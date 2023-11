[キングソフト株式会社]

キングソフト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:瀬沼 悠)は、11月20日(月)~24日(金)に開催される鎌倉発!ウェルビーイングに働く未来を共創するコミュニティ型イベント「第5回 鎌倉ワーケーションWEEK」に協賛し、11/22(水)、11/23(木・祝)にWPS Cloudキャンピングカーを出展。チームビルディングやワラーチ作りワークショップなどのプログラムをsupported by クラウド型オフィスソフトWPS Cloudとして提供します。







【参加お申し込み】





鎌倉ワーケーションWEEK公式ホームページ

https://www.kamakuraworkation.com



鎌倉ワーケーションWEEKは、仕事を通じて自らの個性を発揮していきたい人、想いを共にする仲間と出会いたい人、ビジネスの視野を広げたい人、各方面で活躍する人と交流を深めたい人たちが鎌倉に集まる年2回のスペシャルウィーク。ウェルビーイングな社会の実現に向けて、企業や個人が枠を超えてつながり、サスティナブルな行動やあり方を学び、次世代の働き方を共に実践する場です。



キングソフト株式会社 出展情報(予定)





◆提供プログラム supported by クラウド型オフィスソフトWPS Cloud

1. 無料体験!キャンピングカーでテレワークしよう!



◇11月22日(水) 10:00 - 17:30

・七里ヶ浜海岸駐車場 キャンピングカー(〒248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目1−12)



◇11月23日(木・祝) 10:00 - 16:55

・材木座公会堂 キャンピングカー(〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座4丁目4−26)



・プログラム内容

クラウド型オフィスソフト×キャンピングカーで自由な働き方を体験できます!

チームでのご利用もおすすめです。



2. キャンピングカー企画!エンゲージメントカードで価値観ワーク ~互いの価値観を共有してチーム力UP



◇11月22日 10:00 - 11:30 / 14:00 - 15:30

・七里ヶ浜海岸駐車場 キャンピングカー(〒248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目1−12)



・プログラム内容

エンゲージメントカードを使い自分が大切にしている価値観を探求します。

チームビルディングに最適なプログラムです。



3. キャンピングカー企画!POINTS OF YOU(R) ~ストーリをシェアして互いを知る~



◇11月22日 16:00 - 17:30

・七里ヶ浜海岸駐車場 キャンピングカー(〒248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目1−12)



・プログラム内容

一枚の写真から右脳に刺激を与えて想像を拡げていきます。脳内に起こる反応を言語化することで自己認識を高めます。

2.のプログラムと同様にチームビルディングに最適なプログラムです。



4.キャンピングカー企画!大地を感じるワラーチ作りワークショップ





◇11月23日(木・祝) 9:30-12:00 / 14:00-16:30

・材木座公会堂 キャンピングカー(〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座4丁目4−26)



・プログラム内容

「BBワラーチ商會」よりワラーチの申し子Nami Namiさんをお招きし、オリジナルのワラーチを製作するイベントです。



※上記1.~4.の参加者にはWPS Cloud1カ月プランを無料提供いたします。



車両協力:キャンピングカー株式会社 :https://camping-car.co.jp/



「第5回 鎌倉ワーケーションWEEK」開催概要







日時:2023年11月20日(月)~11月24日(金)

開催場所:鎌倉市内のコワーキングスペース、カフェ、宿泊施設、神社仏閣 他

参加人数:約100名

参加者属性:大手企業の会社員(約50%)、その他企業の会社員(約20%)、経営者・事業主他(約30%)



【参加方法】

参加PASSを購入し、参加者登録をする

3,300円(税込)・11/20-24全日共通・ランチ交流会への参加チケット付き(1日分・食事込み)



ランチ交流会へ申し込む

一回分の参加費(ランチ込み)は参加PASSに含まれています。



プログラム、ワークスペースを予約する

鎌倉ワーケーションWEEK参加者限定の特別プログラムやトライアル価格での提供、優待サービスなどスペシャル企画が満載!



ランチ交流会に参加してPASSを受け取る

鎌倉ワーケーションWEEKご参加にあたっての説明、PASSの受け渡し、他の参加者との交流を行います。



PASSを提示してプログラムに参加する







「WPS Cloud」「WPS Cloud Pro」について





「WPS Cloud」は、文書作成、スライド作成、表計算、PDF編集機能を搭載し、各ファイルを保存、共有できるオンラインストレージを備えたクラウド型オフィスソフトです。インターネット環境であれば、どこからでもWebブラウザ、PCデスクトップアプリ、モバイルアプリでファイルを閲覧、編集し、ストレージ上に保存したファイルを共有するだけで、Webブラウザ上で同時に共同編集できます。







さらに、法人利用に特化した「WPS Cloud Pro」には、組織管理コンソールを搭載しています。ユーザーの追加と削除、ストレージ容量の配分、社外からのアクセス利用など各種設定を管理者が一元管理することで、組織活用を快適かつ安全なものにします。



個人向け「WPS Cloud」製品サイト

https://www.wpscloud.jp/



法人向け「WPS Cloud Pro」製品サイト

https://biz.wpscloud.jp/



キングソフト株式会社について





「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaS プラットフォーム「Wonder Cloud Works」 をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内 SNS「WowTalk」、法人 向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化する AI サービスロボット 「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、セキュリティサービス「キングソフトセキュリティ Pro」「KINGSOFT Mobile Security Plus」、 オフィスソフト「WPS Office」シリーズなど、ソフトウェアからアプリケーション、AI サービスと幅広く事業を展開しています。



キングソフト株式会社

本社所在地:東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE田町 5階

代表取締役社長: 瀬沼 悠

設立:2005年3月9日

事業内容:法人・個人向け SaaS およびソフトウェア、アプリ、AI サービスの開発・販売・提供

資本金:4億4786 万円 (2023年9月時点)

URL:https://www.kingsoft.jp



*本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-15:46)