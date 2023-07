[JFNC]

市原「秘密主義。闇の組織に情報が洩れるのは怖い。」江角「帰宅後、廊下で寝そべり2時間、動画視聴。」



インターエフエム(東京:89.7MHz)は、月曜日~木曜日 朝7時からの音楽バラエティ番組

「MUSIClock with THE FIRST TIMES」で放送した企画をご案内します。







「MUSIClock with THE FIRST TIMES」は、

モデル・タレントとして活躍するDJ山崎あみとお茶の間を賑わすSMA芸人(アキラ100%、SAKURAI、マツモトクラブ、野田ちゃん、ちぇく田)が、日替り出演。

そして音楽、エンタメシーンを牽引するアーティストも出演し、朝から生放送ならではの、その瞬間にしか生まれないドキドキ感をお届け。

更に一発録りのパフォーマンスをお届けするYoutubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が手掛けるプラットフォーム「THE FIRST TIMES」から最新の音楽エンタメ情報をお届けする朝の音楽バラエティ番組です。



7月19日(水)、20日(木)の放送に、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≒JOY」から市原愛弓(19日)、江角怜音(20日)がリモート生出演してくれました。



4月以来の出演となった市原は「夏は対バンイベントが多いので気が張っているせいか、夏バテしていない」と元気いっぱい。夏のライブならではの楽しさについては「冬以上にはじけられる。ワーッという解放感でライブをしています」「でも夏は苦手です」と、なぜか矛盾した回答で笑わせた。

四季の中で一番好きなのは?という質問には「秋」と答え、「俺も秋なんだよな~、長袖着れるし、せつなくもなれる」というピン芸人、マツモトクラブも共感。

自身を変人と自己分析する市原。「秘密主義で、自分のことをメンバーに話さないんです」「どこかで情報が洩れたら怖いんです、闇の組織とか」という回答に一同爆笑。メインDJの山崎あみからは「世界観!」と突っ込まれていた。

マツモトクラブからの「闇の組織に言わないので、好きな寿司ネタは?」には「ちょっと秘密・・・」と、数分前に好きな季節が共通した2人とは思えないほどの秘密主義だった。

上京して頑張る人への応援ソングでもある新曲「大空、ビュンと」。福岡から上京した市原には共感できる部分が多かったそうで、「夢に向かって頑張っている人にたくさん聴いて欲しい」とPR。MVでラーメンをすするシーンを観たマツモトクラブは「何ラーメンだったか教えてほしい」と懲りずに質問すると「とんこつラーメン」という回答を得るも、好きな寿司ネタを聞くのはもう少し仲良くなってから、とこの日は断念した様子だった。



翌20日(木)には江角怜音が出演。暑い日が続いているが、「夏も、暑いのも好きです。夏はお祭りやイベントが多く、そのためだけに生きている感じです」と明るく答えた。この日のメッセージテーマは、前日の市原の発言から「闇の組織に知られたくないこと」だったが、「疲れて家に帰ってくるとそのまま廊下に横たわり、そのまま動画を2時間くらい見てしまうこと」とアイドルらしからぬ回答に出演者たちの笑いを誘った。メインDJの山崎あみは「床の良さが分かる気がする、罪悪感があるというか」と共感していた。

7月29日(土)、30日(日)に開催となる「イコノイジョイ2023」公演について、これまでよりド派手で楽しいイベントになると予告。また、現在hmv museum 渋谷5にて開催中で、江角自身も足を運んだという「イコノイジョイミュージアム」については、「3グループの結成から現在に至る展示物がたくさんあり、素敵な空間だった」と振り返った。

大阪出身の江角。普段、関西弁は出ないが「地元の友達としゃべると出ちゃいます」。この日の出演者で芸人のちぇく田からの「大阪のどちらですか?」に即答しなかったところ、「深入りしすぎました、アイドルに対しデリカシーが足りませんでした」と、ちぇく田に反省を促す結果となった。これには「芸人のマインドで聞かないで!アイドルなんで!」と山崎あみからもたしなめられていた。

空手部の部長だったという江角。「試合に向けて朝から晩まで練習してました」。部長だったことについては「先輩がいなかったので部長にさせられ、威厳とかはありませんでした」と謙遜。続いて、そんな江角はグループ内でどんな立ち位置なのかという問いかけには「小澤愛実ちゃん、村山結香ちゃんたちがまとめてくれるので、感謝しつつ付いていっているという感じです」と仲間を立てて、ここでも謙遜していた。

新曲「大空、ビュンと」に絡めて、飛行機でビュンと行きたい場所は?との質問には「スイス。街並みがキレイと聞いて、そういったところで丁寧な暮らしをしてみたいので」と回答するも、「日本で丁寧な暮らしはしていないんですか?」「してないでしょ。廊下で寝て、そのまま動画見るんやから!」と集中砲火を浴びていた。



■DJプロフィール



山崎あみ

1997年1月19日生まれ

東京都出身



タレント・モデルを中心に活動。6年間お天気コーナーを担当した、

日本テレビ「ズームインサタデー」では“あーみん”の愛称で親しまれた。

現在、『B-Side Talk~心の健康ケアしてる? 』、

「山崎あみ『うるおう』リコメンド presented by Kyodo News」にも出演中。

公式Twitter https://twitter.com/_ami_yamazaki_

公式Instagram https://www.instagram.com/__ami.yamazaki__



ゲスト プロフィール







≒JOY

指原莉乃プロデュースによる「=LOVE」、「≠ME」に続く第3のグループ。2022年3月メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表。2023年9月3日には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」の開催が決定!「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっている。





