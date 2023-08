[三井住友DSアセットマネジメント株式会社]

三井住友DSアセットマネジメント株式会社(代表取締役社長兼CEO:猿田隆、以下「当社」)は、一歩踏み出す挑戦を応援する、当社のサービスブランド「Be Active.」コンテンツとして、スケートボードのハウツー動画を公開いたしました。この動画は、当社がオフィシャルパートナーとして協賛したスケートボードの新国際イベント 『UPRISING TOKYO Supported by Rakuten』 にて日本代表コーチの早川大輔氏、宮本美保氏らを講師に迎えて開催したスケートボードクリニックの様子を収録したものです。本動画が「未来のスケーターたちの新たな第一歩」に繋がることを願っております。







【スケートボードを始めよう】初心者向け プッシュ、ピックアップ、チックタック、オーリー

(講師:JOCスケートボードナショナルチームコーチ 早川大輔)UPRISING TOKYO / Be Active.



https://youtu.be/aDTfh0Jh-Ig





【スケートボードに慣れよう】初心者向け エアプッシュ、テールブレーキ、ボードの上でジャンプ

(講師:JOCスケートボードナショナルチームコーチ 宮本美保)UPRISING TOKYO / Be Active.



https://youtu.be/MGjFy_vf-LY





【スケートボードの技を磨こう】スケボー技 ヒールフリップ、バックサイドビッグスピン

(講師:AJSAプロスケーター 田中陽)UPRISING TOKYO / Be Active.



https://youtu.be/sKwQ6KVo2jc





「Be Active. その一歩で、未来は変えられる。」挑戦を応援するイベントの取り組み 三井住友DSアセットマネジメント



https://youtu.be/8Rh94Pj-3Sk







■『UPRISING TOKYO』協賛の背景について

楽天とパートナーシップを結んでいる堀米雄斗選手も参加した本イベントは「すべての人にスケートボードの魅力を届け、価値を創造する存在となる」という次世代や挑戦者の一歩を踏み出すきっかけとなるビジョンを掲げたスケートボードの新たな国際大会であり、その趣旨に賛同し協賛に至ったものです。



4/14 オフィシャルパートナー協賛の配信記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000067873.html



■サービスブランド 「Be Active.」 詳細

2022年3月、当社は個人投資家の皆さまに資産運用をもっと身近に感じてもらうことを目的としたサービスブランド「Be Active.」を立ち上げました。「Be Active.」という言葉には、「投資を通じて、社会・企業・人を アクティブにしていくことに貢献したい」「アクティブ型投資信託(アクティブファンド)の魅力・価値を届けたい」という想いを込めており、主に個人投資家の皆さま向けの情報発信では、「その一歩で、未来は変えられる。」というサブメッセージを添え、「その一歩を踏み出すだけで、人生だって、社会だって、もっともっと良い方向に変えていける。」と信じ、一歩を踏み出す時も、その先も、そばに寄り添ってサポートし続けていきたいと考えています。



特設ページ:https://www.smd-am.co.jp/beactive/

note:https://note.smd-am.co.jp/m/m4b0eda8dea9e

ブランデッドムービー:https://youtu.be/UsNBCAx2zWY

堀米雄斗選手インタビュー:https://youtu.be/b5aR3f0pq1k





三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所:〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP:https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-19:16)