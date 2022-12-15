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RENOSYと住信SBIネット銀行が「NEOBANK(R)」を活用した金融サービスの実現に向けて協議を開始

［株式会社GA technologies］

ネット不動産マーケットプレイス「RENOSY（リノシー）」を提供する株式会社GA technologies［GAテクノロジーズ］（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 CEO：樋口 龍、証券コード：3491、以下「当社」）は、住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と、不動産投資にかかわる金融サービスの実現に向けて協議を開始したことをお知らせします。



◆協業の概要と目的
当社は、ネット不動産マーケットプレイス「RENOSY」にて不動産投資サービスを提供することにより、不動産を通じたお客さまの資産形成をサポートしています。

一方、住信SBIネット銀行は、開業以来の取り組みで培った最先端のITと金融のノウハウを活用し、パートナー企業へ銀行機能を提供するBaaS（Banking as a Service）によって、パートナー企業のお客さまに対し、金融サービスにおいて新たな付加価値の創造を目指す取り組みである「NEOBANK(R)」（※1）サービスを推進してきました。

この度、両社は住信SBIネット銀行が提供する「NEOBANK(R)」を活用し、当社のお客さまを対象とする金融サービスの実現に向けた協議を開始しました。

RENOSYに「NEOBANK(R)」の機能を組み込み、不動産と親和性が高い金融サービスを開発・提供することにより、より良い顧客体験の実現を目指して参ります。


◆協業の内容
・住信SBIネット銀行が提供する「NEOBANK(R)」を活用したバンキングサービスの検討
など。


◆今後の予定
詳細は決定次第、お知らせいたします。


◆住信SBIネット銀行の概要
名称：住信SBIネット銀行株式会社
所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号
代表者の役職・氏名：代表取締役社長 円山 法昭
事業内容：銀行業
資本金：31,000百万円(2022年3月31日現在)

※1：「NEOBANK(R)」は住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標第5953666号。


◆GA technologiesの概要
株式会社GA technologies（ジーエーテクノロジーズ）は、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」を理念に掲げ、不動産ビジネスの変革に取り組む不動産テック企業です。2013年の創業から5年でグロース市場（旧マザーズ市場）に上場し、上場後3年で8社のM&Aを実施するなど、急成長を遂げています。
2017年には不動産業界で初となる（※）AI部門を組成、2020年～2022年、3年連続で「DX銘柄」に選出 (グロース市場で唯一）と不動産テックを牽引しています。
（※）当社調べ

社名：株式会社GA technologies
代表者：代表取締役社長執行役員 CEO 樋口 龍
URL：https://www.ga-tech.co.jp/
本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立：2013年3月
資本金：72億3879万8466円（2022年10月末時点）
事業内容：
・ネット不動産マーケットプレイス「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社RENOSY PLUS、株式会社神居秒算など他12社

◆主な受賞歴
・2020年～2022年：Financial Times社とStatista社が共同で実施した、アジア太平洋地域における急成長企業ランキング「FT 1000: High-Growth Companies Asia-Pacific 」3年連続選出
・2022年：日経ビジネスとドイツの調査会社Statistaが共同実施の「日本急成長企業2022（売上高を伸ばした100社ランキング）」23位にランクイン
・2020年～2022年：経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）」に3年連続選出
・2020年～2022年：東京商工リサーチにて3年連続「中古マンション投資販売実績全国No.1」を獲得
・2020年、2021年：Great Place To Work (R) Institute Japanが実施した「働きがいのある会社ランキング」、中規模部門にて、ベストカンパニーに選出

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:46）

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