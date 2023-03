[株式会社Another works]

ー地域の事業者が抱える採用課題を解決し、地方創生へ貢献ー



複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営している株式会社Another works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下Another works)は、2023年3月2日に開催されるPlug and Play(補足)主催のPlug and Play JAPAN Winter/Spring Summit 2023にて登壇いたします。なお、弊社は同年1月13日にPlug and Playを通じて一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会、通称「FOURE」(所在:東京都渋谷区、代表理事:池内 敬、以下FOURE)にサポーターとして参画いたしました。











背景と目的:採用課題を抱えている企業を支援し、地域活性化へ





FOUREは、2021年に東急不動産をはじめとする発電事業者などが設立し、再生可能エネルギーを通じた地方活性化に向けた先進的な取り組みを行っています。FOUREには、再生可能エネルギーに携わる事業者だけではなく、地方創生や地域活性に向けて取り組む事業者が集まり相互発展を目指しています。



Another worksは、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営し、累計1,000社以上・70自治体以上の複業人材活用を支援してきました。



両者は企業パートナーと国内外のスタートアップ企業を結び、新たなイノベーションを創出することを目的としたPlug and Play Japanのアクセラレータープログラムに参画しています。そしてこの度、採用課題を抱える地方企業や自治体を複業という選択肢で支援し、地域活性化に繋げることを目的に、FOUREに参画することとなりました。



今後は、両者のソリューションを相互に提供し、地方企業や自治体が抱えている採用課題解決を支援することで、地域活性化への貢献を目指します。Another worksはFOUREへの参画を通じ、地方企業へのサービス導入を増やすことで、複業が当たり前の社会を実現してまいります。







一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会(FOURE)とは





名称:一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会

所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号

代表理事:池内 敬

設立日:2021年6月1日







株式会社Another worksとは







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp



