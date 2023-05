[AOSデータ株式会社]

クラウドデータ、システムデータ、リーガルデータ、AIデータなどのデータアセットマネジメント事業を展開するAOSデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 春山 洋 以下 AOS データ社)は、アドテックにおいて、広告配信やマーケティング活動を効率化し最適化する広告データの保存管理やデータのリスク管理までデータを総合的にマネジメントし、AIによるデータ分析や活用につなげることができるデータマネジメント製品「広告データプラットフォーム AOS IDX」(https://AOSIDX.jp/)のInside実装サービスを、2023年5月2日より販売開始することをお知らせします。







アドテックにおけるデータを統合管理する「広告データプラットフォーム AOS IDX」



■高まるアドテックのニーズ

AdTech(アドテック)とは、Advertising(広告)とTechnology(技術)を組み合わせた言葉で、今話題のChatGPTに聞いたアドバイスを参考にすると、広告配信やマーケティング活動を効率化し最適化することを目的とし、主にインターネット広告に関する技術的なソリューションを提供する企業やサービスを指します。これらの企業やサービスは、広告主や広告代理店に対して、広告の配信や管理、計測、分析、最適化などのためのツールやプラットフォームを提供しています。



具体的には、オンライン広告、プログラマティック広告、ソーシャルメディアマーケティング、インフルエンサーマーケティング、データ解析、マーケティングオートメーション、リアルタイムストリーミング、ビデオ広告など、広告配信やマーケティング活動に関する様々な技術や手法が含まれます。



アドテックは、テクノロジーの進歩によって急速に発展しており、ビッグデータや人工知能、IoT、ブロックチェーンなど、新しいテクノロジーの導入が進んでいます。これらのテクノロジーを活用することで、より正確で的確な広告配信やマーケティング活動が可能になり、企業のビジネスを支援することができます。



また、アドテックは、広告主やマーケティング担当者だけでなく、広告配信プラットフォームやアドネットワーク、DSP(Demand Side Platform)、SSP(Supply Side Platform)、DMP(Data Management Platform)など、広告配信やマーケティング活動に関わる様々な企業や業界にとっても重要な分野となっています。これらのサービスやプラットフォームを活用することで、広告主やマーケターは、より効果的な広告配信を実現することができます。広告主は、DSPを利用して自社の広告をターゲティングした広告配信を行い、ウェブサイトやアプリを運営する媒体側は、SSPを利用して、最適な広告を選択し、表示することができます。DMPを活用することで、膨大な量のユーザーデータを収集し、データ解析を行うことで、より正確なターゲティングや広告表示を実現することもできます。



このように、広告技術やマーケティング技術の進歩によって、世界中の大手テクノロジーカンパニーやスタートアップ企業が参入しており、新しい技術や手法が日々開発され、進化し続けています。



1, プログラマティック広告

プログラマティック広告とは、自動的に広告配信を行う技術のことです。広告表示の効果を分析し、リアルタイムに広告の配信を最適化することができます。

2, ソーシャルメディアマーケティング

ソーシャルメディアマーケティングとは、ソーシャルメディアを活用したマーケティング活動のことです。ユーザーがコンテンツを共有することで、情報が拡散されるため、口コミマーケティングにもつながります。

3, インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングとは、SNS上でフォロワーを持つ人物(インフルエンサー)を活用するマーケティング手法です。

4, データ解析

データ解析とは、膨大な量のデータから意味を抽出し、ビジネス上の意思決定を支援する技術のことです。広告やマーケティングの分野では、広告表示の効果測定やターゲティングの精度向上のために使用されます。

5, マーケティングオートメーション

マーケティングオートメーションとは、自動化されたマーケティング活動のことです。電子メールやSNSなどの媒体を活用し、自動化されたメッセージの配信や、CRM(顧客関係管理)の最適化を実現することができます。

