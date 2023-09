[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

~ラグビー日本代表へのエール動画、FAN BOOK、ラガー丼、ラグビー応援イベント、搬入プロジェクト等丸の内でラグビーを通じてONE TEAMに!~



ラグビー日本代表オフィシャルスポンサーである三菱地所株式会社は「ラグビーの新しい魅力に出会える街」をコンセプトに2018年より「丸の内15丁目PROJECT.」を展開してきましたが、この度、にわかファンも、コアファンも、大人も、子供も、ラグビーをきっかけに丸の内に集い、ラグビー日本代表の勝利を祈願することのできる、発信拠点「ONE TEAM CITY Marunouchi BASE」が開設致しましたのでお知らせいたします。





2023年6月29日~8月1日にかけて、GPSアートと呼ばれる手法で、日本全国にONE TEAMの文字を描きながら、ラグビー日本代表へのエールを集めるプロジェクト「ONE TEAM大作戦」を実施しましたが、本施設では、そのONE TEAM大作戦の軌跡を描いた映像も公開致します。



また、2019年に続き、丸の内エリアの飲食店とコラボした期間限定メニュー「ラガー丼」の販売、TOKYO TORCHや有楽町でもイベントも開催予定で、多様な方々がラグビーを通じて楽しんでいただける施策が始まります。



ONE TEAM CITY Marunouchi BASE





東京や日本の魅力を国内外に向けて発信するツーリスト・コミュニケーション・センター「Have a Nice TOKYO!」では、この度期間限定で、多様な方々がラグビーを通じてひとつになり、ラグビー日本代表の必勝を祈願できる発信拠点「ONE TEAM CITY Marunouchi BASE」として開設致します。



「ONE TEAM CITY Marunouchi BASE」では、ラグビー日本代表フォトブースの設置や歴代のユニフォームを展示するほか、「ONE TEAM大作戦」で集めた約1万3千人を超えるファンの方々からのエールの展示、「ONE TEAM大作戦」の軌跡をまとめた動画の上映などを実施します。また、引き続き、ラグビー日本代表へのエールを集めるためのブースも設置します。





動画:【動画に込めた想い】

総走行距離6,400キロ、日本各地で出会った13,000を超える人たち。そのワクワクとトキメキ、熱い想いを凝縮した、エールであふれる動画です。この動画をきっかけに、さらに日本中からエールを集め、ラグビー日本代表の背中を押し続けていきます!



開催期間:2023年9月4日(月)~10月28日(土)

開催場所:三菱ビル1階 Have A Nice TOKYO!



ONE TEAM CITY Marunouchi FAN BOOK





ONE TEAM CITY Marunouchiで実施している各施策をまとめた「ONE TEAM CITY Marunouchi FAN BOOK」を発行します。丸の内エリア内の各施策の他、先月8月15日に開催されたラグビー日本代表BRABE壮行会の様子や丸の内15丁目PROJECT.の歴史も紹介しています。さらに、本FANBOOKを片手にONE TEAM CITY Marunouchiを周遊して楽しむことができるスタンプラリーも実施します。



配布期間:2023年9月8日(金)~10月28日(土)

配布場所:ONE TEAM CITY Marunouchi BASE、丸の内エリア内各ビル他



ONE TEAMラガー丼





2019年に大好評だった「ラガー丼」キャンペーンを再び開催。今年のテーマは「食べて、ひとつになって、ラグビーを楽しもう!ラガー丼」。ラグビーをテーマに、オリジナル「ONE TEAMラガー丼」どんぶり皿を用いたメニューを大手町・丸の内・有楽町・常盤橋エリアのレストラン・カフェ35店舗の協力のもと思考を凝らした期間限定メニューを各店舗で展開します。対象メニューをご注文いただいた方や、メニュー写真をインスタグラムで投稿いただいた方には、素敵なプレゼントも!



開催期間:2023年9月8日(金)~10月15日(日)

開催場所:大手町・丸の内・有楽町・常盤橋エリア対象飲食店 35店舗



TOKYO TORCH 2周年まつり ラグビー応援イベント





東京駅日本橋口前で開発を進めている「TOKYO TORCH」の屋外広場「TOKYO TORCH Park」にて、開業2周年を記念して「TOKYO TORCH 2周年まつり」を開催しております。9月9日(土)からは、「ラグビー応援イベント」を実施予定で、ラグビー日本代表と写真が撮れるフォトスポットやラグビー体験が出来るコーナーを設置するほか、ラグビーワールドカップ2019TM日本大会開催都市との連携施策として、岩手県釜石市、埼玉県熊谷市、東京都、神奈川県横浜市、静岡県、兵庫県神戸市、熊本県が屋台を特別出店する予定です。



Webサイト:https://tokyotorch.mec.co.jp/events/1907-2/

開催期間:2023年9月9日(土)~2023年9月10日(日)

開催場所:TOKYO TORCH Park

TM(C)Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.



搬入プロジェクト 丸の内15丁目計画 ~ラグビー日本代表にエールを~







ラグビー×アートの施策として、今年は丸の内・有楽町で演劇『搬入プロジェクト 丸の内15丁目計画」を実施します。「搬入プロジェクト」は、ある空間に入らなそうでギリギリ入る物体を設計・製作し、それを “搬入”すること自体を演劇と捉えた作品です。今回はラグビー日本代表の必勝を祈願する神輿として物体を設計、参加者がONE TEAMになり力を集結して丸の内ビルから新有楽町ビルまで搬入することで、ラグビー日本代表にエールを届けます。(企画:YAU、悪魔のしるし)



開催期間:2023年9月20日(水)*雨天の場合21日(木)

開催場所:丸の内~有楽町、新有楽町ビル1階準備室

*準備室は水・金曜に開室中。展示は10月4日(水)~22(日)





■参考「丸の内15丁目PROJECT.」について :

「丸の内15丁目PROJECT.」とは、ラグビーの多様な魅力に着目し、アート、ビジネス、映画等の様々な切り口から、今までにない新たなラグビーの魅力を発信するプロジェクトです。本プロジェクトでは大人から子供まで幅広い方にラグビーを知り、好きになるきっかけとして様々なコンテンツを展開しています。2018年9月に立ち上げ、現在約1万人の会員(丸の内15丁目住民)の方にお楽しみいただいています。



【webサイト】https://marunouchi15.com/

【Facebook】https://www.facebook.com/marunouchi15/

【Instagram】https://www.instagram.com/marunouchi_15/

【Twitter】https://twitter.com/marunouchi15



■参考「ONE TEAM大作戦」について :

“エールカー”に乗った『応援団長』が日本各地を巡り、GPSアートと呼ばれる手法を使って圧倒的なスケールで『ONETEAM』という7つの文字を描き、道中でラグビー日本代表を応援する声=「エール」を集めるプロジェクトです。その日本中から集まった熱い「エール」を8月中にラグビー日本代表に届ける予定です。



特設サイト:https://oneteam-daisakusen.com/





