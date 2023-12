[京都市]

京都市では、京都の魅力発信、新たな交流拠点の創出等のため、バーチャル空間(メタバース)「京都館PLUS X」を活用した取組を行っています。

この度、京都館PLUS Xのコンセプトの1つである「京都に住む」の取組として、「京都市のコンテンツ企業で働く魅力」をテーマに、移住検討者向け説明・相談会「MEETS LIFE IN KYOTO」を開催します。







1 日 時 令和5年12月20日(水)午後7時~9時

2 場 所 京都館PLUS X内(メタバース空間)

3 テ ー マ 京都市のコンテンツ企業で働く魅力

4 内 容 1.ゲストによる京都市のコンテンツ産業の動向やコンテンツ企業で働くこと、

京都で暮らすことの魅力の紹介

2.ゲストを交えた交流会

5 ゲ ス ト ・石川 武志氏(株式会社Skeleton Crew Studio スタジオマネージャー)

・迫田 祐樹氏(株式会社スタジオコロリド 京都スタジオプロデューサー/

リレーションシップマネージャー)

・三輪 由美子氏(株式会社ツクリエ 京都オフィス

第四インキュベーションカンパニー マネージャー)

6 対 象 者 コンテンツ産業(アニメ・マンガ・ゲームなど)の分野に興味関心のある方で、京都市内の企業

に就職を検討している方や、就職に合わせて京都市への移住を検討している方など

※性別、年齢、現在の居住地を問わず参加いただけます。

7 定 員 先着30名(途中入退場可)

8 料 金 無料

9 申込方法 1.次のURLからアクセスし、一番下の「個人のお問い合わせはこちら」をクリック

2.「個人情報の取扱い」に同意いただき、フォームにアクセス

3.「1.問合せ種別」で「その他」を選択、「5.お問い合わせ内容」に次の事項を記載の上登

録してください。(締切:12月19日[火]午後5時まで)

【記載事項】

・京都館PLUSX移住相談会(12/20開催)の参加申込

・ニックネーム

・年齢(「~歳代」のみ記載)

・性別

・居住地(都道府県のみ記載)

URL⇒https://shibuya-miyashitapark.parallel-city.jp/



※京都館PLUSXが快適に動作できる環境は次のとおりです。動作環境に関する問合せも上記フォームを御利用ください。

【PC】

CPU・Core i7以上(Intel CPUの第7世代以降、又はそれと同等以上のパフォーマンスのもの)、メモリ(RAM)・8GB以上、OS・Windows10以降、推奨ブラウザ・Google Chrome

【iPhone】

機種・iPhone14(SE,miniシリーズ除く)以降、OS・iOS16以降、

推奨ブラウザ・safari

【Android】

機種・Google Pixel 7a 相当、メモリ(RAM)8GB以上、Android13以降、

推奨ブラウザ・Google Chrome



10 問合せ先 京都館PLUS X及びコンテンツ産業に関すること

⇒クリエイティブ産業振興室 075-222-3306

移住相談・説明会に関すること

⇒総合政策室 人口戦略担当 075-222-3037

ゲスト紹介







石川 武志 氏/Ishikawa Takeshi

・株式会社 Skeleton Crew Studio スタジオマネージャー

・株式会社 Sanka9 取締役・プロデューサー

・一般社団法人 渋谷あそびば製作委員会 理事



18年間のデザイン系専門学校で教職員として運営、指導、産学連携などに関わる。 2015年よりアートイベントUNKNOWNASIAを立ち上げ、企画・運営。2017年より(株)スケルトンクルースタジオに参画。マネジメントから開発業務、京都市・府との事業企画・制作・運営受託などを実施。インディーゲームイベントBitSummitの運営、東京・渋谷桜丘にできるShibuya Sakura Stage4Fに404Not Foundという新しい施設開発も行っている。





迫田 祐樹 氏/Sakoda Yuki

・株式会社スタジオコロリド京都スタジオ

プロデューサー / リレーションシップマネージャー



京都市在住のエンタメコンテンツプロデューサー、ディレクター。通信会社、総合広告代理店を経て、アニメ企画&制作会社を起業しMVや映画の映像プロデュースを行う。2021年に京都に移住し、京都のエンタメ産業の盛り上げに着手。スタジオコロリド京都スタジオに参画し、チーム組成や作品プロデュースを行う。プロデュース領域は、アニメ、webtoon、オーディオドラマ、ポッドキャストなど。





三輪 由美子 氏/Miwa Yumiko

・株式会社ツクリエ 京都オフィス 第四インキュベーションカンパニー マネージャー

・日本映画テレビ技術協会京都支部幹事



海外のCM、テレビ番組制作の日本ロケのコーディネータを経て、映画業界へ。制作現場、プロデュースの実務を積むかたわら、ユニジャパンにてLocation Market、Creative Market Tokyoなど映像産業振興関連のイベントの企画・運営に関わり、映画を活用した地域振興や、アニメやゲーム等幅広いクリエイターの支援を行う。2015年、京都に移住し行政のコンテンツ産業振興事業に従事。現在、京都市よりKYO-CCE Labプロ

ジェクト、コンテンツ制作&PR支援業務を受託。



<参考1>京都館PLUS X

東京都中央区(八重洲)の「京都館」が平成30年3月に閉館した後も、京都情報の発信を継続、拡大するため、京都市が令和4年3月にインターネット上の仮想空間に開設したバーチャル京都館(メタバース)。空間上にモニターやパネルを設置し、伝統工芸や京都市のイベント、観光資源等の京都の魅力を発信、体験できるだけでなく、メタバース上で人々が交流できる場づくり等を目指します。





▲アクセスはこちらから!

[URL]

https://parallel-site.room-at.jp/app/room/release/index.html?to=guestroom&rid=42&ver=1.0.1



<参考2>移住検討者向け説明・相談会「MEETS LIFE IN KYOTO」

京都市では、人口減少にできる限り歯止めをかけるため、移住・定住の促進につながる総合的なプロモーションを展開しており、この取組の一環として、移住を検討している方の疑問や不安にお答えする、計6回にわたる無料の説明・相談会「MEETS LIFE IN KYOTO」を、テーマごとに開催しています(今回の説明・相談会は、計6回の番外編として実施)。

1月及び2月にも、下記のとおり「MEETS LIFE IN KYOTO」を実施予定です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-11:16)