6, リアルタイムストリーミング

リアルタイムストリーミングとは、インターネットを通じて、リアルタイムで音声や動画を配信する技術のことです。広告やマーケティングの分野では、リアルタイムな反応を生かし、広告表示を最適化することができます。

7, 広告配信プラットフォーム

広告主や代理店が広告を出稿するために利用する、広告表示や配信管理などの一連の機能を提供するプラットフォームです。

8, アドネットワーク(Ad Network)

複数のウェブサイトやアプリ上に設置された広告スペースを一元的に管理し、広告主がターゲティングを行ったり、広告表示を行ったりするための広告配信システムです。

9, アドエクスチェンジ(Ad Exchange)

オークション形式で広告枠を販売するプラットフォームで、広告媒体が自社の広告枠を出品し、広告主がその広告枠を購入することができます。

10, SSP(Supply Side Platform)

ウェブサイトやアプリに広告を掲載する媒体側が、広告在庫の管理や広告収益の最大化を支援するプラットフォームのことです。SSPを利用することで、媒体側は、広告主のターゲティングに沿った広告表示を実現することができます。

11, DSP(Demand Side Platform)

広告主や代理店が自社の広告を最適な媒体で配信するための広告配信システムのことです。DSPを利用することで、広告主は広告表示のターゲティングや、広告配信先の選定を自由に行うことができます。

12, DMP(Data Management Platform)

膨大な量のユーザーデータを一元的に管理し、広告主やマーケターがデータを活用して広告ターゲティングやリターゲティング、CRM最適化などを行うためのプラットフォームのことです。DMPを利用することで、広告主はより正確なターゲティングや広告表示を行うことができます。

13, リターゲティング(Retargeting)

広告配信を行ったユーザーに対して再度広告を配信することで、興味を持ったユーザーをリピート購入に誘導する手法です。

14, 広告効果計測サービス

広告配信の効果を計測し、その結果を分析することで、広告配信の最適化やROI(投資収益率)の最大化を目的としたサービスです。



さらに、日本では、従来から広告業界が活発な国のひとつであり、広告主や代理店など、広告業界のネットワークが強力です。このため、広告主や代理店との連携が容易であり、アドテック分野においても、伝統的な広告業界との融合が進んでいます。

日本におけるアドテックの強みとして、以下の点が挙げられます。これらの特徴を活かし、アドテック分野のさらなる発展が期待されています。







一方で、急速に発展するアドテックにおいて、プライバシー保護やクリエイティブの質、フレイドリフトや偽装広告、広告ビジネスの透明性など、さまざまな課題がありますが、業界全体の課題として取り組む必要があります







こうしたアドテックの課題に対して政府の取り組みは、各国によって異なりますが、グローバルな動きを理解し配慮しておくことも求められてきます。アドテックの普及に伴い、消費者や市場の保護を目的とした規制や、競争政策に関する取り組みが進んでいることがわかります。





■広告テックデータプラットフォームが果たす役割とAOS IDX について

アドテックにおけるデータ活用の目的は、広告の配信や効果測定に必要なデータを適切に収集し、分析・活用することによって、より効果的かつ効率的な広告配信を行うことです。広告のターゲティング精度やクリエイティブの最適化、広告成果の最大化などが可能になります。その中で、データは広告の配信や効果測定に欠かせない重要な要素です。



具体的には、ユーザーデータやインプレッションデータ、インテントデータ、コンテンツデータ、地理情報データ、リサーチデータ、パフォーマンスデータなどのデータを収集し、それらを分析して広告配信のターゲティング精度やクリエイティブの最適化、広告成果の最大化などを実現します。

AIや機械学習を活用して、より正確なターゲティングや、自動化された広告の最適化を行うことも可能です。さらに、データプラットフォームやデータマーケットプレイスを活用することで、多くのデータを収集・分析し、多様な広告配信に活用することができます。また、データ活用により、広告主やメディア企業は、より正確な意思決定を行うことができます。ユーザーにとっても、より適切で興味深い広告を受け取ることができるようになります。



