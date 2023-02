[花王株式会社(ニュースリリース)]

花王株式会社(社長・長谷部佳宏)は、このたび、ジェンダーに関する情報開示と男女平等への取り組みに優れた企業が選出される、ブルームバーグ社の「男女平等指数」に選定されました。2019年より5年連続での選定となります。2023年は世界45カ国・地域から484社が選定されています。









昨今、投資家や企業は、企業の評価、リスクや業績などを判断する際に、ESG(環境、社会、ガバナンス)に関連する情報を、重要な判断基準として活用するようになってきました。ブルームバーグ社の「男女平等指数」は、標準化された時価総額加重平均株価指数で、公開会社のジェンダーに関する情報開示の取り組みを把握するために開発されました。この指標は、5つの項目(リーダーシップと人材確保、同一賃金と賃金のジェンダー平等、インクルーシブな文化、セクシュアルハラスメントに関する方針、社外向けブランド)からジェンダー平等を評価しています。今回の選定で、花王は「セクシュアルハラスメントに関する方針」において、特に高い評価を獲得しています。



花王グループは、中期経営計画「K25」の方針のひとつに「社員活力の最大化」を掲げ、各種人財開発施策と環境整備を進めています。そのひとつであるDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)推進では、女性を含めた多様な人財一人ひとりが働きやすい環境の中で定着し、公正に機会を得るために必要な支援を行なっています。今年1月からは、社員が安心して仕事と育児を両立できる環境整備と風土醸成の一環として、取得を必須とした有給育児休暇制度を新設するとともに、育児期における短時間勤務制度の拡充を図っています。今後も、社員が自身の思い描くキャリアの実現に向けて、より「意欲高く働ける」環境・風土づくりを進めてまいります。



今回の「男女平等指数」選定にあたり、上席執行役員 人財戦略部門統括の間宮秀樹は、「花王では、社員一人ひとりの多様な個性・価値観を尊重し、それぞれが持つ熱意と能力を組織として最大限に活かすことで、社会に新しい価値を提供したいと考えています。その中で私たちのセクシャルハラスメントに関する方針等、多様な人財の活躍にむけた取り組みを評価いただいたことは、大変光栄に思います。今後も、引き続き、広くDE&Iを推進するとともに、活動の透明性を図ってまいります」としています。



花王グループは、2019年4月にESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」(キレイライフスタイルプラン)を策定しました。また2021年からは、「未来のいのちを守る~Sustainability as the only path」をビジョンに掲げた中期経営計画「K25」を推進しています。今回の取り組みは、「Kirei Lifestyle Plan」の重点取り組みテーマのなかでは「受容性と多様性のある職場」に貢献するものです。今後も、DE&Iの推進など、経営にESGの視点を導入し、事業の発展と、消費者や社会へのよりよい製品・サービスの提供をめざし、パーパスである「豊かな共生世界の実現」に向けて取り組んでまいります。







花王グループの「社員活力の最大化」に向けたDE&I推進



花王グループは、中期経営計画「K25」の方針のひとつに「社員活力の最大化」を掲げ、各種人財開発施策と環境整備を進めています。そのひとつであるDE&I推進では、女性を含めた多様な人財一人ひとりが働きやすい環境の中で定着し、公正に機会を得るために必要な支援を行なっています。あわせて、社員全員がDE&Iの意義を理解するとともに、バイアスのない環境で健全な議論ができるインクルーシブな組織風土の醸成に取り組んでいます。なかでも、女性活躍に関しては、最も多くの人財に関わるダイバーシティ要素として花王の成長に不可欠という考えのもと、さまざまな意思決定の場に多様な視点が入ることをめざし、3つの重点アクションに取り組んでいます。



リーダーをめざす、担える人財の育成

女性選抜研修・異業種勉強会派遣、先輩社員座談会開催などエクイティ視点での育成強化



意欲高く働くための仕事と育児の両立支援

育児両立支援制度拡充、男性育休取得促進など女性の育児期ブランク最小化に向けた取り組み



バイアスのない育成や登用を実現するマネジメント教育

アンコンシャスバイアス研修など職場での性別役割分業意識払拭に向けた取り組み





