世界中のクリエイターの創造性を押し広げる、DJI Mavic 3シリーズの最新モデル





2022年11月2日 – 民生用ドローンと空撮テクノロジーで世界をリードするDJIは、世界トップクラスの性能を備えたカメラドローン Mavic 3 Classic を発表します。Hasselbladカメラとパワフルな飛行性能というMavic 3シリーズの特徴を引き継ぎながら必要な機能を厳選し、お求めやすい価格で提供します。Mavic 3シリーズ同様、Mavic 3 Classicは4/3型CMOSセンサー搭載20MPカメラ、最大飛行時間46分、O3+伝送システムに対応しています。(望遠カメラは非搭載です)。Mavic 3 Classicは既発の送信機DJI RC ProやDJI RC、DJI RC-N1と互換性があり、優れた操作性と飛行を楽しむことができ、ドローンを使用する映像クリエイターは手軽に撮影キットをアップグレードすることができます。





「Mavic 3シリーズはドローンの可能性の新たなスタンダードを築いてきました。オリジナルのMavic 3やMavic 3 Cineはドローン空撮映像のクオリティを映画でも使用できるレベルへと引き上げ、Mavic 3 Enterprise(Mavic 3E、Mavic 3T)はプロが活用する産業分野の業務で活躍しています。そして今回、Mavic 3シリーズの代表的特徴である優れたイメージング性能と高い安定性を実現した操作性を、より多くのクリエイターに体験していただきたい想いでこの製品を開発しました。Mavic 3 Classicを発売することにより、さらに多くのクリエイターがこの最高品質の撮影ツールを使い、従来では収まりきれない、さらなる創造性を発揮するところをぜひ見てみたいと思っています。」と、DJI クリエイティブ ディレクター Ferdinand Wolfは述べています。



最高のコンテンツ制作を行える、最高品質カメラ

Mavic 3 Classicに搭載された4/3型CMOS Hasselbladカメラは、クリエイターの映像制作の可能性を押し広げます。動画撮影ではH.264とH.265コーデックでの5.1K/50fps、4K/60fps、1080p/60fps動画撮影に対応。スローモーション撮影では、4K/120fpsと1080p/200fps撮影が可能です。焦点距離24 mm(35mm判換算)のカメラレンズはf/2.8~f/11の絞り調整ができ、12.8ストップのネイティブ ダイナミックレンジに対応しています。さらに多くの光を取り込める20MPセンサーにより写真撮影では12-bit RAW、動画撮影では10-bit D-Logで映像を処理されるため、鮮明な色合いで明暗部を細部までクリアかつ正確に捉えます。Mavic 3 Classicに搭載されているカメラはHasselbladの画期的な研究開発をもとに設計され、人間の目で見た感覚に近い色合いで細部まで撮影することができます。ハッセルブラッド ナチュラルカラー ソリューション (HNCS)により自然で忠実な色合いで写真や動画を出力でき、ハイダイナミックレンジを誇るHLGシステムでは、後編集で色調整の必要がない映像を撮影できます。日の出や夕暮れ時のような低照度環境での撮影でナイトモードを使用すると、ノイズの少ない、鮮明な映像を捉えることができます。



スムーズな操作、スマートな飛行

ありのままを撮影することは、映像制作プロセスの第一歩にすぎません。Mavic 3 Classicは購入後、複雑なセットアップをすることなく、シンプルで使いやすい操作画面でDJIのパワフルな飛行技術をスムーズに操作できます。また、カスタム機能を使うことで高精度な制御が実現し、共有/編集/後編集用に写真や動画データを簡単に出力できます。Mavic 3 Classicは他のMavic 3シリーズと同じバッテリーを使用し、最大飛行時間46分を実現しました。O3+伝送システムにより、最大15 km(日本国内は8 km)先まで1080p/60fps動画を伝送することができ、撮影や飛行操作の精度が向上しています。(伝送距離は信号強度を踏まえた概測であり、機体は操縦者の目視範囲内で飛行させてください。)



Mavic 3 Classicには、自動トラッキングや自動撮影といったインテリジェント機能が多く搭載され、初飛行でも手軽に使用することができます。ActiveTrack 5.0は複数のビジョンセンサーを使い被写体を認識、機体とカメラを動かしフレームに被写体を捉え続け、プロ品質の映像を撮影します。マスターショットは撮影と編集を自動で行うことで、映像制作プロセスをシンプルかつ効率的に行うことができ、空撮初心者でも思い描く映像を簡単に作成することができます。



Mavic 3 ClassicはDJIパイロットから人気のある自動撮影モード、クイックショットや定番のタイムラプス、ハイパーラプス、パノラマ撮影にも対応しています。新機能のクルーズ制御ではドローンの速度を設定し、一定速度で飛行させることができるため、手動操作で発生していたカメラの揺れも最小限に抑えることができ、パイロットは撮影に集中することができます。



また、撮影後、機体からRAW映像を転送する操作がこれまで以上に容易になりました。高速クイック転送を使用するとWi-Fi 6を介し、ドローンからモバイル端末に最大80MB/sの速さで写真や動画データを直接ダウンロードでき、転送時に送信機と接続する必要はありません。



認められた安全性

Mavic 3 Classicには安全機能が豊富に搭載されており、壮大な風景を空撮している時でも、危険や他の機体を回避します。8個のビジョンセンサーが全方向の障害物を検知、APAS 5.0システムはその情報を駆使し、障害物を回避する飛行ルートを計画、それに沿った飛行を実行します。アドバンストRTHを使用すると半径200 m先の環境をスキャンしながら、ホームポイントまでの最適な飛行ルートを計画し、機体を帰還させます。