アドテックにおけるデータ活用は、広告市場のさらなる発展や、ユーザーと広告主の双方にとってより良い結果を生み出すことが期待されています。



■アドテックにおいて注目されるデータプラットフォーム

「広告データプラットフォーム AOS IDX」は、広告業界において生成される膨大なデータを管理するためのアドテックにおけるデータプラットフォームです。広告データプラットフォーム AOS IDXのInside実装によって、データの集約、洞察、分析、顧客理解、セキュリテーコンプライアンスなどの要素を提供します。AdTechにおいてデータプラットフォームが重要視される理由として以下があげられます。



このように、アドテックにおいてデータプラットフォームは、データの一元管理や可視化、分析、セキュリティの強化、カスタマイズなど、様々なメリットを提供します。

一方で、データプラットフォームの導入には、データの適切な取り扱いやセキュリティに関する懸念もあります。アドテック企業や広告機関は、プライバシー保護やデータの正確性、セキュリティ対策などに十分な注意を払う必要があります。



アドテックにおいてデータプラットフォームの重要性は高まっており、より効果的な広告の提供に不可欠な要素となっています。AdTech企業や広告機関は、適切なデータプラットフォームを導入し、データの活用によってより質の高い広告を提供することが求められます。

広告データプラットフォーム AOS IDX」は、広告業界を取り巻くデータの収集・作成・保存・共有・管理し、リスクから保護することができます。



■AOS IDXプラットフォームが広告データの課題を解決

データの収集や保管、管理の段階において、データ自体の課題を考慮する必要があります。

アドテックには、様々な種類のデータに対応や、異なるデータを統合、データ共有に関する問題や法律に基づく規制に対応するためのプラットフォームも必要となります。こうした取り組みに対して、広告データプラットフォームAOS IDXでは的確なソリューションを提供することができます。



このようにアドテックにおけるデータは、広告配信に欠かせない重要な要素となっていますが、データ対する課題があり、適切に活用するためには、対処する必要があります。これらの課題を解決するためには、データプラットフォームの導入が必要となります。



広告データプラットフォームAOS IDXは、アドテックツールで生成されるデータを日本において安全に管理し、AIを利用したサービスなどデータ活用に備えることができます。このようなアドテックにおける課題を解決し、広告業界の生産性を向上させることができます。



■「広告データプラットフォームAOS IDX」の特長

「広告データプラットフォーム AOS IDX」は、厳格かつ柔軟なアクセス権限管理機能や、ドキュメントへの検索用メタデータ付与によるデータ検索性の強化、AIデータ活用に向けたマルチモーダルAIへの対応、ファイルビューアー機能、暗号化および監査機能、バックアップ機能、および大容量長期保管向けアーカイブシステム機能を備えています。AOS IDXは、すべての広告業界に携わる企業や自治体向けに設計されたクラウドストレージのSaaSです。



(1)広告業界におけるデータをバックアップし、どこからでもアクセスできるようにする

(2)内部や外部と安全な共有をし、チームコラボレーションを効果的に行う

(3)すべてのドキュメントのバージョンと変更を追跡する

(4)VDRドリブンセキュリティにより、セキュリティとコンプライアンスを最大化して、企業内外の関係者のデータを安全に保つ

(5) AI活用を見据えた検索用メタタグ機能

(6)大規模なコスト削減を可能にする大容量データ管理機能

(7)独自カスタムブランドでの展開、ロゴ設定可能

(8)マルチモーダルAIへの対応



■顧客体験の向上とマーケティングの効率化を図る「広告データプラットフォームAOS IDX」

データ共有、保存、活用のデータプラットフォームにより、データを収集し、AIによって膨大なデータを分析・処理し、広告における効率的な環境を提供することができます。

アドテックにおいてAIの活用は、広告配信の最適化や効率化を実現するために、さまざまな場面で活用されています。例えば、広告配信プラットフォームにおいては、AIを用いて広告表示の最適化やターゲティングの改善を実現することができます。データプラットフォームにおいては、AIを用いて大量のデータを分析することができます。



