電子機器関連製品の先駆者企業である「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社(以下Belkin、所在地:東京都中央区京橋)は、創業40周年を記念し、今年創立100周年を迎えたディズニーをテーマにした初の製品を2023年11月7日(火)より、国内にて販売開始します。Disney100、MARVEL、PIXARを含む5つのテーマの全31種類のラインアップで初のディズニー商品を展開します。テーマのうちの一つであるマーベルシリーズは、マーベルに登場するスーパーヒーローたちの世界観を日常生活の中で味わうことができる製品となっています。







この度のコラボレーションは、ストーリーテリングで象徴的なキャラクターを通じて「人と人をつなぐ」ディズニー、そしてテクノロジーとスマホアクセサリーを通じて「人と人をつなぐ」Belkinの両社のエッセンスを捉えています。懐かしさ、独自のスタイル、革新性を呼び起こすディズニーモデルの商品は、中華圏、韓国、日本、ASEAN、そしてインドを含む、アジア太平洋(APAC)地域にて販売されます。製品ラインナップとしては、MagSafe対応iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxケース、iPhone向けのスタンド付きMagSafe対応マグネットバッテリー5000、パワフルな65W USB-C急速充電器、長さ2メートルの超耐久編組シリコンケーブル、ワイヤレスキッズヘッドホンなどを揃えており、Belkinが誇るアクセサリー製品を網羅しています。



この度、Disney創立100周年の一環として、ディズニー、ピクサー、マーベルにインスパイアされた新製品のラインナップは、5つの異なるテーマを通して鮮やかに誕生しました。



新商品コレクション





Disney 100 Prism



今回限定の本コレクションは、ミッキーマウスをはじめとするファンに愛されるディズニーキャラクターのシルエットをBelkinの製品に使用することで、ディズニーの100年にわたるストリーテリングの歴史に敬意を示しています。ディズニー、ピクサー、マーベルのキャラクターが初めて揃ったユニークなデザインです。期間限定のデザインで、エレガントにBelkin製品に反映されています。このコレクションは特別な記念品として、家族全員にプレゼントしたくなるラインアップとなっています。



■製品ラインアップ

ケーブル、USB充電器、MagSafe対応マグネットバッテリー、iPhoneケース、ワイヤレスキッズヘッドホン



Disney 100 MUSICAL WONDER



ミッキーマウスと仲間たちとともにディズニーの精神を映し出し、100年にわたる音楽のノスタルジックな思い出をお届けします。キッズ用ワイヤレスヘッドホンとマグネットバッテリーは、ハッピーな音符とともに外出先でディズニーマジックを感じられる製品です。このテーマが大好きなご家族のための特別なシリーズです。



■製品ラインアップ

MagSafe対応マグネットバッテリー、ワイヤレスキッズヘッドホン



「トイ・ストーリー」 ロッツォ



ストロベリーの香りを放つテディ、ロッツォのコレクションです。 2023年のパントンカラー「ビバマゼンタ」を取り入れた、ファッショ二スタの心をくすぐるキャラクターです。5000mAhのマグネット式バッテリーとiPhoneケースには、ストロベリーの香りのシールが付いてきます。外出先でファッションの一部として、自分のスタイルを誇らしく主張できるラインアップです。



■製品ラインアップ

MagSafe対応マグネットバッテリー、iPhoneケース



アナと雪の女王



アレンデール王国の喜びと魔法を体現したシリーズ『アナと雪の女王』と『アナと雪の女王2』のキャラクターをあしらっています。 iPhone用5Kマグネットバッテリーとキッズ用ヘッドホンは、「アナと雪の女王」ファンの心を掴むこと間違いなしのラインアップです。



■製品ラインアップ

MagSafe対応マグネットバッテリー、ワイヤレスキッズヘッドホン



MARVEL



マーベルシリーズのアイアンマンやスパイダーマンなど、マーベルのヒーローの世界を再現したコレクションです。スーパーヒーローをあしらったファッショナブルなデザインのMagSafe対応マグネットバッテリー、マグネット式ワイヤレス車載充電器、USB充電器、USB-Cハブ、そしてケーブルが、お持ちのデバイスを「スーパーチャージ」し、ヒーローたちがいつも側にいるように感じさせてくれます。



■製品ラインアップ

MagSafe対応マグネットバッテリー、マグネット式ワイヤレス車載充電器、USB充電器、USB-Cハブ、ケーブル



【販売場所】

今回発売される製品、並びに Belkin から発売されるディズニーデザインの製品は下記にてお買い求めいただけます。



Belkin 公式サイト:https://www.belkin.com/jp/clp-disneys-100th-anniversary-series.html

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/4EF5616E-6D48-4D67-A3BA-91240D2EEBB1

楽天市場: https://item.rakuten.co.jp/belkin-shop/c/0000000061/

全国の家電量販店も。



※製品の希望小売価格:税込¥3,400~¥12,900



【Belkin アジア統括責任者 Jenny・Ng(ジェニー・ゴ)コメント】

「Belkin40 周年を祝うことができ、大変嬉しく思います。 40 周年を記念の一環として、世界で最も魅力的なストーリーテラーであるディズニーと提携できることが大変光栄です。当社の社員は、私たちが幼い頃から親しんできた時代を超えたディズニーの物語の大ファンです。お祝いのカラー、機能性、革新性、デザインを絶妙に融合した Belkin とディズニーのキャラクターをテーマとした製品を通して、愛されるディズニーのキャラクターをお客様にお届けすることができて大変嬉しく思います。」



<Belkin について>

Belkin はアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkin の製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界 50 か国以上で販売されています。Belkin は、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin International は 2018 年、Foxconn Interconnect Technology と合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkin は今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。



<会社概要>

会社名 :ベルキン株式会社

本社所在地 :東京都中央区京橋 2-7-14 ビュレックス京橋 2F #Room 211-212

代表 :Chet Pipkin Belkin Japan

公式ウェブサイト:http://www.belkin.com/jp/



*記事掲載の際には、以下のクレジットの記載をお願いいたします。

(C) Disney

(C) Disney/Pixar

(C) 2023 MARVEL



