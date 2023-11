[ネットギア]

ほか、SDVoE、NDI、IPMXおよびDanteなどの多様なAV over IPソリューションを体験可能



先進的なネットワーク機器をグローバルに提供するNETGEARの日本法人、ネットギアジャパン合同会社(所在地:東京都中央区、代表:杉田 哲也、以下ネットギア)は、2023年11月15日(水)から17日(金)まで幕張メッセにて開催される国内最大の放送機器展「InterBEE 2023」に出展いたします(映像制作/放送関連機材部門:ホール2、ブース番号2303)。

InterBEEとして過去最大の出展スペースとなる本年度のブースでは、ネットギアとして初となるSMPTE ST2110に対応したProAVスイッチ「M4350シリーズ」の新製品2機種を発売前特別展示いたします。

デモンストレーションでは、AV over IP向けにデザインされたProAVスイッチの特性を活かし、SDVoE、NDI、IPMXなど多様な伝送方式のソリューションを中心に展示いたします。

急速に増加している映像・音声のIP伝送需要に応えるネットギアのソリューションを間近で体験できる機会ですので、事前登録の上、幕張メッセ国際展示場 ホール2(ブース番号:2303)ネットギアジャパンブースまで足をお運びください。









<展示会概要>

イベント名称:InterBEE 2023



会期:2023年11月15日(水)~17日(金) 10:00~17:30(※最終日のみ17:00終了)



会場:幕張メッセ(〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1)



ブース番号:2303(国際展示場 ホール2)



参加費:無料(Inter BEE2023公式サイトから来場登録が必要) https://www.inter-bee.com/ja/



ネットギアジャパン出展ページ https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/exhibitor_info/detail/detail.html?id=219





ご来場を心よりお待ちしております。



〇 見どころ

■ ネットギア初のSMPTE ST2110対応の新製品ProAVスイッチ「M4350シリーズ Phase 2」

2023年10月に発売したProAVスイッチ「M4350シリーズ」に続いてラインナップされている、ネットギア初のSMPTE ST2110に対応した2機種(型番:VSM4320C / XSM4344C)を発売前に特別先行展示します。100Gポートを複数備えながら1Uサイズとコンパクトに設計された新製品を間近でご覧いただく貴重な機会となっています。



■ AV over IPソリューションの中核となるProAVスイッチ「M4350シリーズ」

急速に増加している映像・音声のIP伝送需要に応える形で、1G、2.5G、10Gおよび25Gアップリンク、90WのPoE++対応モデルなど幅広いラインナップをご用意し、全モデルにシンプルでわかりやすいAV UIを標準搭載している「M4350シリーズ Phase 1」ももちろん展示。

世の中のAV機器はDante、NDI、AVB、Q-SYS、SDVoEなどメーカーごとに異なる映像・音声フォーマット(伝送方式)を採用しています。マルチベンダーのAV機器を統合したAV over IPシステムを構築するには、接続する機器ごとに伝送方式を指定する他、VLANやマルチキャスト、QoSの設定など大変な手間がかかりました。ネットギアのAV UIであれば、マウスのクリック操作でポートごとに伝送方式を割り当てることが可能になります。これにより、ネットワークの専門知識がない方でも挿せば繋がるAV over IPソリューションを実現しました。

InterBEE 2023では、上記のAV UIはもちろん、複数のProAVスイッチを横断的に一括管理ができるソフトウェア「ENGAGE」も実際にご体感いただけます。AV over IPにコミットするネットギアにぜひご注目ください。





■ PTZカメラと接続し、5G通信を実現するモバイルルーター「M6 Pro」

前モデルのAC797以来、ネットギアとして約4年ぶりのSIMフリーモバイルルーター新製品です。屋外での高速通信を実現する合計最大8Gbpsの5Gインターネットをフル活用できます。

本体には2.8インチフルカラータッチスクリーンを搭載しており、日本語化された直感的なUIで安心してお使いいただけます。また、2.5G マルチギガポートおよびUSB Type-Cポートを搭載、別売のLANケーブルを使用した有線接続だけでなく、USB Type-Cケーブルを使用した最大5Gbpsの高速通信も可能です。

4K/8K PTZカメラなどのデバイスに接続して5Gの通信機能を持たせることが可能なので、スタジアムや野外のイベント会場、オフィスや工場など様々なシチュエーションにおいて幅広く活躍します。



○お客様からのお問い合わせ先

ネットギアジャパン合同会社 マーケティング

E-mail:marketing.jp@netgear.com

※NETGEAR Japan公式Webサイト(https://www.netgear.com/jp/)

※NETGEAR Japan公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/netgearjapan)

※NETGEAR Japan公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/NETGEARJapan)

※NETGEAR Japan公式Facebook(https://www.facebook.com/NetgearJP)



● ネットギアについて

米国シリコンバレーに本社を置くネットギアは、世界中の家庭や企業、サービスプロバイダ向けに先進的なネットワーク技術を開拓してきました。1996年の設立以来、私たちは人々の生活をより簡単に、よりよくさせるために設計された、受賞歴のある幅広い製品で業界をリードしてきました。ネットギアは、高品質でリーズナブルな価格を実現するため、物流をグローバルに集約することで、間接コストを削減する取り組みを行っています。国内における迅速な取引のため、各国のネットギア正規販売代理店では必要な在庫数を保有しています。納期に関しては弊社正規販売代理店までお気軽にお問合せください。



<会社概要>

社名:ネットギアジャパン合同会社

代表者:代表 杉田 哲也

所在地:東京都中央区京橋3-7-5近鉄京橋スクエア8F

設立:1996年

資本金:5,000万円

事業内容:NETGEARブランド製品(ネットワーク機器)のマーケティング、 販売及びサポート

HP:https://www.netgear.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-15:16)