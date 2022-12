[琉球ゴールデンキングス]







日頃より琉球ゴールデンキングスへ応援いただきありがとうございます。

この度、#42ジェイ・ワシントン選手は、琉球ゴールデンキングスを退団となりましたことをご報告いたします。ワシントン選手のこれまでの貢献に感謝すると共に今後のご活躍を心より祈念いたします。







▽球団コメント

EASL(東アジアスーパーリーグ)への参戦に向けて、リーグ戦とは違う戦い方も必要とされる事を想定し、ワシントン選手を獲得しました。しかし、EASLの予定されていたリーグ戦が相次いで中止となり、ワシントン選手は出番が激減しました。B.LEAGUEのリーグ戦では、出場機会に恵まれませんでしたが、常に笑顔で明るくは振る舞い続けたワシントン選手の人柄とチームに対する心意気に心から感謝いたします。また、ワシントン選手の20年近いプロキャリア生活の中で、沖縄のキングスが間違いなく最高のクラブと称えてくださいました事にも、非常に嬉しく思います。ワシントン選手の今後のご活躍を祈念しております。



▽本人コメント

Hello RyuKyu Golden Kings fans and boosters, I personally want to thank everyone for their love and support these last few months. We fought hard together and the support is much appreciated. Being a part of the Kings was an incredible experience. Please continue to cheer on such a great team, Go Kings!

琉球ゴールデンキングスファン・ブースターの皆さま、この数ヶ月間、皆さまからの愛と応援をいただき、ありがとうございます。共に戦い、私たちをサポートしてくれたことに心から感謝いたします。キングスの一員になれたことは素晴らしい経験となりました。引き続きキングスへの応援をよろしくお願いいたします。Go Kings!



Jay Washington ジェイ・ワシントン

生年月日 :1981年11月10日

身長 :200cm

体重 :98kg

ポジション:PF

出身 :フィリピン

出身校 :エッカード大学

主な経歴 :

2005-08 Talk N Text Phone Pals (PBA)

2008-11 San Miguel Beermen (PBA)

2012 Petron Blaze Boosters (PBA)

2012-13 Petron Blaze (PBA)

2013-14 Globalport Batang Pier (PBA)

2014-15 Talk N Text Tropang Texters (PBA)

2015 San Miguel Beermen (PBA)

2015-16 Globalport Batang Pier (PBA)

2016-18 Rain or Shine Elasto Painters (PBA)

2019 Talk N Text Ka Tropa (PBA)

2020 Talk N Text Ka Tropa (PBA)

2021 Talk N Text Ka Tropa (PBA)

2021-22 Blackwater Elite (PBA)

2022-23 琉球ゴールデンキングス



