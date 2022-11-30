［アイディアファクトリー株式会社］

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2023年2月5日（日）開催予定、オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2023」の配信チケットの販売開始と特典詳細をご案内いたします。

また会場チケットのオトメイトモバイルゴールド会員・オトメイトコレクション有料会員先行の申込〆切についてお知らせいたします。







アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2023年2月5日（日）開催予定、オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2023」の配信チケットの販売開始と特典詳細をご案内いたします。

また会場チケットのオトメイトモバイルゴールド会員・オトメイトコレクション有料会員先行の申込〆切についてお知らせいたします。



■配信チケットが各プラットフォームにて、12月1日（木）販売スタート！

本イベントの配信チケットが《PIA LIVE STREAM》と《OPENREC.tv》にて、12月1日（木）より販売スタートいたします。

本イベントのアーカイブはイベント開催2週間後となる【2023年2月19日（日）まで】何度でもご覧いただけますのでこの機会にぜひチェックしてください！



配信チケットを2023年1月16日(月)までにご購入いただくと、＜早期購入特典＞として《壁紙12種セット》をプレゼントいたします。



また＜2公演（昼公演・夜公演）通し配信チケット購入者特典＞は、《アフターストーリー デジタル版》！ さらに、各配信プラットフォームに限定特典をご用意しております。

詳細をご確認の上、チケットをお求めください。



《PIA LIVE STREAM》

申込サイト：https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/



《OPENREC.tv》

申込サイト： https://www.openrec.tv/ppv/dessert2023

※OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪ ～Presented by オトメイト～」のサブスク会員の方はOPENREC.tvでご購入いただきますと割引の対象となります。

スタンダードプランは【300円】スウィートプランは【500円】の割引となります。



《PIA LIVE STREAM【海外受付】》

申込サイト： https://w.pia.jp/a/otomateddo23engpls/

※「2公演（昼公演・夜公演）通しチケット＋特典映像付」及び、「2公演（昼公演・夜公演）通しチケット＋特典映像＋PIA LIVE STREAM限定特典付」、「2公演（昼公演・夜公演）通しチケット＋特典映像＋OPENREC.tv限定特典付」につきましては、各公演の前後に特典映像がございます。

通常の視聴チケットと開始時間が異なりますので十分ご注意ください。







＜早期購入特典＞

・壁紙12種セット

※PIA LIVE STREAM、OPENREC.tvで購入いただいた方が対象となります。

・配信チケットであれば（PIA LIVE STREAM【海外受付】を除き）すべての券種に付属いたします。

・早期購入特典締め切り後、URLとパスワードが届きますので、そちらから早期購入特典をダウンロードの上、保存してください。

・以下のご利用などはご遠慮ください。

１.画像のスクリーンショットをSNSへ投稿する

２.保存したデータをSNSへ投稿する

３.保存したデータを加工して利用する（アイコン・バナー使用も含まれます）

※スマートフォンの機種により、サイズが合わない場合がありますのであらかじめご了承ください。



＜2公演（昼公演・夜公演）通し配信チケット購入者特典＞

・アフターストーリー デジタル版

※PIA LIVE STREAM、OPENREC.tvで購入いただいた方が対象となります。

会場チケット特典【アフターストーリーブック】内に掲載される出演6タイトルの本イベント朗読シナリオ後日譚SSを読むことが出来るページのURLとパスワードを、イベント終了後《2023年2月12日（日）以降》にお送りいたします。



