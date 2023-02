[ピクシブ株式会社]

ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:國枝 信吾、以下「ピクシブ」)は、画集やデザイン書を数多く手掛ける出版社・株式会社パイ インターナショナル(東京都豊島区、代表取締役:三芳寛要、以下「パイ インターナショナル」)と協力し、当社監修のもと、北米・南米を中心に活躍する注目クリエイター62名の作品を収録した画集「Artists in the Americas」を、2023年3月17日(金)に日本国内で刊行します。また、2023年9月初旬より、北米を始めとする各地域で順次発売予定です。









ピクシブでは「創作活動がもっと楽しくなる場所を創る」というミッションのもと、「地域や言語を越えて世界中のクリエイターの作品を届けたい」「さまざまなクリエイター同士が繋がってほしい」という想いから、世界で活躍するクリエイターを紹介する画集「ARTISTS IN」シリーズの刊行を2021年より続けています。これまでに台湾クリエイターで2冊、韓国クリエイターで1冊の画集を、各地域の出版社と共同制作しました。



「Artists in the Americas」は、日本とは異なるイラスト表現の進化を見せる北米・南米クリエイターに着目した画集です。



北米・南米では、伝統絵画から影響を受けながらも、映画、音楽、アニメーション、ゲーム、アメリカン・コミックなど数々のエンターテインメントから生まれた技術を持ち、新しい表現に挑戦しているクリエイターが数多く存在しています。さらに、近年はインターネットでの交流をきっかけに、アジアのアニメ( Anime )・マンガ・ゲームなどの影響も受け、より鮮やかな進化を見せています。



「Artists in the Americas」の出版にあたり、数多くの画集やデザイン書を手掛けるパイ インターナショナルと協力することで、クリエイターの個性を引き出す魅力的な1冊となっています。日本はもちろん、世界中で楽しんでもらえるよう、日本語と英語の併記を採用し、パイ インターナショナルの海外流通網などを通じて北米を始めとする各地域で販売してまいります。



ピクシブでは「創作活動がもっと楽しくなる場所を創る」というミッションの実現に向けて、 今後もさまざまな企業と協業しながら世界中のクリエイターの皆さまを支援する企画に取り組んでまいります。



「Artists in the Americas」について





本書は、ゲーム・アニメ・映画を始め、出版や音楽、文化芸術施設など様々な分野で活躍しているクリエイターの作品を幅広く収録。日本とは異なるイラスト表現を楽しむと同時に、北米・南米におけるクリエイターの活躍を知ることができる画集となっています。



<参加クリエイターの一例>

・光と影で圧倒的な世界観を具現化するコンセプトアートの描き手Sparth氏、Raphael氏、 Lacoste氏

・ポップな色で美少女キャラクターをかわいらしく描くRosuuri氏、Nagu氏、Kay{nonomoe}氏

・極彩色や蛍光色を駆使し、レトロな世界やSFチックな雰囲気を描くKiririn51氏、Koyorin氏、crysalys氏、RIGELWAVE氏

・水彩やパステルなどのアナログ画材を使い、ソフトで優しい雰囲気を描くmaruti-bitamin氏、Margaret Morales Art氏

・シンプルな造形で生き生きとした愛らしいデフォルトキャラクターを創るWalfie氏



表紙イラストは、あたたかみのある独特なタッチで情景や人物をきらびやかに描き、Webcomicでも活躍するイラストレーターVelinxi氏が担当しています。



▼ページプレビュー





【画集「Artists in the Americas」 概要】

刊行日:2023年3月17日(金)

※北米各書店では2023年9月初旬より順次発売

頁数:200ページ

言語:日本語/英語併記

定価:2,800円+税

判型:B5判正寸(257mm x 182mm)

印刷:フルカラー

出版社: パイ インターナショナル



日本版 ISBN 2023 978-4-7562-5666-9 C0079

国際版 ISBN 978-4-7562-5685-0



【販売サイト】

日本:

パイ インターナショナル通販 https://pie.co.jp/book/i/5666/

pixiv公式BOOTH https://pixiv.booth.pm/items/4546167

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/475625666X/



北米:

アニメイトUSAオンライン https://en.animate-onlineshop.jp/products/9784756256669

KINOKUNIYA BOOK STORES in the US https://usa.kinokuniya.com/

※アニメイトUSAオンラインと KINOKUNIYA BOOK STORES in the US では3月17日(金)から先行発売し、2023年9月初旬より北米各書店(実店舗・オンライン)にて正式発売します。



【参加クリエイター一覧】

Airi Pan, aleikats, Alex Ahad o_8, Alexandria Neonakis, Aliya Chen, Amei Zhao, Angela Sung, Ariel ZB, Boxerbun, Cam Chan / baomii, Chun Lo, crisalys, ctchrysler, Devin Elle Kurtz, draa, Ein Lee, ELIOLI, Em Allen, Erik Krenz, Felicia Chen, Gloss, Gregory Fromenteau, Hicham Habchi, inktho, JUBY, Justin Chan, Kane, kay{nonomoe}, Kiririn51, Kissai, Koyorin, LucidSky, Margaret Morales Art, maruti-bitamin, Matthew Arnone, Mingchen Shen, Nacho Malter, Nachoz, Nagu, Naomi Romero, nevercrymoon, nomansnodead, aroro, Peroroh, Peter Mohrbacher, Raphael Lacoste, Redpeoke, REIQ, Renan Ribeiro, RIGELWAVE, Rion, Rosuuri, Sarah Kieley, Siobhan Chiffon, Sparth, Taijuey, ~Tanisha~, Velinxi, Victoria Ying, Walfie, Wynton Redmond, yueko

※敬称略





■ 株式会社パイ インターナショナル https://pie.co.jp//https://pie.co.jp/comicart/

「魅力ある文化・優れたクリエイターと、世界との懸け橋でありたい。」を基本理念とし、おしゃれで気持ちよく新鮮な出版を目指す出版社です。グラフィックデザイナーを対象としたデザイン書や、世界のアート・日本の伝統文化・アニメ・コミックをテーマにしたビジュアル書を中心に、写真集・児童書・技法書・実用書・啓発書など多彩なジャンルの書籍を国内、海外(欧米・アジア圏)で出版しています。



所在地:東京都豊島区南大塚2-32-4

代表取締役:三芳寛要

事業内容:出版

設立日:1971年7月19日



※書籍に関するお問い合わせ

電話番号:03-3944-3981



■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。「創作活動がもっと楽しくなる場所を創る」という理念のもと作品(イラスト・マンガ・小説)の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月に開始されました。現在、9000万人を超えるユーザーが登録しています。



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役:國枝信吾

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:村松・高橋

メールアドレス:info@pixiv.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-17:45)