DJIは、安全性に関わる技術において常にドローン業界をリードしており、Mavic 3 Classicも例外ではありません。AirSenseシステムを搭載し、付近を飛行中の航空機やヘリコプターから発せられるADS-B(放送型自動位置情報伝送)信号を受信します。実際、ドローンパイロットが航空機などの存在に目視で気づく前に信号を受信できるため、飛行中の安全性を確保できます。DJI独自のジオフェンス システム GEO 2.0は、飛行エリア内の空域制限や危険性についてパイロットに情報を提供し、安全に飛行することができます。

DJIの飛行安全に関する詳細はこちらでご確認ください:https://www.dji.com/jp/flysafe



他のDJI製品と同様、Mavic 3 Classicもデータの安全性を考慮して設計されており、撮影した写真や動画、飛行ログは、ユーザー自身が選択をしない限り、第三者に共有されることはありません。また、飛行中、機体をインターネットに接続する必要がなく、伝送システムは機体の映像信号と飛行制御の両方の暗号化に対応しています。重要な撮影タスクを行う場合でも、DJIのデータプライバシー システムは機密性の高いデータを保護しながら自由に飛行・撮影することができます。

DJIのデータセキュリティに関する詳細はこちらでご確認ください:https://security.dji.com/data/overview/



Mavic 3 Classicは、各国が持つ最新の飛行規制に準拠するように設計されています。米国では米国連邦航空局(FAA)により、他のMavic 3シリーズドローンと同様、Mavic 3 ClassicがリモートID規制を遵守しているという認証が与えられました。欧州では新しいドローン関連規制のもと、全てのMavic 3シリーズドローンが世界で初となるC1認証を取得しました。これにより、A1オープンカテゴリーに該当するエリアでの飛行が可能になり、価格の高いリモートパイロットライセンス試験を受験する必要がなくなりました。









価格と販売時期

DJI Mavic 3 Classicは、本日より公式オンラインストアstore.dji.com、認定ストア、正規販売代理店より予約注文が可能です。展開ラインナップは以下の通りです。





Mavic 3 Classic (機体単体):216,700円(税込)。送信機や充電器が同梱されないため、すでにDJIドローンをお持ちでMavic 3シリーズにアップグレードされたい方に最適です。(DJI RC-N1、DJI RC、DJI RC Pro送信機のいずれも互換性があります。)

Mavic 3 Classic (RC-N1付属) :229,240円(税込)。充電器とDJI RC-N1送信機

Mavic 3 Classic (DJI RC付属):252,670円(税込)。充電器とDJI RC送信機

Mavic 3 Fly More Kit Plus:76,560円(税込)。インテリジェント フライトバッテリー×2、バッテリー充電ハブ(100W)、65Wカーチャージャー、低ノイズプロペラ(1組)×3、DJI ショルダーバッグ



新機能、アクセサリーや詳細について:https://www.dji.com/mavic-3-classic にてご確認ください。



DJI Care Refresh

DJI Care Refresh は水没、衝突、物損、飛行紛失などをカバーする包括的な保証プランで、Mavic 3 Classicでもご利用いただけます。少額の追加料金を支払い新品同等品に交換できる製品リフレッシュ交換は、1年版では1年間に最大2回、2年版では2年間に最大3回提供します。(2年版には通常のメーカー保証期間を1年間延長する特典が含まれます)。1年版/2年版の両プランとも、サービス有効期間中に製品リフレッシュ交換を一度も利用されなかった場合、安全使用特典としてDJI Care Refreshサービス終了後にメーカー保証期間が 1 年間延長され、より長い期間安心してご利用いただけます。その他の専用特典として、優先対応、送料無料、専用テクニカルサポートなどが含まれます。詳細は https://www.dji.com/service/djicare-refreshにてご確認ください。



DJI Mavic 3 ClassicでSkyPixelに参加しよう

DJIは多くの人にDJI Mavic 3 Classicを使っていただき、クリエイティブな作品がたくさん生まれることを楽しみにしています。今回、世界中の空撮フォトグラファーやビデオグラファーが集うコミュニティSkyPixelでパワフルなドローンを実際に体験していただけるキャンペーンを企画しました。このSkyPixel 製品モニタープログラムでは、選ばれたユーザーにDJI Mavic 3 Classicを期間限定で使用いただき、コンテンツ制作を体験いただきます。応募者には抽選でDJI Mavic 3 Classicが当たるチャンスも。

詳細はSkyPixel公式サイト https://www.skypixel.com/にてご確認ください。





DJIについて

DJIは、プロ、アマチュアユーザーのために、革新的なドローンやカメラ技術を開発、製造しているグローバルリーダーです。リモート操縦できるヘリコプターの実現に情熱を注ぐスタッフにより創業、運営される、飛行制御技術と手ブレ補正技術のエキスパートです。世界中のクリエイター、イノベーターが空撮や地上撮影を行う際に、使いやすく、安全な機材やプラットフォームを作ることをミッションとしています。DJIの革新的な製品とソリューションは、映画制作、建設業界、点検・調査業務、非常事態対策や人命救助、農業、管理保全、その他さまざまな産業で、100ヶ国を超える国で採用されています。



www.dji.com/jp | facebook.com/dji.jp | twitter.com/djijapan | youtube.com/DJIJapan | instagram.com/dji_japan | www.linkedin.com/company/dji (C) 2022 DJI JAPAN. 記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。



