~Autopilotによるキッティング自動化、Defender for Businessによるセキュリティ強化~



ITインフラソリューションを中心に、クラウド環境や、ネットワークシステムの構築・保守・運用におけるサービスを提供する、株式会社アイエスエフネット(本社:東京都港区、代表取締役:渡邉幸義、社員数:2,497名)は、2023年7月25日(火)~2023年8月8日(火)の日程にて、【デモ実施】情シス担当者のためのPC管理強化セミナーを期間限定オンデマンド配信いたします。







( https://www.isfnet-services.com/ondemand/ems )

セミナー概要





Autopilotを用いたPCキッティングの自動化についてデモ画面を交えて解説いたします。

また、EDR製品として注目されているツールの「Defender for Business」についても詳しく解説いたします。







こんな方へおすすめです





・Microsoft 365 Business Premiumへのアップグレードを検討している方

・キッティングに負荷を感じている方

・EDRの導入を検討している方







セミナー内容詳細













当日の講演内容





■どこまで出来る?Autopilotによるキッティングの自動化

Autopilot導入事例のご紹介や関連するIntune機能の解説。

また、IntuneによるAutopilotを実現するうえで重要な「アプリケーションの登録」についてデモンストレーションを交えて解説いたします。





■Defender for Businessによるセキュリティインシデント対応

巧妙化するサイバー攻撃への対応としてEPP(Endpoint Protection Platform)だけでは不十分です。

そこで、いま最注目の「Defender for Business」の解説と実際に感染した場合の対応内容についてデモを交えて解説いたします。







登壇者情報





株式会社アイエスエフネット

技術本部 クラウドソリューション部 樋口 大樹

2018年アイエスエフネットへ中途入社 入社から3年ほどお客様先へ常駐勤務を経験する。

2021年から社内エンジニアとして、主にMicrosoft 365関連の業務に従事している。

現在は案件PJのマネージャーを担当する傍ら、セミナー登壇などの機会に恵まれ、日々挑戦している。

社内情報システム部門の悩みや、知っておくと便利な情報などをご紹介します。







株式会社アイエスエフネットについて







社名:株式会社アイエスエフネット(ISF NET,Inc.)

代表者:代表取締役 渡邉 幸義(アイエスエフネットグループ 代表)

本社所在地:東京都港区赤坂7-1-16オーク赤坂ビル 3階

設立:2000年1月12日

資本金:100,000千円

従業員数:2,460名(2023年7月1日現在)、グループ全体2,578名

売上高:141億円(グループ合算)





アイエスエフネットは、約2,000名のクラウド、サーバー、ネットワークセキュリティなどのITインフラエンジニアが在籍し、お客さまの導入する情報通信システムに対するニーズに合わせ、幅広いソリューションを展開するITインフラ企業です。日本全国15か所の拠点に加え、中国、韓国、インドにも拠点を展開(2022年1月4日時点)しています。

HP:https://www.isfnet.co.jp/isfnet/index.html







◆本プレスリリースに関する、お問い合わせ窓口

株式会社アイエスエフネット情報発信事務局

MAIL :promotion@isfnet.com

Web :https://www.isfnet-services.com/contact

(アイエスエフネット ソリューションお問い合わせ窓口)







