[株式会社ファミワン]

毎年多くの企業に参加いただいているウェルネスプログラム



「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、LINEを活用した妊活コンシェルジュサービス「famione(ファミワン)」 https://lp.famione.com/ を提供する株式会社ファミワン(本社:東京都渋谷区、代表取締役:石川勇介、以下当社)は、三菱地所株式会社(本社:東京都千代田区、代表執行役 執行役社長:中島 篤氏、以下三菱地所)が進めるプロジェクト「まるのうち保健室」との共創プログラム「オンラインまるのうち保健室 supported by famione」を2023年9月~2023年12月の期間で開催します。



▼プレスリリース本文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-247-e61953b97fc553cad28ee981bb0d2d85.pdf





気軽にオープンに、健康やお悩みを相談できることで人気の「まるのうち保健室」は、2014年より東京・丸の内各所で女性に特化した健康測定やカウンセリング、街一体となった啓発イベントを通じて、働く女性のヘルスリテラシーの向上から、ライフプランやキャリアの“選択肢”がより広がることを目的に活動しています。今年も昨年に続き、「働く女性 健康スコア」調査や産学医ウェルネスワーキングを通じて働く女性の実態を把握し、そのソリューションとして、女性専用の人間ドックプログラムやオンラインセミナー、カウンセリングなどを提供し、女性が働きやすい環境の実現を目指します。



「オンラインまるのうち保健室 supported by famione」は2021年よりサービスを開始しました。今年は本サービスを広げる為、6月30日(金)の16:00~17:00にて、参画を検討されている企業向けのオンライン説明会を行います。女性の働きやすい環境整備への理解が進むことを願い、参画を検討いただく企業が気軽に参加できるよう、ウェビナーで開催致します。

申し込みフォーム https://famione.com/marunouchi_briefing-session/



「オンラインまるのうち保健室 supported by famione」について





当プログラムは、女性個人が健康を維持しながら働くこと、ヘルスケア全般について考えるための機会を提供するとともに、当事者である女性自身と周囲の理解促進を促し、働きやすい環境づくりの一助になることを目指します。男女ともに参加可能、オンラインでの実施となります。

提供期間は2023年9月~12月にかけて、ライブセミナーを月に2本配信、オンライン保健室(カウンセリング)を月に20枠設定いたします。(平日、20分1枠)

昨年までのセミナーはアーカイブにて無料でご視聴いただけます。



参画企業様へのご案内

当プログラムは、企業単位でのご参画が可能です。セミナーやオンライン保健室(カウンセリング)のほか、企業様のご要望や課題に応じた各社オリジナルのミニセミナーの実施、また、貴社従業員の属性や傾向を抽出した専用レポートをご提供いたします。



企業様向け説明会のご案内

日時:2023年6月30日(金) 16:00~17:00

開催方法:zoom ウェビナー

お申込み:下記フォームよりお申し込みください。追って、ウェビナーURLをお送りします。

※お申込み頂いた方へ、後日アーカイブ動画もご案内します。

お申込みはこちらから▼

https://famione.com/marunouchi_briefing-session/



利用者の傾向

全体の利用者傾向としては、管理職以外のユーザー利用が多く、サービス利用目的としては、「自分自身の健康ケアのため」「働きやすい環境づくりのため」が上位を占めました。





利用者の声

・在宅ワークのランチタイム中にライブで視聴できて、時間も45分と短めなので参加しやすかったです。

・周囲ができるサポート、声掛けの事例を学び、実践できるかもと思いました。

・更年期を迎えつつある自分ですが、過剰に恐れず、具体的な対応が理解できた。

・自身の肯定について学んでいる最中で、今後の部下への接し方の参考になった。





■参考情報■ 妊活コンシェルジュ「famione(ファミワン)」サービス内容





LINEを活用し、専門家のサポートをいつでも気軽に匿名で受けることが可能に。

妊活コンシェルジュ「ファミワン」 (https://lp.famione.com/ )は、妊活に取り組む夫婦を支える、LINEを活用したパーソナルサポートサービスです。LINEのアカウント登録をすることで専門のチェックシートが届き、その入力内容を分析し、あなたの状況に合わせたアドバイスを行います。

不妊症看護認定看護師や臨床心理士、培養士、NPO法人Fine認定不妊ピア・カウンセラーなど、多くの専門家によるアドバイスを受けることができ、妊活を意識し始めたばかりのタイミングから、病院選びや治療中までのあらゆる過程をサポートしています。

サービスリリースから累計登録者数は3万人にのぼり、2019年10月以降は前年同月比800%を超えるペースで増加。登録者の93%が「famioneでまたアドバイスを受けたい」との高い満足度を示しています。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムを提供開始。小田急電鉄やTBS厚生会、GAtechonologiesなどへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社(ANA)、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。



▶︎企業向け「妊活・不妊サポート 福利厚生」https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/





<会社情報>

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-6 西田ビル5F

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

URL https://famione.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-09:46)