これらのデータをデータプラットフォームに蓄積し、データ分析やAI技術を活用することで、企業の広告効果の向上や競争力の強化につながることが期待されています。





■「広告データプラットフォーム AOS IDX」とData to AI仕事術

広告産業を取り巻く環境や携わる企業内に存在する様々なX-Techにおけるツールやデバイスで生成される膨大なデータを適切に管理することで、AIに向けたデータ活用の準備を進めることができます。

AIにおけるデータプラットフォームには、AIデータの源となる、各分野に分散されている大量かつ多岐にわたるデータドリブンのためのデータを効率的かつ安全に収集、保存、管理することが求められ、これらのAI学習データを適切に保存管理することができる AIデータマネジメントが重要です。AIの成功は、AIアルゴリズムのトレーニングに使用するトレーニングデータの品質と、AIライフサイクルによるメンテナンスが重要な鍵となります。





AIの精度を高めるためには、データの品質を向上させることも重要です。AOS IDXにおけるデータ管理は、データの品質を確保するためにも重要です。データの収集、整理、保存、共有、分析などの過程で、データの品質を確保することが必要です。



AOS IDXでは、こうしたAIライフサイクルの仕組みとマルチモーダルAIへの適用に基づき、AIデータにおけるAIシステムのためのAIデータ管理を行い、企業における優秀なデータがあって初めて優秀なAIシステムを実現できるというData to AIのコンセプトの元、AOS IDXによって、アドテック分野における広告パフォーマンス向上に向けたプラットフォーム構築を支援します。



■「広告データプラットフォーム AOS IDX」を支える各賞受賞実績の技術

「AOS IDX」は、経済産業大臣賞に輝くAOSグループのリーガルテックの技術、ITreview Grid Awardの3部門で14期連続受賞、2020年11月ITreview Customer Voice Leaders受賞の「AOSBOX」のクラウドバックアップ技術、BCN AWARD システムメンテナンスソフト部門最優秀賞を14年連続受賞したデータ管理技術、経済産業大臣賞を受賞したグループ企業のリーガルテック社のVDR技術を融合し、安全なデータのやりとりと共有および保管システムを基盤とするインテリジェントなDXソリューションとして開発されました。



■「広告データプラットフォーム AOS IDX」サービス概要 (https://AOSIDX.jp/)

●サービス名: 広告データプラットフォーム AOS IDX(エーオーエスアイディーエックス)

●提供開始:2023年5月2日

●価格:月額16,500円(税込)~



【AOSデータ株式会社について】

名 称:AOSデータ株式会社 代表者:春山 洋

設 立:2015年4月

所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

資本金:1億円(資本準備金15億2500万円)

URL: https://www.aosdata.co.jp/

AOSデータ社は、データ管理技術で知的財産を守る活動を続けており、企業6,500社以上、国内会員90万人を超えるお客様のデータをクラウドにお預かりするクラウドデータ事業、20年に渡り100万人以上のお客様の無くしてしまったデータを復旧してきたデータ復旧事業、1,300万人以上のお客様のデータ移行を支援してきたシステムデータ事業で数多くの実績を上げてきました。データ移行、データバックアップ、データ復旧、データ消去など、データのライフサイクルに合わせたデータアセットマネジメント事業を展開し、BCNアワードのシステムメンテナンスソフト部門では、14年連続販売本数1位を獲得しています。また、捜査機関、弁護士事務所、大手企業に対して、証拠データのフォレンジック調査や証拠開示のEデイスカバリサービスで数多くの事件の解決をサポートした技術が評価され、経済産業大臣賞を受けたグループ企業のリーガルテック社のリーガルデータ事業を統合し、今後一層、データコンプライアンス、AI・DXデータを含めた「データアセットマネジメント」ソリューションを通して、お客様のデータ資産を総合的に守り、活用できるようにご支援することで、社会に貢献いたします。



