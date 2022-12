[株式会社ウカ]









この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukaco.jp)は、UKA 70% DISCOUNT OFFERING FOR TEENAGERSを12月26日(月)から期間限定でスタートします。



”ティーンエイジャー達よウカを使って大志を抱け”と題した、限定セット。



ウカとして初めて、70%のディスカウントをしたアウトレット商品を3種類のテーマに合わせてセットしました。パッケージが少し剥がれたから、使ってほしくて作りすぎてしまった、オーガニックであるがゆえに短い使用期限。中身はこだわりの詰まった通常のものと変わらない商品たちを使って、大きな志を。

ティーンエイジャーでなくても、ティーンの気持ちや気分、または大きな夢や希望や願い、がある方に。





フィールベターセットはすっきりとした香りでセレクト。隠れた名品であるルームミストや芯からポカポカバスソルト、簡単保湿におすすめなアフターシェイブジェルと、リップにもネイルにも使えるバーム、まだまた活躍する手指を健やかにするミストをセットし、使うとフィールベター。





チルアウトセットはリラックスする香りでセレクト。隠れた名品であるルームミストや芯からポカポカバスソルト、リップにもネイルにも使えるバームにまだまた活躍する手指を健やかにするミスト、ゆったりまったりタイムにポリッシュ3色をセットし、使うとチルアウト。



プレイカラーセットは色で遊んでほしくてポリッシュをセレクト。身に纏えば、気分が上がったり、強くなれたり、元気になったり。不思議なパワーを持つ色である赤から、熟成と輝きの2色を。



TPO も環境も全てのシーンで許される色、 誰からも許容されるベージュから、落ち着き、控えめ、穏やか、芯のある4色を。そこにくすみと輝きをプラスするトップコートをセットし、使ってプレイカラー。





UKA 70% DISCOUNT OFFERING FOR TEENAGERSで、自分を磨いて大きな夢を、大志を抱く同士へのプレゼントに。





【販売期間】

2022年12月26日(月)~2023年1月8日(日)





【販売場所】

公式オンラインストアukakau

https://uka.co.jp/ukakau/



【内容・値段】















フィールベターセット

価格:4,000円(税込)



<内容>

・ウカ フォーメン ボディ&アフターシェイブジェル E or GT

・ウカ ルームミスト 7:15 or 13:00

・ウカ リップ&ネイルバーム ピロートーク

・ウカ アロマティックバスソルト バランス

・ウカ ネイル&ハンドミスト プレップ









チルアウトセット

価格:4,500円(税込)



<内容>

・ウカ リップ&ネイルバーム ピロートーク

・ウカ ルームミスト 18:30

・ウカ ネイル&ハンドミスト プレップ

・ウカ トップコート スモーキーシャイン

・ウカ アロマティックバスソルト ドリーム

・ウカ ベージュスタディ ツー 1/2 or 6/2









プレイカラーセット

価格:5,000円(税込)



<内容>

・ウカ ベージュスタディ ツー 1/2

・ウカ ベージュスタディ ツー 2/2

・ウカ ベージュスタディ ツー 4/2

・ウカ ベージュスタディ ツー 6/2

・ウカ レッドスタディ ワン 7/1

・ウカ レッドスタディ ワン 8/1

・ウカ トップコート スモーキーシャイン



——————————————————-

●uka 公式オンラインストア ukakau

https://ukakau.com/



●uka HP

https://uka.co.jp/



●Instagram

uka Salon & Store Info(@instauka)

https://www.instagram.com/instauka/



uka Official Brand Account(@ukacojp)

https://www.instagram.com/ukacojp/



ukafe(@ukafe.info)

https://www.instagram.com/ukafe.info/



●Twitter

公式Twitterアカウント(@uka_official)

https://twitter.com/uka_official





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-17:46)