＜PIA LIVE STREAM限定特典＞

・レプリカチケット2枚／オリジナルチケットケース

※2023年1月13日（金）までにチケットをご購入のお客様：2023年2月19日（日）アーカイブ期間終了までにお届けいたします。

※2023年1月14日（土）以降にチケットをご購入のお客様：2022年3月14日（火）以降のお届けとなります。



＜OPENREC.tv限定特典＞

・OPENREC.tv限定動画

※事前収録映像を予定しております。

※出演者は後日公開致します。



■会場チケット《オトメイトモバイルゴールド会員・オトメイトコレクション有料会員先行抽選》申込〆切はまもなく！

オトメイトモバイルゴールド会員・オトメイトコレクション有料会員先行抽選の申込みは、明日12月1日（木）まで！

会員の方は、特典付チケットをゲットできる機会をどうぞお見逃しなく。



《オトメイトモバイルゴールド会員・オトメイトコレクション有料会員先行抽選》

抽選申込期間：2022年11月24日（木）10:00～12月1日（木）23:59

当選通知：2022年12月5日（月）

入金期間：2022年12月5日（月）当選通知後～12月7日（水）23:59



※オトメイトモバイルゴールド会員、オトメイトコレクション有料会員向けにチケットぴあの運営するチケット申し込み専用ページを公開いたします。

※オトメイトコレクション有料会員の方は、オトメイトコレクション有料会員限定チケット情報をご確認ください。



▼オトメイトコレクション有料会員限定チケット情報

https://otomate-collection.jp/contents/ticket



■会場チケット《JTB旅行プラン 二次受付》 好評受付中！

現在、JTB旅行プランの二次受付を行っています。

ホテルでの宿泊・イベントチケット・旅行プラン限定の特典がついていますので、遠方から参加したいというお客様は、ぜひ旅行プランをご利用ください！



《オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2023」専用 JTB旅行プラン》

受付期間（※先着順）：2022年11月24日（木）18:00～12月18日（日）23:59

申込サイト：https://jtb-entertainment.net/tour/2023/dessertdeotomate/



＜旅行プラン特典＞







■1階前方の座席のご用意

■ アフターストーリーブック

■ オリジナルデザインポーチ（非売品）

※ツアー申込者様の人数や、その他チケットのお申込み状況により、抽選で配席を行います。

配席の位置などの個別のお問合せにはお答えできませんので、ご了承の上お申し込みください。





会場チケット情報



スペシャルシート：26,000円（税込）

2公演（昼公演・夜公演）通しチケット：21,000円(税込)

全席指定：8,800円（税込）

【申込枚数制限】1申込み2枚まで



《会場チケット特典情報》

●スペシャルシート

【1階前方の座席】 【2公演通し配信チケット＋特典映像付】、【プレミアムコレクションカード（11種セット）】、【アフターストーリーブック】が付属いたします。

●2公演（昼公演・夜公演）通しチケット

【アフターストーリーブック】が付属いたします。

※各特典情報の詳細は、イベント公式HPをチェックしてください



《会場チケットスケジュール》

【オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2023」専用 JTB旅行プラン】

二次受付期間（※先着順）：2022年11月24日（木）18:00～12月18日（日）23:59

【オトメイトモバイルゴールド会員・オトメイトコレクション有料会員先行抽選】

抽選申込期間：2022年11月24日（木）10:00～12月1日（木）23:59

【一次プレリザーブ】

抽選申込期間：2022年12月8日（木）10:00～12月15日（木）23:59

【一般販売】

受付期間（※先着順）：2022年12年24日（土）AM10：00～





配信チケット情報



＜PIA LIVE STREAM＞

2公演通し配信チケット＋特典映像付＋PIA LIVE STREAM限定特典付：11,500円（税込）

2公演通し配信チケット＋特典映像付：10,800円（税込）

1公演配信チケット：4,800円（税込）



＜OPENREC.tv＞

2公演通し配信チケット＋特典映像付＋OPENREC.tv限定特典付：11,500円（税込）

2公演通し配信チケット＋特典映像付：10,800円（税込）

1公演配信チケット：4,800円（税込）



＜PIA LIVE STREAM【海外受付】＞

1公演配信チケット：4,800円（税込）



《配信チケットスケジュール》

【1公演のみ】

2022年12月1日（木）12：00～2023年2月19日（日）21：00まで

【2公演（昼公演・夜公演）通し配信チケット】

2022年12月1日（木）12：00～2023年2月19日（日）19：00まで

【申込枚数制限】1アカウント1申込み1枚まで





【イベント概要】



《開催日程》

2023年2月5日（日）全2公演



《会場》

RaiBoC Hall（市民会館おおみや）

アクセス：https://saitama-culture.jp/raibochall/

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、政府・自治体等による指示や要請、

また天候・災害等の諸事情により、当日の公演がやむをえず中止になる場合がございます。

本公演の開催につきましては、今後も慎重に協議を重ねてまいります。





出演キャスト



【昼公演】

「スペードの国のアリス ～Wonderful White World～」

トゥイードル＝ディー役：八代 拓

トゥイードル＝ダム役：天崎滉平

ナイトメア＝ゴットシャルク役：小野友樹

ハンニバル＝ゴールド役：石川界人



「ラディアンテイル」

ザフォラ役：榎木淳弥

パスハリア役：梅原裕一郎

ラディ役：岡本信彦

ジーニア役：近藤 隆



「天獄ストラグル -strayside-」

石川五右衛門役：八代 拓

東洲斎写楽役：石川界人

藤森 臣役：永塚拓馬



【夜公演】

「幻奏喫茶アンシャンテ」

カヌス・エスパーダ役：梅原裕一郎

イル・ファド・デ・リエ役：石川界人

イグニス・カリブンクルス役：小野友樹

阿倍狩也：長瀬ユウ



「キューピット・パラサイト」

シェルビー・スネイル役：KENN

ラウル・アコニット役：八代 拓

螢彩院・F・琉輝役：榎木淳弥

ピーター・フラージュ役：岡本信彦



「終遠のヴィルシュ -ErroR:salvation-」

マティス・クロード役：天崎滉平

アドルフ役：八代 拓

ジャン役：高塚智人



※敬称略

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。



イベント公式ページ： https://www.otomate.jp/event/dessert/

オトメイトイベント情報公式ツイッター： https://twitter.com/OtomateEvent

主催：アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

制作：株式会社セブンセンシズ

公演に関するお問い合わせ先：ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

平日のみ 11：00-16：00

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/30-21:16）