株式会社アキュラホーム (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:宮沢 俊哉)は2023年3月1日から商号(会社名)を「株式会社AQ Group」へ変更し、新たなコーポレートロゴマークを設定いたします。注文住宅ブランド「AQURA HOME」を主軸に「住」に関するサービスを全社の総合力で展開してまいります。





創業45周年の節目に関連会社を合併し新たなブランドを構築へ



当社は、1978年の創業から「いい家をより安く」の精神で住宅業界のあらゆる慣習や常識に挑み続けてきました。この45年間、豊かな暮らし実現のため、お客様に寄り添うことを考え続け、手ごろな価格の木造注文住宅を展開するとともに、計画的な物流でムリ・ムダを削減したハウスロジコムや、経験とノウハウにより邸宅を実現するAQレジデンスといったサービスを展開。さらに昨年には、純木造ビルを実現した中規模木造事業をはじめ、注文住宅のクオリティで建築する分譲事業、自由設計にこだわり続けてきたからこそ実現した高品質なリフォーム、理想の住まいを実現する最適な土地を斡旋する土地探し事業、お客様の資産に最適な資産活用をご提案する資産活用事業など、さまざまな事業が大きな成長を果たしました。

「手ごろな価格や中級価格帯の住宅から邸宅まで」「平屋から木造ビル、アパートまで」「住宅関連事業まで」と、“ホーム”に限定せず“グループ”として「住」に関するサービスを一貫し提供していく基盤が整ったため、社名を新たに「株式会社AQ Group」に改め、新体制、新ブランドを構築してまいります。今後は、注文住宅ブランド「AQURA HOME」を主軸に展開し、「永代家守り」の精神のもと、お客様の豊かな暮らしに永代寄り添ってまいります。





新コーポレートメッセージ:「常識を破壊し、真に豊かな暮らしを創造する。」



本当に豊かな暮らしってなんだろう。

私たちは創業以来、その答えを求めつづけ

「いい家をより安く」の精神で

住宅業界のあらゆる慣習や常識に挑み続けてきました。

その中でわかったことがあります。

人はいい家だけで「豊か」にはなれません。

いい人、いい街、いい文化、いい自然に囲まれてこそ

人は心からの豊かさを感じることができる。

互助の心。歴史と文化の継承。自然との共生。

だから私たちはこれから

「本当に豊かな暮らし」をつくる「家」をつくろうと思います。

人々がもっとつながり、

100年、200年、時を超えて愛され、

子どもたちに健やかな地球をのこす「家」。

新たにはじめる環境負荷の少ない「木のビル」も

そんな想いのこもった「家」のひとつです。

豊かな暮らし創造企業へ。

AQ Group の挑戦にご期待ください。





代表取締役社長 宮沢俊哉 ご挨拶



大工として営繕業を主体に1978年に創業した当社は、匠が持つものづくりの精神「匠の心」と、お客様に寄り添い、末永く安心・快適な暮らしを守る「永代家守り」を使命としてきました。

以来、優れた日本の伝統技術・工法を心をもって継承し、さらに独自に進化した当社の木造建築技術を根幹に、安全で現代に適した「木造注文住宅」を実現。真摯に実証実験を積み重ねることで、木造軸組工法による木のビルも誕生しました。時代とともに多様化する人々の暮らしに寄り添い続けるために、あらゆる慣習や常識に挑む当社は「平屋から5階建てまで」「低価格帯住宅から邸宅まで」のすべてを適正価格で提供しています。

家を建て、お客様に引き渡す。それからが「永代家守り」の本領です。定期点検はもとより、木造住宅メーカーとして培った経験を活かして、まちづくり、土地探し、資産活用やリフォームといった「住」に関する一貫したサービスを展開。家を建てた後からはじまる豊かな暮らしの実現のため、お客様の生涯に寄り添い続けます。

AQ Groupが望むのは、100年先、200年先も永代愛される「家」「街」「地球」を残すこと。本当に豊かな暮らしを実現するためには、互助の心、歴史と文化の継承、自然との共生が欠かせません。それを叶えるべく当社は、ESG、CSR、SDGsを柱として社会における自らの責任と役割を果たし、長期的に持続可能な企業を目指します。

私たちの新コーポレートメッセージは「常識を破壊し、真に豊かな暮らしを創造する」。この旗印のもと豊かな暮らし創造企業として、人々の安心・安全な社会の実現に努めていきます。







新社名、新ロゴマークの由来



ブランドパートナーである株式会社SIX(*)と共に、新たに定めたコーポレートメッセージに基づいて開発しました。



名前の由来:

AQ には「永代家守り」=永久に暮らしを守るという想いが込められています。

また、ADVANCE QUALITY. の頭文字をとり「匠の心」=品質の飽くなき追求を誓っています。



ロゴマークに込めた想い:

A と Q の文字を重ね合わせたマーク。

◯に太陽を、∧に山を、~に海を象徴させ、自然と共生する「普遍の豊かさ」を表現しています。



新コーポレートロゴマーク





新「AQURA HOME」ブランドロゴマーク





(*)東京に拠点を置き、世界から注目を集めるクリエイティブカンパニー。世界最大規模の広告・コミュニケーションフェスティバルである「CANNES LIONS(カンヌ・ライオンズ)」など、国内外で450以上のクリエイティブ賞を獲得し続けてきた実績を誇る。2020年には、その年に世界で最も優れた成果をあげたクリエイティブブティック1社に贈られる NY ADC「Boutique Agency of the Year」を受賞。各方面より、今後の更なる活躍が期待されている。 (SIX WEBサイト : sixinc.jp)





会社概要について



・新社名:株式会社AQ Group

・変更日:2023年3月1日

・本社所在地:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル34階

・代表者:代表取締役社長 宮沢俊哉

・主な事業内容:住宅事業(各種木材注文住宅の建設・販売など)

工務店支援事業(工務店・ビルダーのノウハウ提供)

研究開発事業(住宅及び関連品とシステムの研究開発など)

・サービスブランド:AQURA HOME

AQ フランチャイズ

AQ Residence

AQ PRIME

AQ 戸建分譲

AQ リフォーム

AQ 中規模木造建築

AQ ロジコム

AQ 資産活用

AQ ランドサーチ

AQ ファイナンス

AQURAHOME VIETNAM

・筆頭株主:株式会社 宮企画(100%)※代表取締役社長宮沢俊哉の資産管理会社

・新HP:https://www.aqura.co.jp/



