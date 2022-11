[Gigi株式会社]

感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし」「びずめし」「さきめし」「GOCHI for ビジネス」「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、株式会社グローバル (本社:京都市、代表取締役:梅野仁) が運営する高級栗に特化した茶房(カフェ)併設の高級栗専菓「HISAYA KYOTO」が「ごちめし」「びずめし」に加入したことをお知らせします。







高級栗に特化した茶房(カフェ)併設の高級栗専菓「HISAYA KYOTO 麻布十番店」が「ごちめし」「びずめし」に参加しました。



2階の「茶房 HISAYA LOUNGE」スペシャリテの「丹波栗の京都モンブラン」を、プレゼントに「ごちめし」で贈ったり、食の福利厚生「びずめし」で楽しむことができます。



「ごちめし」「びずめし」の両方で、HISAYA名物「丹波栗の京都モンブラン」を楽しむことのできる以下の2種のチケットが登録されました。



・丹波栗の京都モンブラン(お茶セット)https://gochi.online/shopdetails/25914/menu/88273

・1組2名 丹波栗の京都モンブラン(お茶セット)https://gochi.online/shopdetails/25914/menu/88478



「丹波栗の京都モンブラン」は、丹波栗をふんだんに使用したモンブランクリームをたっぷりと絞り、生クリームの滑らかな口当たりと濃厚な抹茶アイスのほのかな苦味、サクサクとしたカダイフがアクセントになり、上品な甘さの和モンブランです。



■ 「HISAYA KYOTO 麻布十番店」について

栗本来の自然の味を生かした “焼き栗” や栗商品が評判の比沙家から、2021年10月に誕生した、高級栗に特化した茶房(カフェ)併設の高級栗専菓。

丹波栗をはじめ、国産栗を中心に、栗の風味を存分にご堪能いただけるお店です。

1階は厳選栗を使用した丹波栗のモンブランや、クッキーシューなどの和洋菓子、国産焼き栗の販売。

2階の茶房LOUNGEでご提供するのは丹波栗を使用しカウンターの目の前で仕上げるモンブランやパフェ。

お茶にもこだわり、ごゆっくりとおくつろぎいただける茶房ラウンジで、お店でしか味わえない出来立てのスイーツを特別な空間で楽しむことができます。



■ 比沙家について

京都清水寺参道から発祥した焼き栗専門店「比沙家」は、2002年に京都清水茶碗坂で1号店をオープンした焼き栗専門店です。

2022年10月には、大阪堂島で生まれた「堂島ロール」のコラボレーションロールケーキ「和栗 HISAYA ROLL」の販売を開始しました。

HISAYA KYOTO 麻布十番店のみでなく、オンラインショップから冷凍便で全国にお届けしています。

https://kyo-yakiguri.com/





■「ごちめし」とは

オンラインで飲食店のメニューを贈れるギフトサービス「ごちめし」。

自分のおすすめや相手の好きなレストランなど、全国17,000の登録店舗からメニューを検索することが可能です。

"おめでとう" "ありがとう" など、誕生日、記念日のお祝いやお礼のメッセージと共にメールやLINEで手軽にチケットをプレゼントできます。

「ごちめし」は、食を通じて気持ちを贈り合う、その喜びが連鎖していく仕組みをウェブサービスで実現したい、という願いから誕生しました。

「ごちめし」ギフトサイト https://gochi.online/



■「びずめし」とは

まちの飲食店が社食になる 「びずめし」。

従業員満足度が高く採用コスト圧縮、離職率の低減につながる福利厚生です。

食事による栄養や休息のみでなく、従業員同士のコミュニケーションを促進するため、ウェルビーイング経営に効果的な福利厚生として評価されています。

社員食堂をオフィス内に作ることなく、オフィス勤務・リモートワーク・営業職などの勤務地や職種によらず、従業員全員に平等な福利厚生を実現します。

また、企業の地域活性化の活動をサポートし、SDGsへの取り組みとなります。

2022年4月から「出前館」との提携によりデリバリー機能が付加され、さらに食事の選択肢が充実しました。

さらに、寄付文化を育くむ取り組みとしてシステム上に寄付機能を追加するなど、利用企業のニーズに対応し進化し続けるサービスです。

・「びずめし」サイト: https://bizmeshi.jp/

・「びずめし」飲食店さまサイト:https://bizmeshi.jp/for-restaurant

・「びずめし」Facebookページ:https://www.facebook.com/BIZMESHI



■ Gigi株式会社 会社概要

”Your Happiness is My Happiness”

私たちは、人とお店と地域にやさしいビジネスモデルを実現し、‘Pay it forward’(ペイフォワード:恩送り・利他)の気持ちが社会に拡がり循環するサステナブルで新しい価値観を創造していきます。

本社:

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11

代表取締役:

今井了介(作曲家・音楽プロデューサー 。安室奈美恵『Hero』やTEE/シェネル『Baby I Love You』などを手がける)

ホームページ:https://www.gigi.tokyo/



■ 受賞歴

2020年 7月 日本ギフト大賞2020 緊急特別賞「飲食店応援賞」

2020年10月 グッドデザイン・ベスト100 / グッドデザイン・グッドフォーカス賞 【新ビジネスデザイン】

2020年11月 2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS「ACCブロンズ」

2021年3月 TANGRAMS STRATEGY & EFFECTIVENESS @Spikes 2021 ブロンズ受賞

2021年4月 Forbes 30 Under 30 Asia 2021 Retail-Ecommerce部門(受賞者:ファウンダー 古川賢人)



※ ごちめし(R)︎ さきめし(R)︎ びずめし(R)︎は、Gigi株式会社の登録商標です。



