所在地：東京都港区赤坂7-1-16オーク赤坂ビル 3階

設立：2000年1月12日

資本金：100,000千円

従業員数：2,460名（2023年7月1日現在）、グループ全体2,578名

売上高：141億(グループ合算)





アイエスエフネットは、約2,000名のクラウド、サーバー、ネットワークセキュリティなどのITインフラエンジニアが在籍し、お客さまの導入する情報通信システムに対するニーズに合わせ、幅広いソリューションを展開するITインフラ企業です。日本全国15か所の拠点に加え、中国、韓国、インドにも拠点を展開（2023年8月1日時点）しています。

HP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/index.html







本プレスリリースに関する、お問い合わせ窓口





株式会社アイエスエフネット情報発信事務局

MAIL ：promotion@isfnet.com

Web ：https://www.isfnet-services.com/contact

（アイエスエフネット ソリューションお問い合わせ窓口）







企業プレスリリース詳細へ （2023/08/01-13:46）