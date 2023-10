[株式会社ハックルベリー]

「定期購買」アプリ。日本語でのサポートでかんたんにご利用可能!



株式会社ハックルベリー(東京都世田谷区、代表取締役社長:安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」)が提供する、高機能、サポート充実の日本製サブスク「定期購買」アプリが、ブリヂストンサイクル株式会社さまの子ども用自転車月額定額レンタルサービス「エシクル」(https://ethicle.bscycle.co.jp/)に導入されました。







ブリヂストンの子ども用自転車月額定額レンタルサービス「エシクル」さま導入コメント





〈「定期購買アプリ」について〉

【導入前の課題】

定期決済を行う上で必要な機能がほとんど揃っており、Shopifyアプリは海外製が多い中、「定期購買」は日本語で利用できる上に、サポートが充実しているため「定期購買」を導入しました。





「エシクル」について





https://ethicle.bscycle.co.jp/





お子さまの成長に合った自転車を。月額定額レンタルでお得に安心。

お子さまの成長に合わせて、自転車を買う、のではなく、お得に借りる。そんなご提案です。

新品、またはリフレッシュ品を選んで自転車を月額定額でレンタル。

賠償責任保険や防犯登録はもちろん、ブリヂストン認定のエシクル取扱店での

定期点検・調整、保証修理もオールインワン。それが「エシクル」です。

「エシクル」の定期レンタル







子どもの年齢・身長に合った自転車を月額定額でお得にレンタル。



定期点検・調整などの費用が月額定額利用料にコミコミの安心オールインワン。



リフレッシュ品でも、安心。自転車をリユースするから地球環境にも優しい。







エシクルオンラインストア:https://ethicle.bscycle.co.jp/

エシクル公式Instagram:@bridgestonecycle_online_store

エシクル公式Facebook:https://www.facebook.com/bridgestonecycle.store/



■ 「定期購買」アプリについて

導入インストール数6,000以上、Shopifyの定期購買アプリ国内No.1のShopifyアプリ「定期購買」 https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral



〈特徴〉

直感的でシンプルな設定画面



お客様からも高評価をいただくカスタマーサポート体制



カスタム開発、機能要望をスピーディーに実現する開発体制



広告等の成果計測も可能(計測タグの設置には別途アプリや、Liquidファイルの編集が必要になります)







〈機能〉

テーマへ定期購買機能のインストール



定期購買のプラン設定



定期購買の初回、回数指定などの柔軟な割引設定



サンプル商品販売機能



定期購買の注文、顧客管理



購入金額によって割引率を変更できる会員ランク機能



マイページでの商品追加/変更/削除やアップセル機能



マイページのフルカスタマイズ機能 など







〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral





本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。



また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント(事業者)支援を行ってまいります。



【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地:東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者:代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容:Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL:https://huckleberry-inc.com/



ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です!

https://huckleberry-inc.com/recruit/



【提供サービスについて】

■Shopifyアプリ「まるっと集客」

https://apps.shopify.com/shopify-application-102?locale=ja&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral

\ Shopify JapanアプリアワードにてFast-Growing App Developer of the Year受賞 /

「Shopifyの集客をカンタンに」をモットーに、通常は2週間かかるタグ導入が「エンジニアいらず」で、アプリ内のボタン一つで簡単導入、審査書類等の提出もなく、全て管理画面から申請を完了することが可能です。

国内大手ASPであるバリューコマース、A8.net、アクセストレード、Ameba Pickなど7つのASPと連携しており、LINEショッピングを始めとしたLINEメディアやGoogle広告、各種ポイントサイト/比較サイト/SEOサイトに売上に連動した成果報酬で出稿することができます。



■Shopifyアプリ「All in gift(LINEやインスタでギフトが送れる!)」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral

\ Shopify JapanアプリアワードにてFast-Growing App Developer of the Year受賞 /

通常ギフトはもちろん、eギフトにも対応、熨斗やラッピングのオプション、複数配送(マルチシップ)、カタログギフトにも対応したギフトアプリの決定版です。 ギフトを通じて顧客との新しい出会いをつくることができ、購入率のアップにつながります。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。



■Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral

\ Shopify JapanアプリアワードにてFast-Growing App Developer of the Year受賞 /

売上向上、運用に必要な機能が揃った日本製サブスク。アプリの設定は、Shopifyエキスパートで大手企業のサポート経験多数のECのプロ率いるCSチームが徹底サポート。さらに定期購買機能によって継続的なお客様を獲得し、店舗の売上を向上&安定させることができます!



■Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/



<本件に関するお問い合せ先>

株式会社ハックルベリー 広報担当

E-mail:pr@huckleberry-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-10:46)